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Маркировка одежды: что надо сделать бизнесу и что будет с блузочками

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С июня по ноябрь 2019 года в России проводился эксперимент по маркировке товаров легкой промышленности. А в начале этого года было опубликовано Постановление Правительства № 1956 от 31.12.2019, которым утверждены правила и сроки маркировки этой категории товаров.

Давайте вместе разберемся, что конкретно из продукции легкой промышленности подлежит маркировке и когда этот процесс перейдет в активную стадию.

Забегая вперед, скажем, что время на подготовку у бизнеса еще есть. Но не стоит расслабляться.

Эксперимент

В пилотном проекте участвовало почти 5 тысяч участников, сгенерировано 400 тысяч цифровых кодов, осуществлено полное прослеживание продукции с продажей в розничных магазинах.

Среди участников пилота, такие компании как «Фактор» (бренд Zolla), «Мэлон Фешн Груп» (бренды Beefree, ZARINA, LOVE REPUBLIC), «БНС Груп» (бренды Calvin Klein Jeans, Calvin Kein Underwear, Michael Kors и др ), Детский Мир и другие.

Товары

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, приводится в Распоряжении Правительства № 792-р от 28.04.2019.

Этапы

С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет запрещен.

До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.

Код

Код маркировки Data Matrix состоит из 75 символов. В том числе:

  • 14 символов — код товара;
  • 13 символов — индивидуальный серийный номер единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров;
  • 4 символа — ключ проверки, предоставляемый оператором системы;
  • 44 символа — код проверки, предоставляемый оператором системы.

Наносить код можно:

  • на потребительскую упаковку;
  • на товары;
  • на этикетку;
  • на ярлык.

Стоимость кода маркировки утверждена постановлением правительства РФ № 577 от 08.05.2019 и составляет 50 копеек без учета НДС. То есть полная цена кода — 60 копеек.

Чтобы получить коды, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте «Честного знака», передать сведения о товарах в информационную систему мониторинга, заказать коды маркировки и нанести их на товар.

Требования к рознице

Участники оборота маркированных товаров, осуществляющие розничную торговлю, должны иметь:

  • усиленную квалифицированную электронную подпись;
  • программно-аппаратный комплекс для формирования электронных документов;
  • 2D сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix;
  • принтер;
  • онлайн-ККТ.

Кто регистрирует товары

Регистрацию товаров в системе маркировки осуществляют следующие участники:

  • производители;
  • импортеры;
  • участники оборота, осуществляющие оптовую и розничную торговлю;
  • комиссионеры;
  • юрлица и ИП, принявшие решение о продаже товаров, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд.

В каких случаях и кем регистрируется товар:

  • при производстве на территории РФ — производителями;
  • при производстве за пределами РФ, включая товары, ввозимые из государств — членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли — импортером, до пересечения товаров госграницы РФ;
  • при получении от физлиц юрилицами и ИП, в рамках договоров комиссии — комиссионером;
  • при возврате товаров потребителем в соответствии с законом о защите прав потребителей — организацией розничной торговли;
  • при возврате в оборот товаров, приобретенных юрлицами и ИП для собственных нужд, — участником оборота, осуществляющим ввод товаров в оборот.

Информация о товаре

Чтобы зарегистрировать товар в системе маркировки, надо передать туда ряд сведений о нем.

Для одежды сведения следующие:

  • ИНН участника оборота товаров;
  • код товара (при наличии);
  • номер техрегламента (стандарта);
  • страна производства;
  • четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
  • наименование товара на этикетке или ярлыке;
  • вид изделия;
  • целевой пол;
  • состав сырья (при наличии);
  • цвет;
  • размер;
  • модель;
  • товарный знак (при наличии).

При реализации маркированных товаров вы можете использовать программы 1С.

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Для белья сведения следующие:

  • ИНН участника оборота товаров;
  • код товара (при наличии);
  • номер техрегламента (стандарта);
  • страна производства;
  • четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
  • наименование товара на этикетке или ярлыке;
  • вид изделия;
  • вид материала;
  • состав сырья;
  • возрастная категория;
  • размер изделия;
  • модель изделия;
  • товарный знак (при наличии);
  • цвет.

Для маркировки остатков товаров понадобятся следующие сведения:

  • ИНН участника оборота товаров;
  • код товара (при наличии);
  • товарный знак (при наличии);
  • двузначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
  • целевой пол (для предметов одежды);
  • возрастная категория (для белья);
  • способ ввода предметов одежды, белья в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).

Из ККТ в систему маркировки

Участник оборота товаров, осуществляющий их розничную продажу, сканирует и распознает техническими средствами, связанными с установленной у него ККТ, средство идентификации товаров (код или метку).

Затем формируется фискальный документ посредством ККТ. Оператор фискальных данных передает сведения в информационную систему мониторинга.

Передаются следующие сведения:

  • ИНН розничной организации;
  • вид документа;
  • порядковый номер фискального документа;
  • дата и время фискального документа;
  • признак расчета — приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);
  • код идентификации;
  • цена за единицу;
  • регистрационный номер ККТ;
  • адрес регистрации ККТ.

При выводе товаров из оборота по основаниям, которыми не является продажа в розницу, нужно в течение 3 рабочих дней представить оператору уведомление о выводе товаров из оборота с указание причины (например, уничтожение товара и т.д.).

Подключиться к оператору фискальных данных можно через Scloud.