Что должен уметь главбух по профстандарту

Приветствуем вас, коллега-бухгалтер! Или вы только рассматриваете возможность освоить эту благородную профессию? Еще лучше. И реальным бухгалтерам, и потенциальным полезно знать, что они должны уметь согласно профстандарту «Бухгалтер». Ведь это — ни что иное, как дорожная карта того, кто видит свое будущее именно в этой сфере.

Что надо уметь и каким опытом обладать

Профстандарт описывает требования к квалификации (сюда входят знания, навыки, опыт работы, ст. 195.1 ТК), которые необходимы для определенной профессиональной деятельности.

Таблица требований к бухгалтерам по профстандарту

Что должен уметь бухгалтер, каким уровнем образования обладать, какой стаж иметь?

Все трудовые функции, входящие в одну, обобщенную, в профстандарте расписаны. Также в стандарте сказано, что бухгалтерские работники (исключая простых бухов и специалистов I, II категорий) должны проходить программы повышения квалификации.

В частности, главбуху следует отучиться по соответствующим программам не менее 120 ч. за три последовательных года, не менее 20 ч. ежегодно. Пониженных требований к главбухам фирм малого и среднего бизнеса не установлено.

Школа главбуха на упрощенке предлагает качественное обучение для бухгалтера и руководителя с официальным дипломом. И пусть никого не смущает слово «упрощенка»: отучившись, подтвердив свои знания и получив место в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров, вполне реально работать на любой системе налогообложения.

Профстандарт не закрывает бухгалтерские перспективы для непрофильных специалистов. Им достаточно пройти программу профессиональной переподготовки.

Как сориентироваться в том, какая программа профпереподготовки подойдет вам? Эти вопросы надо уточнять в выбранном учебном центре. Хотя в большинстве случаев достаточно обратить внимание на цифровую «маркировку» курса.

Для кого обязателен Профстандарт

Согласно Закону о бухучете, требования профстандарта обязательны для главбуха (иного аналогичного лица), при условии, что он трудится в:

ПАО (исключая кредитные организации);

НПФ;

АИФ;

страховых организациях;

УК ПИФов;

органах управления государственных внебюджетных фондов (в т. ч. государственных территориальных внебюджетных фондов).

Или иных организациях, ценные бумаги которых обращаются на бирже (исключая банки). Требования к квалификации установлены для главбухов (аналогичных лиц) банков, организаторов торговли (в т. ч. бирж), клиринговых центров и т. п.

Для всех остальных профстандарт не обязателен, в то же время он используется при подборе персонала, формулировании должностных инструкций, утверждении окладов и т. п.

Могут ли меня уволить, если я не отвечаю Профстандарту?

Профстандарт не является основанием для автоматического увольнения или изменению обязанностей. Изменение трудовой функции в одностороннем порядке, работодателем, запрещено (ст. 74 ТК), необходимо соглашение и соблюдение определенных требований (ст. 72, 72.1 ТК). Но, уволить бухгалтера все же могут, например, после проваленной аттестации.

Практический опыт и безукоризненное исполнение должностных обязанностей в целом извиняют отсутствие специальной подготовки или стажа работы, установленного профстандартом. И по рекомендации аттестационной комиссии такие сотрудники вполне могут занимать должности так же, как и лица с профильным образованием и стажем работы (см., например, приложение к письму Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253, постановление Конституционного Суда от 14.11.2018 № 41-П).

Однако разумнее и надежнее все-таки подкрепить и дополнить свой практический опыт соответствующим дипломом, чтобы не зависеть от чьих-то рекомендаций, симпатий и антипатий. К тому же события последних годов, в т. ч. цифровизация, развитие технологий показывают, что не время бухгалтеру впадать в нирвану. Напротив, чтобы остаться на том же уровне, необходимо бежать в два раза быстрее (прямо как в «Алисе в Зазеркалье» Кэрролла). Поэтому освоение новых программ и направлений даже в хорошо знакомой профессии — жизненно необходимая инвестиция