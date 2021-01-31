Нужно ли бухгалтеру разбираться в госзакупках?

Коммерческие организации и ИП принимают участие в госзакупках в качестве поставщиков товаров, работ (услуг) государственных и муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений, чтобы заключать сделки и получать прибыль. Должностные обязанности бухгалтера той или иной компании различаются в зависимости от ее величины, структуры, и организации труда. Тем не менее любой бухгалтер отражает в учете хозяйственные операции, и так или иначе участвует в обеспечении заявок, ходе торгов, и расчетах с контрагентами, поэтому должен разбираться в сфере законодательстве госзакупок.

Компания приняла участие в электронных торгах, какие документы требовать бухгалтеру

Процесс госзакупок регулируется двумя Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Торги проводятся на электронных площадках в Интернете, за участие в процедурах операторы электронных площадок взимают плату в порядке установленном Правительством РФ в Постановлении от 10.05.2018 № 564. Такие расходы могут быть учтены на основании подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ или как другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Как и любые другие расходы они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены (п.1 ст. 252 НК РФ).

Закрывающими документами могут быть акт об оказании услуг и счет-фактура от оператора электронной площадки или вместо них один Универсальный передаточный документ (УПД). Площадки по проведению аукционов могут предоставить подтверждающие документы в бумажном и электронном видах, а некоторые из них — только в электронном.

Обратите внимание, что такие документы могут быть приняты к учету только, если они заверены электронной цифровой подписью (п. 5 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Отметим, что участник закупок имеет также право учесть для целей налогообложения прибыли расходы, связанные с участием в конкурсе, который он проиграл, при условии, что денежные средства ему не возвращаются. Разъяснения по данному вопросу дал Минфин РФ в Письме от 03.04.2020 № 03-03-06/1/27033.

Как в бухгалтерском учете отражать проценты, начисляемые банком, на остаток средств спецсчета

Операции в бухгалтерском учете отражают исходя из их экономической сути, поэтому проценты, начисленные банком, на денежные средства спецсчета следует отражать как проценты на депозите (п. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99):

начислять проценты за каждый истекший отчетный период;

и на дату возврата средств в соответствии с условиями договора.

Средства организации размещенные на спецсчете нужно учитывать на отдельном субсчете счета 55 «Специальные счета в банках», например, 55-4 «Денежные средства на специальном счете участника закупок». Начисленные проценты отражаются как прочие доходы и дебиторскую задолженность банка на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета № 94н).

В бухгалтерском учете компании на дату начисления процентов банком надо сделать следующие записи:

Дебет 76 Кредит 91-1 — начислены проценты по спецсчету;

Дебет 55 Кредит 76 — получены проценты на спецсчет в банке.

Как поставщику отражать банковские гарантии в бухгалтерском учете

Определения гаранта, принципала и бенефициара по сделке, их права и обязанности определены в ст. 368 ГК РФ.

В госзакупках при обеспечении банковской гарантией участвуют стороны:

принципал — это поставщик (исполнитель) по сделке;

бенефициар — заказчик или покупатель;

гарантом является банк.

Выдача банковской гарантии — это платная услуга банка, целью предоставления которой является обеспечение надлежащего выполнения принципалом своих обязательств перед бенефициаром (ст. 369 ГК РФ). Здесь важно отметить что поставщик всегда получает гарантию для заказчика, а не для себя.

Как было отмечено выше, бухгалтерский учет хозяйственной операции определяется ее экономическим содержанием, поэтому бухгалтерский учет зависит от условий договора о предоставлении банковской гарантии с банком.

В зависимости от условий, предусмотренных конкретным договором банковской гарантии, возможны два варианта отражения в бухучете:

А) поставщик банковскую гарантию в своем учете не отражает, если гарантию выдает банк

В этом случае исполнение обязательства поставщика перед заказчиком обеспечено гарантией третьего лица — банка, поэтому не надо отражать сумму обеспечения на забалансовых счетах 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» и 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» (см. подп. «б» п. 10, п. 15 Информации Минфина России от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011).

Б) поставщик отражает банковскую гарантию за балансом, если он перечислил денежные средства на покрытие своих обязательств банку

Если поставщик перечислил банку денежные средства для обеспечения обязательств по гарантии, то эта сумма отражается на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета № 94н).

В любом случае комиссию (вознаграждение) банку за выдачу гарантии вы можете учитывать:

в расходах по обычным видам деятельности (как расходы, связанные с заключением договоров на продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) (п. 5 ПБУ 10/99);

в прочих расходах (как расходы на оплату банковских услуг) (п. 11 ПБУ 10/99).

Применяемый порядок учета следует закрепить в учетной политике организации (п. 7 ПБУ 1/2008). Комиссия (вознаграждение) банка признается в расходах в периоде, в котором договор банковской гарантии вступил в силу (п. 16, 18 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете компании на дату вступления в силу договора надо сделать следующие записи:

Расширьте свои знания и получите повышение зарплаты

Чтобы выжить в кризис коммерческой организации нужны стабильные контракты для получения гарантированных доходов от государственных заказчиков, обеспеченных бюджетными средствами.

Бухгалтеру надо чувствовать себя в вопросах госзакупок как рыба в воде, чтобы без труда находить нужные конкурсы, успешно проходить их, и заключать выгодные сделки. Для этого необходимо освоить поиск тендеров и подготовку заявок на участие в них.

Ни для кого ни секрет, что руководство коммерческой организации во время общего экономического спада не будет поднимать зарплату своим сотрудникам без веских на то оснований, например, таких, как возложение дополнительных обязанностей, вместо найма еще одного работника. В случае освоения такого важного участка, как госзакупки любой бухгалтер может рассчитывать на повышение зарплаты.

В настоящее время существует совсем немного курсов для поставщиков, гораздо чаще проводят обучение для заказчиков.

По окончании курса бухгалтеру выдают официальный документ о профессиональной переподготовке — подтверждение квалификации. Подкованность в вопросах госзакупок кроме увеличения заработка, дает возможность уверенно себя чувствовать в переговорах с контрагентами-госзаказчиками. Помимо того, повышение квалификации всегда дает специалисту востребованность и конкурентоспособность на рынке труда.