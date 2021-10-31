Топ-7 плюсов дистанционного обучения для бухгалтера

Дистанционное образование – наша новая реальность. Сегодня в онлайне можно не только прослушать тематический вебинар, но и пройти курсы повышения квалификации и даже полноценную программу профессиональной переподготовки. Расскажем о преимуществах онлайн-обучения.

Экономия времени и денег

Посещение очных курсов – это поездки: по пробкам на личном авто, общественном транспорте, которые съедают ваше время. А еще – это дополнительные расходы. И не только на проезд, но еще и на проживание, если в вашем городе нет подходящих программ переподготовки или повышения квалификации. Для семейных специалистов длительная командировка и вовсе может стать непреодолимым препятствием на пути к получению заветного диплома, даже если работодатель возьмет все расходы на себя.

Обучаясь дистанционно вы экономите деньги и время. Вам не нужно переживать за опоздания или пропуск лекций, сбегать с работы, бросая незаконченные дела, ломать семейный уклад.

Сейчас, когда на нас неотвратимо надвигаются новые ограничения из-за пандемии, как никогда, важно беречь свое здоровье и здоровье близких. В такой ситуации дистанционное обучение может стать единственно возможным вариантом для бухгалтеров, которым срочно нужно пройти переподготовку или повысить квалификацию.

Гибкий режим обучения без привязки к месту

Очные занятия проводятся в определенные часы. Обучаясь онлайн, вы не привязаны ко времени. Вы запускаете урок тогда, когда вам удобно. Место нахождения значения не имеет. Нужен только гаджет и доступ к интернету.

Вы можете совмещать работу и учебу при любом графике. Задержаться по окончании рабочего дня, позаниматься с утра пораньше, пока не накрыла рабочая текучка, в выходной день в уютной домашней атмосфере или прослушать часть урока во время пробежки по парку.

Индивидуальный темп обучения

Разные люди по-разному усваивают программу обучения: кто-то схватывает мгновенно, а кому-то нужно время. Занимаясь самостоятельно вы можете в любой момент поставить урок на паузу, несколько раз переслушать нужный фрагмент или всю запись целиком.

Если урок сопровождается наглядными материалами: схемами, диаграммами, таблицами, вам не придется переживать, что вы не успели что-то сфотографировать, снять видео или занести в конспект.

Умеете делать несколько дел одновременно? Просто включайте запись и занимайтесь своими делами.

Готовые материалы лекций

Если вы любите конспектировать, то можете это делать и в процессе онлайн-обучения. Но в любом случае вы получите все методические материалы курса, которые будут доступны и после окончания обучения. Вы всегда можете к ним вернуться и освежить в памяти подзабытые моменты.

Хотите знать, чему вас научат в Школе главбуха на упрощенке за бесплатную неделю обучения? Мы подробно рассказали об этом здесь.

Обучение у практикующих экспертов

Лекции онлайн-курсов, как правило, начитывают практикующие эксперты. Вы получите актуальные знания и понимание того, как их применить в рабочем процессе.

Лекторы очных курсов обычно занимаются только преподаванием – это их основная работа. Да, они в курсе всех тенденций, но их опыт в практической среде часто уже в прошлом.

Эффективная обратная связь

После очных занятий лектор обычно дает небольшой временной задел для обращений учащихся, но далеко не каждый человек может мгновенно сориентироваться или готов озвучивать вопросы на публике.

В онлайне вы можете получить индивидуальную консультацию своего лектора: задать интересующий вопрос в чате, попросить подробных пояснений, проговорить ситуацию на примере своего предприятия. Вас никто не будет торопить или смущать, и всегда есть время обдумать вопрос.

Экзамен без стрессов

Любой экзамен – это всегда стресс. И не важно, сколько вам лет, и какой опыт у вас за плечами.

Онлайн-тестирование снижает градус напряженности на много порядков. Вы можете проходить тест в комфортное время, удобной атмосфере, без присутствия посторонних.