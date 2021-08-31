Зачем бухгалтеру повышать квалификацию: пять важных причин

Все вокруг автоматизируют, работодатели смотрят в сторону онлайн-сервисов «все в одном», переходят на аутсорсинг. В таком мире нет места штатному бухгалтеру? А вот и нет! Сейчас стали как никогда ценить профессионалов, экспертов с глубокими знаниями, опытом и высоким профессионализмом. Так что главное — постоянно повышать квалификацию и прогрессировать. Зачем именно вам это нужно...

1. Повышение заработной платы

Напрямую связано с квалификацией и компетенциями, которыми обладает бухгалтер. Чтобы знания приносили доход, в них нужно инвестировать. Если на имеющемся месте работы не ценят высокую квалификацию, значит организация не хочет оптимизировать свои налоги, экономить на штрафах из-за ошибок в учете. Тогда это хорошая возможность найти место получше, и тех кто оценит.

2. Смена участка работы или профиля без подготовки

Очень рискованное занятие. Может закончиться неудачей, потерей уже имеющегося места и разочарованием в себе. Подготовьтесь к переходу, вооружившись необходимыми умениями.

3. Сокращение времени на поиск новой работы

Ваше безликое резюме может легко затеряться среди сотни таких же. Даже при наличии опыта сложно найти высокооплачиваемое место работы. Наличие аттестата о повышении квалификации добавит больше откликов от работодателей, а вам придаст уверенности в своих силах. Потому что вы получаете не просто «корочки», которые надо заслужить, а еще и ценный багаж знаний. Останется их распаковать и применить.

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4. Восстановление знаний и пропущенных нормативных изменений

Чтобы быстро вернуться в бухгалтерские ряды после декрета или работы в другой сфере. Намного выгоднее пройти обучение на курсах, где нужная информация собрана в одном месте и готова к использованию, чем самостоятельно тратить время на поиски истины и деньги, используя метод проб и ошибок.

5. Увеличение клиентской базы и цены услуг

Цели каждого бухгалтера-фрилансера. Они достигаются за счет увеличения доверия целевой аудитории, предложением более квалифицированных услуг, чем у конкурентов. Продавать свои услуги дорого гораздо проще, если за вас может поручится не один, а целая школа бухгалтеров. О чем будет свидетельствовать выданный аттестат бухгалтера, прошедшего обучение.

Как найти деньги на обучение

Определились с целями и нашли для себя мотивацию, теперь пора решать финансовый вопрос — где взять деньги на обучение?

Первым к кому нужно обратиться за спонсорством — это ваш работодатель. В его интересах получить высококвалифицированного бухгалтера, тем более, если в вашей компании действует профстандарт «Бухгалтер», то вам просто положено регулярно проходить подтверждение квалификации.

Кстати, в Правительство Москвы выделяет субсидии бизнесу на обучение бухгалтеров. Все подробности здесь.

Но есть и другой вариант.

Подобно амортизационным отчислениям в бухучете, начинайте ежемесячно откладывать в свой собственный фонд повышения квалификации. После прохождения обучения переходите на новую должность, вакансию или уровень клиентов. С полученных доходов также продолжайте откладывать средства на будущее обучение — эти вложения окупятся обязательно.

Осознание социальной значимости профессии бухгалтера приходит не сразу. Но если заглянуть в любую коммерческую или некоммерческую организацию, оказывается, что в каждой работает бухгалтер или целая бухгалтерия. А значит вакансия бухгалтера всегда актуальна, и будет ждать самых опытных и умелых.

Кто-то постоянно откладывает обучение на завтра, а кто-то применяет полученные знания и умения уже сегодня. А вы из какой категории?