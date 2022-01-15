Что должен уметь главбух по профстандарту

Приветствуем вас, коллега-бухгалтер! Или вы только рассматриваете возможность освоить эту благородную профессию? Еще лучше. И реальным бухгалтерам, и потенциальным полезно знать, что они должны уметь согласно профстандарту «Бухгалтер». Ведь это — ни что иное, как дорожная карта того, кто видит свое будущее именно в этой сфере.
Что надо уметь и каким опытом обладать
Профстандарт описывает требования к квалификации (сюда входят знания, навыки, опыт работы, ст. 195.1 ТК), которые необходимы для определенной профессиональной деятельности.
Таблица требований к бухгалтерам по профстандарту
Что должен уметь бухгалтер, каким уровнем образования обладать, какой стаж иметь?
Все трудовые функции, входящие в одну, обобщенную, в профстандарте расписаны. Также в стандарте сказано, что бухгалтерские работники (исключая простых бухов и специалистов I, II категорий) должны проходить программы повышения квалификации.
В частности, главбуху следует отучиться по соответствующим программам не менее 120 ч. за три последовательных года, не менее 20 ч. ежегодно. Пониженных требований к главбухам фирм малого и среднего бизнеса не установлено.
Школа главбуха на упрощенке предлагает качественное обучение для бухгалтера и руководителя с официальным дипломом. И пусть никого не смущает слово «упрощенка»: отучившись, подтвердив свои знания и получив место в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров, вполне реально работать на любой системе налогообложения.
Профстандарт не закрывает бухгалтерские перспективы для непрофильных специалистов. Им достаточно пройти программу профессиональной переподготовки.
Для кого обязателен Профстандарт
Согласно Закону о бухучете, требования профстандарта обязательны для главбуха (иного аналогичного лица), при условии, что он трудится в:
- ПАО (исключая кредитные организации);
- НПФ;
- АИФ;
- страховых организациях;
- УК ПИФов;
- органах управления государственных внебюджетных фондов (в т. ч. государственных территориальных внебюджетных фондов).
Или иных организациях, ценные бумаги которых обращаются на бирже (исключая банки). Требования к квалификации установлены для главбухов (аналогичных лиц) банков, организаторов торговли (в т. ч. бирж), клиринговых центров и т. п.
Для всех остальных профстандарт не обязателен, в то же время он используется при подборе персонала, формулировании должностных инструкций, утверждении окладов и т. п.
Могут ли меня уволить, если я не отвечаю Профстандарту?
Профстандарт не является основанием для автоматического увольнения или изменению обязанностей. Изменение трудовой функции в одностороннем порядке, работодателем, запрещено (ст. 74 ТК), необходимо соглашение и соблюдение определенных требований (ст. 72, 72.1 ТК). Но, уволить бухгалтера все же могут, например, после проваленной аттестации.
Практический опыт и безукоризненное исполнение должностных обязанностей в целом извиняют отсутствие специальной подготовки или стажа работы, установленного профстандартом. И по рекомендации аттестационной комиссии такие сотрудники вполне могут занимать должности так же, как и лица с профильным образованием и стажем работы (см., например, приложение к письму Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253, постановление Конституционного Суда от 14.11.2018 № 41-П).
Однако разумнее и надежнее все-таки подкрепить и дополнить свой практический опыт соответствующим дипломом, чтобы не зависеть от чьих-то рекомендаций, симпатий и антипатий. К тому же события последних годов, в т. ч. цифровизация, развитие технологий показывают, что не время бухгалтеру впадать в нирвану. Напротив, чтобы остаться на том же уровне, необходимо бежать в два раза быстрее (прямо как в «Алисе в Зазеркалье» Кэрролла). Поэтому освоение новых программ и направлений даже в хорошо знакомой профессии — жизненно необходимая инвестиция
Учащиеся Школы главбуха на упрощенке получают весь инструментарий для работы на УСН, не просто сведения о новшествах в законодательстве, но и овладевают эффективными методами работы с НДФЛ, страховыми взносами, с расчетным счетом, кассой, учатся взаимодействовать с сотрудниками и контрагентами, а также защищать компанию от налоговых претензий — все необходимое «под ключ».