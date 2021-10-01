Как новичку сместить главного бухгалтера

Сколько времени пройдет прежде, чем из молодого специалиста вы превратитесь в маститого главбуха?

Вероятно, нужно провести в профессии долгие годы, познать все тонкости учета, набить гору шишек при взаимодействии с налоговыми органами. Так сказать, закоренеть и закалиться. Вот, он — готовый стереотип.

А что, если даже новичку под силу взять на себя бразды правления бухгалтерией, пусть и небольшой фирмы? Мы расскажем, как найти этот короткий путь!

Почему новичку-бухгалтеру может быть трудно пробиться

1. Нет достаточной мотивации.

Виной всему распространенный стереотип «типичного главбуха». Многие представляют себе карьерный рост в этой профессии, как медленное, многолетнее движение от помощника, стажера, бухгалтера по обработке первичной документации до руководителя. Новичок зачастую даже не пытается занять более высокую позицию и довольствуется минимальной оплатой труда.

2. Недостаток организованности.

Профессия бухгалтера требует большой внимательности, аккуратности в расчетах, умения планировать свое рабочее время. Если этих качеств вам не хватает, старайтесь их «прокачать». Например, полезный навык — не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Выполняя работу в последний момент, в ограниченный промежуток времени, вы невольно становитесь заложником обстоятельств и сами увеличиваете риск допустить ошибку.

3. Не удается пройти собеседование в крупные компании.

Работа главбуха у ИП или в небольших организациях на спецрежимах налогообложения несколько проще, чем в крупных предприятиях на ОСНО. Поэтому если вы задались целью вертикального перемещения по карьерной лестнице, есть смысл попытаться пройти собеседование на должность главбуха в малом бизнесе. Чаще всего он работает на УСН.

4. Отсутствие необходимых знаний.

Это, пожалуй, наиболее значимый фактор. Потому что и уверенность в своих силах, и мотивация для карьерного роста, и минимальное количество ошибок на пути, и умение правильно спланировать работу — все это имеет под собой одну основу — достаточный багаж знаний и практического опыта.

Где его набраться? Для этого нужно постоянно учиться, повышать квалификацию, поднимая планку до уровня главного бухгалтера.

Современный рынок труда устроен так, что обучение и «прокачивание» навыков стало неотъемлемой частью карьерного пути каждого специалиста. Раньше было достаточно один раз получить высшее образование, чтобы успешно трудиться по профессии всю жизнь. И рост действительно был медленным, системным, закономерным: отработал на одной позиции 10 лет — заслужил повышение до следующей должности. Сегодня эта схема уже устарела.

Служба исследований HeadHunter провела опрос в более, чем в 600 современных компаний, и выяснила, что почти половину руководящих позиций занимают молодые люди в возрасте до 25 лет. Статистика подтверждает: стереотип о том, что главбух должен пройти долгий путь в профессии и иметь за плечами многолетний опыт, давно себя изжил.

Кто он — современный главбух

Если мы говорим, что многолетний стаж не нужен новичку, чтобы сместить главного бухгалтера, тогда необходимо разобраться — а что нужно?

Довольно часто меняется законодательство, в том числе налоговое, появляются новые требования к учету, порядок проведения проверок контрольными органами. Запускаются сервисы, способные облегчить жизнь современному бухгалтеру.

Поэтому самое главное качество профессионала — всегда оставаться в теме. При этом не только заниматься самообразованием, читать тематические паблики и специализированные ресурсы, но и повышать квалификацию в проверенных школах с получением дипломов и аттестатов. Так, у вас будет гарантия, что из огромного информационного потока, удастся вычленить действительно полезные и важные знания. А затем подтвердить их на собеседовании.

Учиться стоит у лучших экспертов-практиков. Получите Удостоверение о повышении квалификации и Аттестат главбуха-2021 в Школе главбуха на упрощенке.

Как получить аттестат профессионального бухгалтера

Сегодня есть множество онлайн-курсов, школ и семинаров, предлагающих обучение по профессии бухгалтер. Помимо ключевых знаний в области налогового и бухгалтерского учета, они также дают актуальную информацию о налоговом планировании, контроле рисков, кадровом делопроизводстве и т. д.

В среднем такое обучение длится около 3 месяцев, пройти его можно онлайн, что называется — без отрыва от производства. А по окончании вы получите диплом или аттестат о повышении квалификации, который будет иметь весомое значение для работодателя.