Изменения в работе бухгалтера с 1 июля 2022

Отсрочки по налогам и взносам
Бизнесу дали отсрочку по уплате налога на УСН (постановление Правительства № 512 от 30.03.2022).
Организации и ИП, ОКВЭД которых перечислен в Постановлении, могут заплатить налог за 2021 год и первый квартал 2022 года с отсрочкой в 6 месяцев. Причем платеж можно внести не единовременно, а с рассрочкой: по 1/6 в последний день месяца, начиная с месяца следующего за новым сроком уплаты.
Выглядит это так:
- Предприниматели на УСН за 2021 должны перечислять налог по графику — 1/6 суммы налога вплоть до 30.11.2022, затем 1/6 суммы налога не позднее 31.12.2022 и так пока не рассчитаются с бюджетом полностью.
- Компаниям на УСН за 2021 предложено перечислять налог по графику — 1/6 до 31.10.2022, следующую 1/6 часть суммы налога до 30.11.2022 и так далее.
- Аванс по УСН за 1-й кв. 2022 года уплачивается организациями и предпринимателями в размере 1/6 аванса не позднее 30.11.2022, 1/6 аванса не позднее 31.12.2022 и так далее до полной уплаты.
Школа главбуха на упрощенке — обучаем руководителей и бухгалтеров. Выдаем официальный диплом. Будьте в курсе всех изменений и научитесь применять их на практике.
Отсрочку по страховым взносам за второй и третий квартал 2022 года законодательно закрепили для широкого перечня ОКВЭД. В основном это производственные предприятия и предприятия — поставщики товаров и услуг для внутреннего потребления. Сроки уплаты взносов перенесены на год, их можно начать перечислять с мая 2023.
Взносы предпринимателей, осуществляющих виды деятельности поименованные в перечне к Постановлению № 776, в размере 1% с дохода превышающего 300 тысяч рублей за 2021 год в ПФР можно перечислить до 03.07.2023.
НДС 0% для гостиниц
Применять льготную ставку смогут ИП и организации на общем режиме, которые предоставляют услуги проживания в гостиницах или сдают в аренду или пользование объекты туриндустрии (введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года). Льгота будет действовать:
- 20 кварталов или 5 лет (с 01.07.2022 по 30.06.2027) для действующих гостиниц;
- в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию для новых объектов.
Чтобы воспользоваться нулевой ставкой, нужно подать декларацию по НДС за третий квартал 2022 года с разделом 4, который как раз и предназначен для отражения операций подпадающих под 0% НДС.
Кроме этого предоставляются еще некоторые другие документы, которые зависят от категории налогоплательщика:
Арендодатели и арендаторы гостиниц и других подобных объектов предоставляют:
- документ о вводе объекта в эксплуатацию (после реконструкции);
- договор по предоставлению в аренду объекта.
Гостиницы и иные средства размещения, являющиеся объектами туристской индустрии, предоставляют:
- отчет о доходах;
- документ о вводе объекта в эксплуатацию (после реконструкции).
Гостиницы и иные средства размещения, не являющиеся объектами туриндустрии из реестра, предоставляют:
- отчет о доходах.
Важно понимать разницу между отменой НДС и применением ставки 0% по НДС.
На первый взгляд и в первом и во втором случае нет налога к уплате. Но не все так очевидно. В случае с нулевой ставкой у налогоплательщика сохраняется право на налоговый вычет в сумме входящего НДС. Это очень кстати, так как в 2022 и 2023 годах действует упрощенный порядок возмещения НДС.
Как это работает: по завершению квартала в налоговый орган подается декларация по НДС и вместе с ней заявление на возмещение налога. В течение 8-10 дней без проверки указанной в декларации информации происходит возврат.
Единый налоговый платеж (ЕНП)
Уже с 1 июля 2022 года компании и ИП, которые подали в налоговую соответствующее уведомление до 4 мая, смогут применять единый налоговый платеж. Это платеж который налогоплательщик перечисляет на единый счет в федеральном казначействе, а ФНС сама распределяет сумму в следующем порядке:
- Сначала погасит недоимки.
- Затем налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы.
- Потом спишет пени, проценты и штрафы.
Пока ЕНП — это только эксперимент, обязанности по переходу на такой механизм расчета нет. Однако налоговая возлагает большие надежды на данное новаторское решение и подчеркивает все достоинства которые сводятся к следующим основным моментам:
- значительное сокращение ошибок при заполнении налоговых платежных поручений (теперь только одни реквизиты для всех платежей);
- возможность «кидать» суммы между разными видами обязательств без бумажной волокиты;
- снижение нагрузки на информационные системы государства и максимальное упрощение расчетов с бюджетом.
Сумма, перечисленная единым налоговым платежом, распределяется не просто так, а на основании деклараций и расчетов, которые сдают организации или предприниматели.
ЕНП не освобождает налогоплательщиков от исчисления налогов и сдачи отчетности. Кроме того, нужно будет направлять в ИФНС специальное уведомление об исчисленных суммах платежей в бюджет.
Хотите стать главбухом, востребованным специалистом на рынке труда? Приходите в нашу Школу. Учитесь онлайн в удобное время и получите диплом за три месяца.
Новый рисковый подход к клиентам банков
Еще с начала июля текущего 2022 года клиентов банков распределят по группам. Критерием отбора будет степень риска совершения подозрительных операций.
Операции, предположительно совершаемые в целях легализации доходов, которые были получены преступным путем, определены в законе как подозрительные.
Оценка будет двухуровневая: изначально ее проведут обслуживающие банки, а затем Центробанк.
Четкий порядок проведения оценки риска в законе еще не закреплен, но известно что ЦБ учтет сведения о видах и характере деятельности клиентов, операциях по счетам оцениваемых, их учредителях, участниках и руководителях, аффилированности с другими компаниями или ИП и прочее.
На работе бизнеса отнесенного к группе с низким уровнем риска данное новшество практически не отразится. Для компаний и ИП из группы со средним и высоким уровнем риска банк может:
- отказать в заключении договора банковского счета;
- не допустить проведение подозрительной операции;
- расторгнуть договор банковского счета, если в за календарный год клиенту отказывали два и более раза в совершении подозрительных операций.
Бизнесу, которому присвоен высокий риск всеми звеньями двухуровневой банковской системы, предстоит столкнуться и серьезными ограничениями:
- невозможность проведения большинства операций со своими средствами (только обязательные платежи в бюджет, расчеты с работниками и некоторое другие);
- отказ банка в снятии остатка со счета при расторжении договора.
- запрет на зачисление на счет наличных.
С 01.10.2022 года организации (ИП) с высоким уровнем риска смогут принудительно исключить из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Новый рисковый подход к клиентам в обиходе уже назвали «банковский светофор», так как он реализован в сервисе ЦБ «Знай своего клиента», и все юрлица и ИП занимают место в одной из групп риска «красной», «желтой» или «зеленой».
Чтобы не попасть в зону высокого риска всем субъектам экономики нужно будет проявлять бдительность: следить за рейтингом партнеров и вести бизнес прозрачно и логично.
АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это новый спецрежим, который с 1 июля 2022 года стартует в качестве эксперимента в нескольких регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан и продлится до конца 2027 года.
Те, кто решится перейти на данный спецрежим, не будут сами исчислять налог и формировать отчетность — за них это сделают налоговики.
АУСН будет доступна предприятиям, у которых:
- штат не более 5 человек;
- годовой доход не более 60 млн руб.;
- остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;
- расчетные счета открыты только в уполномоченных банках;
- выплаты сотрудникам производятся только в безналичной форме;
- не применяют иные спецрежимы.
Летом новый режим смогут опробовать вновь зарегистрированные компании и ИП. Уведомление о переходе на АУСН можно подать не позднее 30 дней с даты постановки на учет в налоговой.
С начала 2023 года к эксперименту смогут присоединиться действующие организации и предприниматели. Им нужно будет подать уведомление до 31.12.2022 года
Налоговый период при АУСН — 1 месяц. Объектом налогообложения признаются «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговые ставки 8% и 20% соответственно. Минимальный налог при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» составляет 3%.
ФНС должна уведомить налогоплательщика о сумме налога не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Уплата производится не позднее 25 числа по указанным в уведомлении реквизитам.
Налогоплательщики на АУСН не будут платить страховые взносы на обязательное страхование и сдавать отчетность за работников. Взносы на травматизм будут, но в фиксированном размере — 2 040 рублей в год. Платить их нужно будет ежемесячно в размере 1/12 фиксированного страхового взноса.
Бухгалтеру любой системы налогообложения нужно быть в курсе новых механизмов и инструментов для оптимизации и упрощения учета и работы компании в целом. На главбуха малого предприятия часто ложится намного больше обязанностей, чем на сотрудника бухгалтерии крупного предприятия, где обязанности делегируются.
Поддерживать актуальные знания и высокую репутацию бухгалтеру помогает Школа главбуха на упрощенке!