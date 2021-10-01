Повышение квалификации для бухгалтера: обязаловка или реальная польза?

Есть ряд профессий, где помимо базового образования есть требования к регулярному повышению квалификации.

А как с этим обстоят дела у бухгалтеров? Давайте разберемся.

Когда обязательно

Один из документов, в котором заложено требование о повышении квалификации для бухгалтеров — это профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда от 21.09.2019 № 103н.

Для некоторых главных бухгалтеров в профстандарте предусмотрено дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

Такое требование предъявляется к следующим бухгалтерским работникам:

Должность Трудовая функция Повышение квалификации Главный бухгалтер Начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения. Уровень квалификации — 7 Программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год Главный бухгалтер Начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета Начальник (руководитель, директор) управления, (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности Составление и представление консолидированной отчетности Уровень квалификации — 8 Программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год Директор по операционному управлению Директор по бухгалтерскому аутсорсингу Коммерческий директор Директор по развитию бизнеса Оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Уровень квалификации — 8 Программы повышения квалификации не реже одного раза в три года

Однако сам профстандарт обязателен не для всех главбухов страны.

Ему должны соответствовать главбухи:

открытых акционерных обществ, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и пр.;

кредитных и некредитных финансовых организаций;

госсектора.

В малом бизнесе главбухи могут не придерживаться норм профстандарта, а значит и повышение квалификации для них не обязательно. Но это не значит, что учиться не нужно!

Ведь хотя профстандарт не обязателен в большинстве коммерческих организаций, они вправе самостоятельно принять решение о его применении (второй абзац статьи 195.3 ТК РФ).

А теперь представьте, что судьба дарит вам шанс устроиться в компанию мечты, которая вам подходит по всем параметрам, включая зарплату. Но вы не соответствуете предъявляемым ей требованиям к соискателям. Обидно? Еще как!

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Почему полезно

Уж бухгалтерам ли не знать, что налоговое законодательство меняется с такой скоростью, что уследить за всеми новшествами непросто...

Прослеживаемость, маркировка, новые правила заполнения платежек, новые ФСБУ, новые формы отчетности и т. д. и т. п. Приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы оставаться профпригодным.

Упустить какое-то важное нововведение немудрено.

Пополнять багаж своих знаний, освежая в памяти редко встречающиеся на практике моменты и изучая законодательные новинки, конечно, можно разными способами.

Один из них — повышение квалификации на курсах, где информация подается в структурированном виде.

Зачем еще нужны «корочки»

В одном из предыдущих материалов блога мы озвучили 5 важных причин, по которым бухгалтеру надо повышать квалификацию. Одна из них — преимущества при поиске работы.

Отметим, что на днях Минтруд опубликовал проект с формами документов, которые будут применяться при поиске работы через портал «Работа в России». Среди них — резюме, которое с 2022 года будут заполнять соискатели.

Одним из пунктов в этой официальной форме резюме как раз значится повышение квалификации.

Это значит, что работодатели будут больше заострять внимание на моментах, которые раньше можно было завуалировать солидным опытом и навыками.

А ведь сейчас много бухгалтеров, которые работают сами на себя (самозанятые), им даже опыт работы нечем подтвердить — записи в трудовой книжке нет, в лучшем случае — рекомендации от довольного клиента (но им не особо верят, если это, конечно, не клиент уровня Газпрома).

Повышайте квалификацию, подкрепляйте знания документально — не теряйте шанс на исполнение мечты!