Расчет НДС: ответы экспертов

Сегодня разбираем еще несколько ситуаций, связанных с расчетом НДС. Сроки камералки декларации прошли, а ФНС задает вопросы. Как ИП-комиссионеру заполнять декларацию по НДС. Организация купила лом цветных металлов, переработала и продала — нужна ли была лицензия? Если работать по необлагаемым и облагаемым НДС операциям, как вести раздельный учет и использовать для вычета входящий налог?

Все сроки вышли, а ФНС шлет запрос по НДС

Вопрос: Что делать в данной ситуации? Сдали декларацию за 1 кв 2020 г. А нам начинают приходить сообщения в 2021 г. Должны ли мы отвечать на эти запросы? Можем отписаться, что сроки уже прошли? Может ли налоговая снять входящий НДС в такой ситуации?

Ответ:

Вероятно речь идет о налоговом разрыве. Налоговый разрыв означает, что контрагент не отразил в своей книге продаж счет-фактуру, которую оформил при реализации товаров, работ, услуг, и которая отражена в книге покупок у покупателя.

При проведении камеральных проверок налоговые органы обязаны учитывать положения ст. 54.1 НК РФ, в которой указано, что уменьшить налоговую базу или сумму налога можно только при следующих условиях:

налогоплательщик не исказил в бухгалтерском и налоговом учете информацию о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения;

операция или сделка не преследовали целей неуплаты или неполной уплаты налога, а также его зачета или возврата;

контрагент или лицо, которому передано обязательство по сделке или операции, исполнили его.

Иные нарушения, как то:

подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом;

нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах;

наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций) и т.п.

не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным (п. 3 ст. 54.1 НК РФ).

Из сказанного следует, что непредставление контрагентом отчетности или не включение в отчетность счетов — фактур не может рассматриваться как самостоятельное основание для отказа в вычете НДС налогоплательщику.

Иными словами, если налогоплательщик уменьшил свою налоговую базу на вычеты по НДС и все вышеперечисленные требования были соблюдены:

имеются первичные документы по сделке (накладные, акты, транспортные накладные, документы на оплату);

сделка был реальная и в период существования контрагент действительно имел возможность исполнить договоренности (то есть, к контрагента были и трудовые ресурсы, и материальная база),

то налогоплательщик правомерно заявил вычеты по НДС даже при наличии иных факторов, на основании которых ранее налоговые органы делали вывод не в пользу этого налогоплательщика.

Как правило, в подобных ситуациях рекомендуется поинтересоваться у контрагента по какой причине он не отразил счета-фактуры в своей книге продаж или вовсе не предоставил отчетность?

Организация не должна отвечать за нарушения налогового законодательства, допускаемые ее контрагентами. И налоговые органы постоянно повторяют, что при выборе контрагентов и заключении договоров налогоплательщик обязан проявить должную осмотрительность и осторожность, которая в общем случае выражается в проверке деловой репутации контрагента.

Факт такой проверки должен быть подтвержден документально: запросы на предоставлении выписки из ЕГРЮЛ, копии учредительных документов, копии налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. На практике договариваются о предоставлении сканов первых (титульных ) листов деклараций с отметками налогового органа. Распечатки с сайтов о сведениях о дисквалификации руководителя потенциального поставщика и т.д.т.п.

Скорее всего в данной ситуации налоговая инспекция направляет не требование о предоставлении документов и пояснений, в просто уведомления (сообщения) о том, что по ранее сданной декларации выявлен «налоговый разрыв» так как сроки камеральной проверки декларации по НДС за 1 квартал 2020 года в 2021 году истекли.

НК РФ не требует ответа от налогоплательщика при получении подобных сообщений.

Только на основании внутренней программной проверки, которая установила «налоговый разрыв» налоговый орган не вправе произвести доначисления налогов. Для этого нужно назначить выездную проверку, запросить документы, по результатам проверки составить акт и только потом при соблюдении всей процедуры оформления результатов налоговой проверки вынести решение.

Но оставлять без внимания такие сообщения от налоговой инспекции не стоит. Если организация не выяснит, по какой причине ее контрагенты не отразили в книге продаж счета-фактуры, выставленные в ее адрес и не внесет изменения в свою декларацию и удалит спорные счета-фактуры или контрагент сдаст уточненные декларации и отразит эти спорные счета-фактуры, то налоговая инспекция может включить организацию в план выездных налоговых проверок. И тогда уже налоговики смогут произвести доначисления, если докажут нарушения со стороны организации.

Предприниматель-комиссионер: как учитывать НДС

Вопрос: ИП на общей системе имеет комиссионный магазин. Работает с населением. НДС начислен только на сумму вознаграждения. Нужно ли в декларации по НДС показать оставшуюся сумму, которая прошла по кассе без НДС?

Ответ:

Согласно ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии (ст. 991 ГК РФ).

Таким образом, если Комиссионер от имени Комитента реализует товары (работы, услуги), то все полученные Комиссионером денежные средства от продажи товаров (работ, услуг) являются выручкой Комитента, а не выручкой Комиссионера. Доходом Комиссионера является только его посредническое вознаграждение. И если ИП применяет ОСНО, то НДС уплачивается только с вознаграждения. Данная сумма отражается в декларации по НДС в разделе 3.

По общему правилу, если ИП является Комиссионером и продает товары по договору комиссии, то ИП обязан вести журнал учета счетов-фактур (полученных от Комитента и выставленных покупателям). И именно эти счета-фактуры отражаются в разделах 11 и 12 декларации по НДС. При этом сама сумма реализации за проданный товар, принадлежащий Комитенту, в декларации по НДС (в разделе 3) не отражается.

Но в данной ситуации комиссионер — ИП реализует товар комитента в розницу населению и не выставляет счета-фактуры покупателям на основании п.7 ст. 168 НК РФ, в котором указано, что при реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли непосредственно населению, требования по выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.

А так как счета-фактуры населению не выставляются, то и передавать Комитенту нечего.

Получается, что у ИП—Комиссионера нет ни входящих от Комитента счетов-фактур на проданный товар, ни исходящих счетов-фактур покупателям. Соответственно, регистрировать к журнале счетов-фактур нечего и не нужно заполнять разделы 11 и 12 декларации по НДС.

Оборот лома цветных металлов: как быть, если об операции бухгалтер узнал не сразу

Вопрос: ООО на ОСНО. О том, что ООО купило вторичный сплав алюминия (лицензии на обработку, хранение лома и сплавов нет), узнала уже пост-фактум. В счете-фактуре от продавца указано, что НДС исчисляется налоговым агентом. Был исчислен НДС к уплате.

Далее ООО распилило этот вторичный сплав на заготовки алюминия (произвело продукт) и реализовало эти заготовки с НДС (как обычный товар с НДС 20%).

Может ли ООО не иметь лицензии и не применять при реализации заготовок правила исчисления НДС, которые применяются при реализации лома и сплавов?

Можем ли мы не возвращать НДС покупателю, а исчислить и уплатить НДС и при покупке лома (как агент), и при продаже лома? Или необходимо сделать правки в документах и вернуть покупателю НДС?

Ответ:

В отношении лома цветных металлов лицензии должны иметь все организации, то есть не только осуществляющие его переработку, но и те, которые осуществляют заготовку лома цветных металлов, его хранение и реализацию (пп.34 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287).

Как ясно из вопроса, ООО осуществляет разделку лома цветных металлов, поэтому согласно п.3 и п.4 Положения о лицензировании, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287 должно иметь лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов.

После разделки лома новой продукции не образуется, данный товар также остается ломом цветных металлов, но уже переработанным. В случае продажи переработанного лома цветных металлов действует тот же порядок исчисления НДС, что и в отношении реализации лома до его переработки. На основании пункта 3.1 статьи 166 НК РФ при продаже лома сумма НДС налогоплательщиками-продавцами не исчисляется (кроме случаев, когда они не являются плательщиками НДС). НДС должны исчислять налоговые агенты (п.8 ст. 161 НК РФ).

Исходя из этого, следует вернуть покупателю НДС и откорректировать документы, чтобы он в качестве налогового агента удержал и уплатил в бюджет соответствующую сумму налога.

Раздельный учет по НДС

Вопрос: Если мы распределили НДС по облагаемым и не облагаемым операциям мы входной НДС принимаем полностью или нет. Просто не очень понятно для чего ведется раздельный учет, если мы принимаем НДС к вычету полностью.

Ответ:

Раздельный учет по НДС необходим если организация осуществляет деятельность как облагаемую НДС, так и не облагаемую. При этом к вычету берется только НДС связанный с деятельность облагаемой этим налогом, либо расчетный. Для этого и ведется раздельный учет облагаемых и не облагаемых операций.

Если ваша организация осуществляет деятельность только облагаемую НДС, то и раздельный учет вам вести не нужно. При этом весь входной НДС заявляется к вычету.

Обоснование:

Если компания не ведет раздельный учет по НДС, но осуществляет налогооблагаемую и освобожденную от налогообложения деятельность, то она не может ни применить право вычета по входному НДС, ни увеличить на сумму налога стоимость продукции (абз. 6 п. 4 ст. 170 НК РФ).

Также с этим соглашаются и суды, о чем свидетельствует сложившаяся судебная практика по отказам налогоплательщикам в исках, если они не ведут раздельный учет НДС.

Если товары, работы, услуги используются только в отношении налогооблагаемых операций, то даже при отсутствии раздельного учета НДС налогоплательщик вправе воспользоваться правом на вычет по ним (письмо ФНС от 02.02.2007 № ШТ-6-03/68@).