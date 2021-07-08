Как я потратила 17 000 рублей и стала зарабатывать в 2 раза больше: история бухгалтера

Сколько вы готовы потратить на освоение новой профессии? У меня не было ни копейки свободной, когда я начинала свой путь. Но все же желание развиваться и быть финансово независимой придавало сил!

Сегодня публикуем историю Арины, которая из трехлетнего декрета ворвалась в мир бухгалтерии. И за короткий срок сумела добиться впечатляющих профессиональных и финансовых результатов.

Почему я начала искать работу

По первой профессии я кадровик и после окончания университета успела пару лет проработать в отделе персонала строительной компании. А потом — ушла в декрет. Думала тогда, что смогу найти подработку и в декретном отпуске, а года через полтора отдам малыша в садик и вернусь в офис.

Но не тут-то было. Оказалось, что материнство требует огромных сил и отнимает все свободное время. Место в садике не удалось получить ни через полтора, ни через два года. И в конечном итоге я превратилась в домохозяйку.

Когда ребенок подрос и стал более самостоятельным, я с удовольствием взялась бы за удаленную работу. Но по моей первой профессии это невозможно. Ведение кадровой документации требует непосредственного присутствия в офисе. Кто доверил бы мне, например, заполнение трудовых книжек и личных карточек работников на дому?

И я начала просматривать соцсети и интернет-сервисы в поисках какой-либо удаленной подработки. Пыталась представить, чем я хотела бы заниматься и что может принести достойный доход. Но, я думаю, вы понимаете, что без специальных знаний и навыков оплата труда оставляет желать лучшего.

Последняя капля. Или последний шаг навстречу профессии бухгалтера

Последний каплей стал локдаун 2020 года и сокращение зарплаты у моего супруга. Денег в семейном бюджете стало ощутимо не хватать. Но появилась и еще одна новость (более светлая): малышу наконец-то пообещали дать место в детском саду с сентября. Это означало, что у меня появится больше свободного времени, я смогу выйти на работу. Правда, в строительной компании, из которой я вышла в декрет, дела тоже шли не очень, от коллег слышала новости о волне сокращений. Сложно представить, как в такой обстановке я бы вернулась в штат.

Все это в совокупности натолкнуло меня на решительный шаг — пойти учиться.

Где я взяла 17 000 на обучение

Мысль, в каком направлении я хочу развиваться и какую профессию освоить, пришла сама собой.

Сначала я наткнулась на ссылку Школы главбуха на УСН. Курс предлагал получение профессиональных знаний в области налогового и бухгалтерского учета, налогового планирования, контроля рисков. С кадровой работой я была уже знакома до декрета, так как взаимодействовала с бухгалтерией по роду своей деятельности в строительной фирме.

В голове сразу всплыли словами моей мамы: «Бухгалтер никогда не останется без заработка!» Она советовала мне эту профессию после окончания школы, вот только я тогда не прислушалась.

Решено — нужно найти деньги на обучение! 17 000 рублей — не так уж много, учитывая сколько средств потребуется вложить в получение диплома в ВУЗе. Был серьезный разговор с мужем, наш семейный бюджет и так трещал по швам, а тут еще непредвиденные траты. Но мне удалось его убедить и заверить, что такая инвестиция вскоре отобьется (небольшой спойлер — она отбилась в первый же месяц моей работы).

Частично помогла деньгами мама, она была просто счастлива, что я наконец-то «взялась за ум» и вняла ее добрым советам.

Как я отбила вложенные средства на 200 %

Обучение в Школе главбуха на УСН длилось 3 месяца. По завершении я получила Удостоверение о повышении квалификации и Аттестат главбуха. Важно, что я научилась не только вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность для малых и средних предприятий, но и освоила темы налогового планирования, контроля рисков. А еще освежила знания в области кадрового учета. Ведь главбух в небольших компаниях зачастую выполняет целый комплекс обязанностей: от кадровика и до налогового юриста.

С дипломом на руках я принялась искать работу. На сайтах-рекрутментах предложений для бухгалтеров (в т. ч. на удаленную занятость) в разы больше, чем для других специалистов. Мне удалось в течение первого же месяца найти две небольшие компании на УСН, которые взяли меня на частичную занятость. Я успеваю вести бухгалтерию и там, и там, ведь вся документация одна и та же, а отчетность подается в одинаковые сроки.

Ребенок с осени посещает сад, локдаун закончился, поэтому доход мужа на работе восстановился. Жизнь наладилась!