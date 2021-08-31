Бесплатная неделя обучения: чему успеет научиться бухгалтер

Сегодня множество компаний предлагают курсы повышения квалификации. Но как узнать заранее, насколько доступно и понятно лекторы выдают материал, как они помогают ученикам, если у них возникли трудности, и насколько в целом комфортен формат обучения именно вам? Ответ простой: нужен пробный период, чтобы втянуться в процесс, оценить его минусы и плюсы. Расскажем, чему мы учим бухгалтеров на курсах, и что вы успеете узнать за бесплатную неделю обучения.
Как проходит обучение
- Вы учитесь в удобном онлайн-формате в комфортное для вас время.
- Вы просматриваете лекции, готовитесь по конспектам и выполняете задания лекторов под их руководством.
- Вы проходите тестирование. Время и количество попыток не ограничено.
Что входит в полную программу обучения
Программа курса повышения квалификации “Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН” включает:
Раздел 1. Изменения в расчетах и отчетности в этом и следующем году
Ведет первый раздел Надежда Самкова. Она научит быстро перестраивать работу по новым правилам.
Раздел 2. НДФЛ и Страховые взносы
Ведет Дмитрий Морозов, начальник отдела налогообложения ФНС. Он научит бухгалтеров проверять доходы и статусы сотрудников, чтобы не ошибиться с базой и ставкой НДФЛ.
Раздел 3. Учет и расчет налога на УСН
Курирует Эльвира Митюкова, практикующий аудитор. Она научит безопасно работать на УСН во втором полугодии 2021 и в начале 2022 года.
Раздел 4. Работа с расчетным счетом, кассой
Ведет Юлия Сидненко, замначальника УФНС по Санкт-Петербургу - поможет, работать с ККТ с учетом новых правил и без претензий инспекторов.
Раздел 5. Расчеты с сотрудниками и контрагентами
Курирует Минтруд в лице Ивана Шкловца, заместителя руководителя Минтруда. Он покажет, какие ошибки опаснее всего при расчете с работниками и как их исправить.
Раздел 6. Взаимодействие с ИФНС и фондами
Ведет известный эксперт Михаил Мухин, он больше 20 лет работал в ФНС и покажет Вам как правильно составить ответы на любые запросы ИФНС.
Раздел 7. Изменения в работе с 2022 года
В этот раздел редакция будет добавлять все важные изменения в учете и отчетности в 2022 году. Доступ к нему останется у всех учеников, даже после окончания обучения.
Что вы узнаете за бесплатную неделю обучения
Пока действует ваш бесплатный доступ, вы пройдете следующие уроки:
- Как назначать пособия сотрудникам и взаимодействовать с ФСС.
- Как выполнить требования о вакцинации сотрудников и отчитаться: отвечает Минтруд.
- Как ответить на новые запросы ИФНС.
- Какие ошибки инспекторы найдут в ваших кассовых чеках.
Что вы получите по окончании полного курса обучения
После обучения вы получите:
1. Паспорт профессиональных навыков, который утверждается комиссией во главе с председателем — Иваном Шкловцом, заместителем руководителя Минтруда.
Ваш паспорт навыков будет опубликован Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров.
2. Удостоверение о повышении квалификации.
3. Аттестат главбуха.
Обучайтесь с нами и станьте востребованным специалистом в сфере бухгалтерского учета. Начните прямо сейчас!