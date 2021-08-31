Бесплатная неделя обучения: чему успеет научиться бухгалтер

Сегодня множество компаний предлагают курсы повышения квалификации. Но как узнать заранее, насколько доступно и понятно лекторы выдают материал, как они помогают ученикам, если у них возникли трудности, и насколько в целом комфортен формат обучения именно вам? Ответ простой: нужен пробный период, чтобы втянуться в процесс, оценить его минусы и плюсы. Расскажем, чему мы учим бухгалтеров на курсах, и что вы успеете узнать за бесплатную неделю обучения.

Как проходит обучение

Вы учитесь в удобном онлайн-формате в комфортное для вас время. Вы просматриваете лекции, готовитесь по конспектам и выполняете задания лекторов под их руководством. Вы проходите тестирование. Время и количество попыток не ограничено.

Что входит в полную программу обучения

Программа курса повышения квалификации “Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН” включает:

Раздел 1. Изменения в расчетах и отчетности в этом и следующем году

Ведет первый раздел Надежда Самкова. Она научит быстро перестраивать работу по новым правилам.

Раздел 2. НДФЛ и Страховые взносы

Ведет Дмитрий Морозов, начальник отдела налогообложения ФНС. Он научит бухгалтеров проверять доходы и статусы сотрудников, чтобы не ошибиться с базой и ставкой НДФЛ.

Раздел 3. Учет и расчет налога на УСН

Курирует Эльвира Митюкова, практикующий аудитор. Она научит безопасно работать на УСН во втором полугодии 2021 и в начале 2022 года.

Раздел 4. Работа с расчетным счетом, кассой

Ведет Юлия Сидненко, замначальника УФНС по Санкт-Петербургу - поможет, работать с ККТ с учетом новых правил и без претензий инспекторов.

Раздел 5. Расчеты с сотрудниками и контрагентами

Курирует Минтруд в лице Ивана Шкловца, заместителя руководителя Минтруда. Он покажет, какие ошибки опаснее всего при расчете с работниками и как их исправить.

Раздел 6. Взаимодействие с ИФНС и фондами

Ведет известный эксперт Михаил Мухин, он больше 20 лет работал в ФНС и покажет Вам как правильно составить ответы на любые запросы ИФНС.

Раздел 7. Изменения в работе с 2022 года

В этот раздел редакция будет добавлять все важные изменения в учете и отчетности в 2022 году. Доступ к нему останется у всех учеников, даже после окончания обучения.

Что вы узнаете за бесплатную неделю обучения

Пока действует ваш бесплатный доступ, вы пройдете следующие уроки:

Как назначать пособия сотрудникам и взаимодействовать с ФСС. Как выполнить требования о вакцинации сотрудников и отчитаться: отвечает Минтруд. Как ответить на новые запросы ИФНС. Какие ошибки инспекторы найдут в ваших кассовых чеках.

Что вы получите по окончании полного курса обучения

После обучения вы получите:

1. Паспорт профессиональных навыков, который утверждается комиссией во главе с председателем — Иваном Шкловцом, заместителем руководителя Минтруда.

Ваш паспорт навыков будет опубликован Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров.

2. Удостоверение о повышении квалификации.

3. Аттестат главбуха.

Обучайтесь с нами и станьте востребованным специалистом в сфере бухгалтерского учета. Начните прямо сейчас!