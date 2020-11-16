Кто он — успешный главбух: разбираемся, что помогает строить карьеру и как стать профи

Сколько бы песен не было спето, сколько бы анекдотов не было рассказано, одно остается неизменным — профессия бухгалтер не исчезнет никогда. Люди, именуемые бухгалтерами (в переводе с немецкого «держатели книги»), не только сдают отчеты и считают деньги, они обеспечивают жизнедеятельность каждой организации.

В этой статье мы расскажем о том, какие шаги нужно совершить начинающему бухгалтеру до кресла главбуха. Опытные главбухи узнают, как повысить профессионализм, а заодно и размер зарплаты.

Смысл и предназначение главного по бухгалтерии

Главный бухгалтер — это правая рука генерального директора. В некоторых компаниях значимость главбуха зашкаливает, про таких можно сказать: голова компании — директор, а шея — главбух.

В обсуждении финансово-хозяйственной деятельности или заключении крупных сделок прислушиваются к мнению главбуха.

В его руках сосредоточена власть над всеми документами, от его профессионализма зависит финансовое благосостояние всей организации.

От ошибок никто не застрахован, но благодаря многостороннему и многоуровневому контролю их можно свести к минимуму. В эпоху компьютеризации и автоматизации большую часть документов и отчетов проверяет искусственный интеллект бухгалтерских программ. Но за работой бездушной машины должен следить профессионал во всех смыслах этого слова.

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Ключевые обязанности и навыки главы бухгалтерии

Главбух может быть в единственном числе, порой обязанности бухгалтера на себя берет директор или предприниматель. Кто бы не отвечал за бухгалтерский учет, он обязан:

следить за изменениями в законодательстве;

мониторить новости о выходе новых форм и отчетов;

разбираться в вопросах из смежных сфер (кадровый учет, юридическое право, финансовый и управленческий учет);

нести ответственность за достоверность и своевременность предоставленных отчетов.

А кто говорил, что будет легко?

Следующий перечень обязанностей в большей степени относится к главбухам крупных компаний, руководящим штатными бухгалтерами на разных участках:

Умение назначать и выбирать подчиненных . Учтите, что от компетенции сотрудников зависит конечный результат и уровень риска. Нельзя досконально проверить работу каждого бухгалтера на каждом участке, а ведь по результатам их работы будет составляться финансовая и бухгалтерская отчетность, которую подписывать вам; Психологическая и эмоциональная устойчивость. Знание человеческой психологии потребуется применить для эффективной работы коллектива. Эмоции в сторону, когда приходится в 100-ый раз объяснять собственнику разницу между налоговым и бухгалтерским учетами; Дипломатические способности. Главбухи успешно применяют их в общении с банками, налоговой, всевозможными проверяющими инстанциями и контрагентами; Многозадачность. Успеть везде, понять всё и всех. Это ежедневная и будничная работа; Главбуху приходится приспосабливаться к вечно изменяющемуся законодательству , и одновременно выкручиваться, выправлять бухгалтерский учет после необдуманных решений и желаний начальства (а их, поверьте, встретится немало).

Да, может показаться, что главбухи — супермены. Но они ими не рождаются, не прилетают из космоса, а постоянно учатся и совершенствуются. Чтобы не уступить кресло главбуха кому-то из коллег, будьте готовы повышать свой уровень знаний.

Как вырасти до главбуха

Здесь одного желания мало, только терпение и постоянное обучение помогут добраться до верхней ступеньки в бухгалтерской профессии.

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Первым шагом в освоении профессии главбуха должно стать получение сертификата профстандарта. Для этого потребуются специальные курсы повышения квалификации.

Такими темпами вы превратитесь в заинтересованного, активного специалиста.

Собственникам бизнеса выгодно финансировать обучение перспективных сотрудников. Руководитель видит вашу заинтересованность, желание расширять знания, развиваться и работать для успеха дела. Лучше потратить средства на выращивание профи из своих готовых специалистов, чем потом платить штрафы и недоимки за ошибки приходящего главбуха. Собственнику бизнеса сложно на стороне найти поистине достойного бухгалтера на место главного.

Главное не стесняться себя показывать — нашли способ оптимизировать расходы, узнали о новых льготах для вашей сферы деятельности, придумали, как упростить документооборот — расскажите боссу. Возможно придется переступить через собственную робость и неуверенность, но после первой удачи, вы поймете — все было не зря. К тому же вас заменят, выделят среди остальных сотрудников.

В процессе продвижения в карьере надо обязательно следить за изменениями, мониторить новости, разбираться в очень разных вопросах. При появлении новых курсов выбирайте необходимые и полезные для вашей сферы. Без обучения и повышения квалификации — никуда.

Опасаться работать главным бухгалтером надо лишь тому, кто не имеет необходимого опыта и уровня знаний. Уровень знаний всегда можно подтянуть, а опыт наработать.

Качества настоящего главбуха

Конечно профессионализм во всем. Умение держать себя в руках как перед подчиненными, так и перед начальством, находить компромиссы, и, в то же время, не терпеть лени и расхлябанности в своих сотрудниках.

Если вы претендуете на кресло главбуха, нужно наладить отношения с коллегами-бухгалтерами (ведь они ваши будущие подчиненные) и мотивировать их собственным примером.

Мало одного умения руководить, раздавать задания и поручения. Главбух это разносторонняя личность (не путайте с раздвоением личности). Нужно уделять время обучению и повышению квалификации.

На курсах повышения квалификации вы получаете не только новую информацию по ведению бухучета, но и приобретаете навыки использования современных технологий, которые упростят работу и сэкономят время.

Бухгалтерия — это судьба! Кипит каждый день работа: нужно все рассчитать, свести, все проверить, перепроверить, отправить и при этом ничего не забыть и не нарушить закон.

Держать руку на пульсе изменения налогового законодательства и иных государственных решений, напрямую связанных с отраслью и могущих влиять на ведение бизнеса. Своевременно сообщать актуальную информацию руководству.

А вот за выполнение последних двух предложений не стыдно и добавку к зарплате просить!