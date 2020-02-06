Маркировка одежды: что надо сделать бизнесу и что будет с блузочками

С июня по ноябрь 2019 года в России проводился эксперимент по маркировке товаров легкой промышленности. А в начале этого года было опубликовано Постановление Правительства № 1956 от 31.12.2019, которым утверждены правила и сроки маркировки этой категории товаров.
Давайте вместе разберемся, что конкретно из продукции легкой промышленности подлежит маркировке и когда этот процесс перейдет в активную стадию.
Забегая вперед, скажем, что время на подготовку у бизнеса еще есть. Но не стоит расслабляться.
Эксперимент
В пилотном проекте участвовало почти 5 тысяч участников, сгенерировано 400 тысяч цифровых кодов, осуществлено полное прослеживание продукции с продажей в розничных магазинах.
Среди участников пилота, такие компании как «Фактор» (бренд Zolla), «Мэлон Фешн Груп» (бренды Beefree, ZARINA, LOVE REPUBLIC), «БНС Груп» (бренды Calvin Klein Jeans, Calvin Kein Underwear, Michael Kors и др ), Детский Мир и другие.
Товары
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, приводится в Распоряжении Правительства № 792-р от 28.04.2019.
Этапы
С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет запрещен.
До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.
Код
Код маркировки Data Matrix состоит из 75 символов. В том числе:
- 14 символов — код товара;
- 13 символов — индивидуальный серийный номер единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров;
- 4 символа — ключ проверки, предоставляемый оператором системы;
- 44 символа — код проверки, предоставляемый оператором системы.
Наносить код можно:
- на потребительскую упаковку;
- на товары;
- на этикетку;
- на ярлык.
Стоимость кода маркировки утверждена постановлением правительства РФ № 577 от 08.05.2019 и составляет 50 копеек без учета НДС. То есть полная цена кода — 60 копеек.
Чтобы получить коды, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте «Честного знака», передать сведения о товарах в информационную систему мониторинга, заказать коды маркировки и нанести их на товар.
Требования к рознице
Участники оборота маркированных товаров, осуществляющие розничную торговлю, должны иметь:
- усиленную квалифицированную электронную подпись;
- программно-аппаратный комплекс для формирования электронных документов;
- 2D сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix;
- принтер;
- онлайн-ККТ.
Кто регистрирует товары
Регистрацию товаров в системе маркировки осуществляют следующие участники:
- производители;
- импортеры;
- участники оборота, осуществляющие оптовую и розничную торговлю;
- комиссионеры;
- юрлица и ИП, принявшие решение о продаже товаров, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд.
В каких случаях и кем регистрируется товар:
- при производстве на территории РФ — производителями;
- при производстве за пределами РФ, включая товары, ввозимые из государств — членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли — импортером, до пересечения товаров госграницы РФ;
- при получении от физлиц юрилицами и ИП, в рамках договоров комиссии — комиссионером;
- при возврате товаров потребителем в соответствии с законом о защите прав потребителей — организацией розничной торговли;
- при возврате в оборот товаров, приобретенных юрлицами и ИП для собственных нужд, — участником оборота, осуществляющим ввод товаров в оборот.
Информация о товаре
Чтобы зарегистрировать товар в системе маркировки, надо передать туда ряд сведений о нем.
Для одежды сведения следующие:
- ИНН участника оборота товаров;
- код товара (при наличии);
- номер техрегламента (стандарта);
- страна производства;
- четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
- наименование товара на этикетке или ярлыке;
- вид изделия;
- целевой пол;
- состав сырья (при наличии);
- цвет;
- размер;
- модель;
- товарный знак (при наличии).
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Для белья сведения следующие:
- ИНН участника оборота товаров;
- код товара (при наличии);
- номер техрегламента (стандарта);
- страна производства;
- четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
- наименование товара на этикетке или ярлыке;
- вид изделия;
- вид материала;
- состав сырья;
- возрастная категория;
- размер изделия;
- модель изделия;
- товарный знак (при наличии);
- цвет.
Для маркировки остатков товаров понадобятся следующие сведения:
- ИНН участника оборота товаров;
- код товара (при наличии);
- товарный знак (при наличии);
- двузначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
- целевой пол (для предметов одежды);
- возрастная категория (для белья);
- способ ввода предметов одежды, белья в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).
Из ККТ в систему маркировки
Участник оборота товаров, осуществляющий их розничную продажу, сканирует и распознает техническими средствами, связанными с установленной у него ККТ, средство идентификации товаров (код или метку).
Затем формируется фискальный документ посредством ККТ. Оператор фискальных данных передает сведения в информационную систему мониторинга.
Передаются следующие сведения:
- ИНН розничной организации;
- вид документа;
- порядковый номер фискального документа;
- дата и время фискального документа;
- признак расчета — приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);
- код идентификации;
- цена за единицу;
- регистрационный номер ККТ;
- адрес регистрации ККТ.
При выводе товаров из оборота по основаниям, которыми не является продажа в розницу, нужно в течение 3 рабочих дней представить оператору уведомление о выводе товаров из оборота с указание причины (например, уничтожение товара и т.д.).
Подключиться к оператору фискальных данных можно через Scloud.