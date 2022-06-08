Изменения в работе бухгалтера с 1 июля 2022

Отсрочки по налогам и взносам

Бизнесу дали отсрочку по уплате налога на УСН (постановление Правительства № 512 от 30.03.2022).

Организации и ИП, ОКВЭД которых перечислен в Постановлении, могут заплатить налог за 2021 год и первый квартал 2022 года с отсрочкой в 6 месяцев. Причем платеж можно внести не единовременно, а с рассрочкой: по 1/6 в последний день месяца, начиная с месяца следующего за новым сроком уплаты.

Выглядит это так:

Предприниматели на УСН за 2021 должны перечислять налог по графику — 1/6 суммы налога вплоть до 30.11.2022, затем 1/6 суммы налога не позднее 31.12.2022 и так пока не рассчитаются с бюджетом полностью.

Компаниям на УСН за 2021 предложено перечислять налог по графику — 1/6 до 31.10.2022, следующую 1/6 часть суммы налога до 30.11.2022 и так далее.

Аванс по УСН за 1-й кв. 2022 года уплачивается организациями и предпринимателями в размере 1/6 аванса не позднее 30.11.2022, 1/6 аванса не позднее 31.12.2022 и так далее до полной уплаты.

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Отсрочку по страховым взносам за второй и третий квартал 2022 года законодательно закрепили для широкого перечня ОКВЭД. В основном это производственные предприятия и предприятия — поставщики товаров и услуг для внутреннего потребления. Сроки уплаты взносов перенесены на год, их можно начать перечислять с мая 2023.

Взносы предпринимателей, осуществляющих виды деятельности поименованные в перечне к Постановлению № 776, в размере 1% с дохода превышающего 300 тысяч рублей за 2021 год в ПФР можно перечислить до 03.07.2023.

НДС 0% для гостиниц

Применять льготную ставку смогут ИП и организации на общем режиме, которые предоставляют услуги проживания в гостиницах или сдают в аренду или пользование объекты туриндустрии (введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года). Льгота будет действовать:

20 кварталов или 5 лет ( с 01.07.2022 по 30.06.2027 ) для действующих гостиниц;

с 01.07.2022 по 30.06.2027 в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию для новых объектов.

Чтобы воспользоваться нулевой ставкой, нужно подать декларацию по НДС за третий квартал 2022 года с разделом 4, который как раз и предназначен для отражения операций подпадающих под 0% НДС.

Кроме этого предоставляются еще некоторые другие документы, которые зависят от категории налогоплательщика:

Арендодатели и арендаторы гостиниц и других подобных объектов предоставляют:

документ о вводе объекта в эксплуатацию (после реконструкции);

договор по предоставлению в аренду объекта.

Гостиницы и иные средства размещения, являющиеся объектами туристской индустрии, предоставляют:

отчет о доходах;

документ о вводе объекта в эксплуатацию (после реконструкции).

Гостиницы и иные средства размещения, не являющиеся объектами туриндустрии из реестра, предоставляют:

отчет о доходах.

Важно понимать разницу между отменой НДС и применением ставки 0% по НДС.

На первый взгляд и в первом и во втором случае нет налога к уплате. Но не все так очевидно. В случае с нулевой ставкой у налогоплательщика сохраняется право на налоговый вычет в сумме входящего НДС. Это очень кстати, так как в 2022 и 2023 годах действует упрощенный порядок возмещения НДС.

Как это работает: по завершению квартала в налоговый орган подается декларация по НДС и вместе с ней заявление на возмещение налога. В течение 8-10 дней без проверки указанной в декларации информации происходит возврат.

Единый налоговый платеж (ЕНП)

Уже с 1 июля 2022 года компании и ИП, которые подали в налоговую соответствующее уведомление до 4 мая, смогут применять единый налоговый платеж. Это платеж который налогоплательщик перечисляет на единый счет в федеральном казначействе, а ФНС сама распределяет сумму в следующем порядке:

Сначала погасит недоимки. Затем налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы. Потом спишет пени, проценты и штрафы.

Пока ЕНП — это только эксперимент, обязанности по переходу на такой механизм расчета нет. Однако налоговая возлагает большие надежды на данное новаторское решение и подчеркивает все достоинства которые сводятся к следующим основным моментам:

значительное сокращение ошибок при заполнении налоговых платежных поручений (теперь только одни реквизиты для всех платежей);

возможность «кидать» суммы между разными видами обязательств без бумажной волокиты;

снижение нагрузки на информационные системы государства и максимальное упрощение расчетов с бюджетом.

Сумма, перечисленная единым налоговым платежом, распределяется не просто так, а на основании деклараций и расчетов, которые сдают организации или предприниматели.

ЕНП не освобождает налогоплательщиков от исчисления налогов и сдачи отчетности. Кроме того, нужно будет направлять в ИФНС специальное уведомление об исчисленных суммах платежей в бюджет.

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Новый рисковый подход к клиентам банков

Еще с начала июля текущего 2022 года клиентов банков распределят по группам. Критерием отбора будет степень риска совершения подозрительных операций.

Операции, предположительно совершаемые в целях легализации доходов, которые были получены преступным путем, определены в законе как подозрительные.

Оценка будет двухуровневая: изначально ее проведут обслуживающие банки, а затем Центробанк.

Четкий порядок проведения оценки риска в законе еще не закреплен, но известно что ЦБ учтет сведения о видах и характере деятельности клиентов, операциях по счетам оцениваемых, их учредителях, участниках и руководителях, аффилированности с другими компаниями или ИП и прочее.

На работе бизнеса отнесенного к группе с низким уровнем риска данное новшество практически не отразится. Для компаний и ИП из группы со средним и высоким уровнем риска банк может:

отказать в заключении договора банковского счета;

не допустить проведение подозрительной операции;

расторгнуть договор банковского счета, если в за календарный год клиенту отказывали два и более раза в совершении подозрительных операций.

Бизнесу, которому присвоен высокий риск всеми звеньями двухуровневой банковской системы, предстоит столкнуться и серьезными ограничениями:

невозможность проведения большинства операций со своими средствами (только обязательные платежи в бюджет, расчеты с работниками и некоторое другие);

отказ банка в снятии остатка со счета при расторжении договора.

запрет на зачисление на счет наличных.

С 01.10.2022 года организации (ИП) с высоким уровнем риска смогут принудительно исключить из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Новый рисковый подход к клиентам в обиходе уже назвали «банковский светофор», так как он реализован в сервисе ЦБ «Знай своего клиента», и все юрлица и ИП занимают место в одной из групп риска «красной», «желтой» или «зеленой».

Чтобы не попасть в зону высокого риска всем субъектам экономики нужно будет проявлять бдительность: следить за рейтингом партнеров и вести бизнес прозрачно и логично.

АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это новый спецрежим, который с 1 июля 2022 года стартует в качестве эксперимента в нескольких регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан и продлится до конца 2027 года.

Те, кто решится перейти на данный спецрежим, не будут сами исчислять налог и формировать отчетность — за них это сделают налоговики.

АУСН будет доступна предприятиям, у которых:

штат не более 5 человек;

годовой доход не более 60 млн руб.;

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;

расчетные счета открыты только в уполномоченных банках;

выплаты сотрудникам производятся только в безналичной форме;

не применяют иные спецрежимы.

Летом новый режим смогут опробовать вновь зарегистрированные компании и ИП. Уведомление о переходе на АУСН можно подать не позднее 30 дней с даты постановки на учет в налоговой.

С начала 2023 года к эксперименту смогут присоединиться действующие организации и предприниматели. Им нужно будет подать уведомление до 31.12.2022 года

Налоговый период при АУСН — 1 месяц. Объектом налогообложения признаются «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговые ставки 8% и 20% соответственно. Минимальный налог при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» составляет 3%.

ФНС должна уведомить налогоплательщика о сумме налога не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Уплата производится не позднее 25 числа по указанным в уведомлении реквизитам.

Налогоплательщики на АУСН не будут платить страховые взносы на обязательное страхование и сдавать отчетность за работников. Взносы на травматизм будут, но в фиксированном размере — 2 040 рублей в год. Платить их нужно будет ежемесячно в размере 1/12 фиксированного страхового взноса.

Бухгалтеру любой системы налогообложения нужно быть в курсе новых механизмов и инструментов для оптимизации и упрощения учета и работы компании в целом. На главбуха малого предприятия часто ложится намного больше обязанностей, чем на сотрудника бухгалтерии крупного предприятия, где обязанности делегируются.

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