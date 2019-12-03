Пять бухгалтерских страхов про облачную 1С. Развенчиваем мифы

Все больше компаний ведут учет в программе 1С, расположенной в облаке. У облачных технологий есть масса преимуществ. Многие бухгалтеры это оценили. Но другие их коллеги еще с опаской относятся к такому способу работы в программе. Что их пугает, и почему эти страхи необоснованны — разберем в этом материале.

Миф № 1. Это небезопасно

Некоторые бухгалтеры опасаются, что данные из облака могут потеряться, стереться и т.д. И что хранить массив столь ценной для бухгалтера информации где-то слишком далеко от офиса — опасно.

«Как-то знаете, спокойнее, когда она, родненькая, вот только у меня, а не где-то там болтается в облаках», — думают некоторые бухгалтеры.

Но уверяем вас, куда большую угрозу сохранения конфиденциальности представляют уволенные сотрудники и персонал, который имеет физический доступ к вашему компьютеру. А также вирусы-шифровальщики, которые могут прорваться на комп бухгалтера и погубить базу 1С.

Каналы связи при использовании облачной 1С надежно шифруются, а доступ к серверам в дата-центре жестко ограничен.

Осуществляется круглосуточная охрана объектов и помещений в дата-центре.

Проводится круглосуточный мониторинг состояния и производительности оборудования.

Данные из облачной программы 1С никуда не пропадут.

Кроме того, некоторые бухгалтеры выражают опасения, что компания, сдающая им в аренду облачную 1С, вместе с облаком улетучится в неизвестном направлении, и потом ищи ветра в поле...

Арендуйте 1С в облаке у сервиса № 1 в России По данным исследования портала clouderp.ru за 2018 год в рейтинге онлайн-бухгалтерий среди продуктов, предоставляемыx на платформе 1С, ServiceCloud занял первое место. Компания 13 лет на рынке ИТ-услуг, из которых 8 лет занимается предоставлением доступа к 1С онлайн.

Миф № 2. Это дорого

Некоторые бухгалтеры полагают, что коробочная версия 1С обходится дешевле. Один раз заплатил — и она твоя навеки. Однако программу надо постоянно обновлять. За обновления тоже надо платить. Если возникнет потребность в помощи программистов, то эту помощь тоже придется оплачивать.

На самом деле взять 1С в аренду проще, надежнее и дешевле, чем купить.

Цена облачной 1С по карману любой компании. Вы получаете круглосуточный доступ в 1С с финансовыми гарантиями.

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Миф № 3. Из облачного рабства не выбраться

А что если я передумаю, и захочу вернуться к стационарной коробочной версии 1С? Как в этом случае мне перенести с облака на землю плоды своих трудов? Вдруг в облаке работает принцип «вход — рубль, выход — два» и выгрузить оттуда базу, пригодную для дальнейшего использования в обычной 1С, невозможно.

Отбросьте тревоги и сомнения. С бэкапами в облаке у вас проблем не будет.

В облаке Sсloud предусмотрено ежедневное резервное копирование баз с глубиной хранения 14 дней.

Кроме того, вы можете в любой момент скачать базу 1С и загрузить ее в программу, установленную у вас на компьютере.

Компания «СервисКлауд» является официальным партнером фирмы «1С», имеет статус франчайзи и позволяет своим клиентам воспользоваться программой 1С на условиях аренды с использованием облачных технологий.

Миф № 4. Нужна высокая скорость интернета

Бухгалтеры опасаются, что обычной скорости интернета, которой хватает для прочих офисных нужд, для 1С в облаке будет недостаточно. Облако — это высоко и далеко, программа будет зависать, и работать медленно.

На самом деле скорости от 128 кб/с будет достаточно.

Для комфортной работы в облаке главное стабильное интернет-соединение, а не скорость.

Кроме того, конкретно рассчитать свою нагрузку на интернет-канал можно в бесплатный тестовый период.

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Миф № 5. С программными проблемами ты один на один

Бухгалтеры опасаются, что в ходе работы возникнут какие-то технические проблемы. И что делать? Поможет ли приглашенный программист, если он где-то здесь, а 1С где-то там.

На самом деле при работе в облаке вам не надо будет искать помощи на стороне.

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