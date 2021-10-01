Повышение квалификации для бухгалтера: обязаловка или реальная польза?

Есть ряд профессий, где помимо базового образования есть требования к регулярному повышению квалификации.
А как с этим обстоят дела у бухгалтеров? Давайте разберемся.
Когда обязательно
Один из документов, в котором заложено требование о повышении квалификации для бухгалтеров — это профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда от 21.09.2019 № 103н.
Для некоторых главных бухгалтеров в профстандарте предусмотрено дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.
Такое требование предъявляется к следующим бухгалтерским работникам:
Однако сам профстандарт обязателен не для всех главбухов страны.
Ему должны соответствовать главбухи:
- открытых акционерных обществ, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и пр.;
- кредитных и некредитных финансовых организаций;
- госсектора.
В малом бизнесе главбухи могут не придерживаться норм профстандарта, а значит и повышение квалификации для них не обязательно. Но это не значит, что учиться не нужно!
Ведь хотя профстандарт не обязателен в большинстве коммерческих организаций, они вправе самостоятельно принять решение о его применении (второй абзац статьи 195.3 ТК РФ).
А теперь представьте, что судьба дарит вам шанс устроиться в компанию мечты, которая вам подходит по всем параметрам, включая зарплату. Но вы не соответствуете предъявляемым ей требованиям к соискателям. Обидно? Еще как!
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Почему полезно
Уж бухгалтерам ли не знать, что налоговое законодательство меняется с такой скоростью, что уследить за всеми новшествами непросто...
Прослеживаемость, маркировка, новые правила заполнения платежек, новые ФСБУ, новые формы отчетности и т. д. и т. п. Приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы оставаться профпригодным.
Упустить какое-то важное нововведение немудрено.
Пополнять багаж своих знаний, освежая в памяти редко встречающиеся на практике моменты и изучая законодательные новинки, конечно, можно разными способами.
Один из них — повышение квалификации на курсах, где информация подается в структурированном виде.
Зачем еще нужны «корочки»
В одном из предыдущих материалов блога мы озвучили 5 важных причин, по которым бухгалтеру надо повышать квалификацию. Одна из них — преимущества при поиске работы.
Отметим, что на днях Минтруд опубликовал проект с формами документов, которые будут применяться при поиске работы через портал «Работа в России». Среди них — резюме, которое с 2022 года будут заполнять соискатели.
Одним из пунктов в этой официальной форме резюме как раз значится повышение квалификации.
Это значит, что работодатели будут больше заострять внимание на моментах, которые раньше можно было завуалировать солидным опытом и навыками.
А ведь сейчас много бухгалтеров, которые работают сами на себя (самозанятые), им даже опыт работы нечем подтвердить — записи в трудовой книжке нет, в лучшем случае — рекомендации от довольного клиента (но им не особо верят, если это, конечно, не клиент уровня Газпрома).
Повышайте квалификацию, подкрепляйте знания документально — не теряйте шанс на исполнение мечты!