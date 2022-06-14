Зачем главбуху учиться? У него на это 5 причин…

Причина № 1. Несоответствие стандарту

Некоторые организации обязаны соблюдать профстандарт, который содержит требования к квалификации бухгалтера и главбуха (приказ Минтруда от 22.12.2014 № 1061н). В их число входят государственные органы, публичные и непубличные акционерные общества, банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (п. 4 ст. 7 № 402-ФЗ).

Для коммерческих организаций — применение профстандарта не обязательно, но многие компании на него ориентируются или переходят на его применение по собственной инициативе.

Кадровая перетряска может оставить не у дел бухгалтеров без образования или свежих корочек о повышении квалификации.

Причина № 2. Ошибки из-за незнания законов

Сейчас особенно актуально повысить свои профессиональные навыки, чтобы разбираться и применять на практике все изменения, в частности:

Уже действуют или начнут действовать в течение 2022 года многочисленные поправки в НК. Мы рассказывали о них в этой статье . Заработали новые федеральные стандарты бухгалтерского учета. Повышен МРОТ, а значит нужно вносить изменения в кадровые документы, правильно рассчитывать отпускные и больничные пособия.

При отсутствии понимания и представления о том, как работать с новой нормативной базой, количество ошибок и недочетов растет. Что неизбежно приводит к штрафам и доначислениям.

В Школе главбуха на упрощенке девять уроков посвящено разбору новых правил и порядков работы. Занятия проводят сотрудники Роструда и ФНС. Узнайте обо всех нововведениях и о том, как применять их на практике.

Причина № 3. Потеря работы в кризис

В текущих условиях многие компании вынуждены перейти в режим экономии.

Расходы на персонал — это существенная статья бюджета. Поэтому руководство вынуждено прибегать к суровым, но необходимым мерам для выживания бизнеса.

Оно сокращает штат, переводит сотрудников на повременную работу, работу на пол- или четверть ставки, работу через день и т. д. с пропорциональным уменьшением зарплаты. У квалифицированных специалистов больше шансов сохранить постоянное рабочее место и уровень заработка.

Оперативно реагировать нужно не только на усиление государственного контроля, но и на открывающиеся возможности. А кто кроме главного бухгалтера подскажет руководителю, где получить грант, скидку на кредит или рассрочку налоговых платежей?!

Причина № 4. Поиск новой работы

Часто сотрудники HR сразу отсеивают резюме соискателей, которые не соответствуют заданному набору параметров. Отсутствие в резюме профильного образования и курсов повышения квалификации не позволят кандидату пройти первичный отбор.

﻿У бухгалтера просто не будет возможности попасть на собеседование, чтобы рассказать о многолетнем опыте и навыках в нужной сфере.

В Школе главбуха на упрощенке кроме получения паспорта навыков, все бухгалтеры попадают в Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров. Таким образом, работодатель ещё до личной встречи будет знать о вашем высоком профессионализме.

Причина № 5. Повышение зарплаты

У вас есть бесценный опыт, но повышать зарплату руководство не спешит. Потому что мало выполнять обязательные и необходимые операции, нужно приносить доход и увеличивать свою ценность для компании. Бухгалтерское сообщество не стоит на месте, постоянно изобретает:

новые методы законной оптимизации налогов;

способы организации бухгалтерского учета;

лайфхаки для ускорения и облегчения рутинных операций;

инструменты для снижения расходов и увеличения доходов.

Преподаватели Школы главбуха на упрощенке расскажут, как наладить и оптимизировать бухгалтерский и налоговый учет, экономить деньги бизнеса и помогут внедрить полученные знания на практике.