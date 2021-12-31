До 1 января все работодатели должны выдать работникам новый документ

До 1 января 2022 года работодатели должны раздать всем сотрудникам специальные уведомления. Об этом сообщают региональные ФСС.

Раздайте работникам уведомления о переходе на электронные больничные (образец смотрите ниже). С 1 января бумажные больничные поликлиники и больницы выдавать не будут. Таким образом, с 2022 года в РФ вводятся электронные больничные.

Врач сообщит номер больничного, который работодатель должен вбить в специальную программу, затем подписать своей ЭЦП. После чего больничные выплатит ФСС. Работодатель по-прежнему должен будет оплачивать первые три дня болезни за свой счет.

Основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам с 1 января 2022 года будет являться электронный листок нетрудоспособности.

Листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронной форме, обмен данными будет производиться также в электронной форме. Сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий, страхователи должны будут направлять в ФСС в течение 3 рабочих дней.

Примерный образец уведомления работников об электронных больничных вы можете скачать ниже. Его подготовила редакция журнала "Упрощенка".

В журнале "Упрощенка" есть инструкция по переходу бухгалтерии на электронные больничные.

Статьи в свежем номере журнала “Упрощенка”: