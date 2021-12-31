6 месяцев подписки на журнал «Упрощенка» в подарок

Осталось совсем мало времени, чтобы определиться с датой декабрьской зарплаты и удержания НДФЛ с нее, а также подготовиться к переходу на новый ФСБУ 27/2021. Чтобы вы успели во всем разобраться, мы досрочно откроем вам доступ к свежему номеру журнала «Упрощенка» при подписке на этой неделе.
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- Как определить безопасную дату выплаты декабрьской зарплаты и удержания НДФЛ с нее. Подписаться и узнать >>
- Какие нарушения сейчас находят на проверках упрощенцев. Подписаться и узнать >>
- Какие новые формулировки добавить в учетную политику в 2022 году: готовые образцы. Подписаться и узнать >>
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