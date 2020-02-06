Маркировка одежды: что надо сделать бизнесу и что будет с блузочками

С июня по ноябрь 2019 года в России проводился эксперимент по маркировке товаров легкой промышленности. А в начале этого года было опубликовано Постановление Правительства № 1956 от 31.12.2019, которым утверждены правила и сроки маркировки этой категории товаров.

Давайте вместе разберемся, что конкретно из продукции легкой промышленности подлежит маркировке и когда этот процесс перейдет в активную стадию.

Забегая вперед, скажем, что время на подготовку у бизнеса еще есть. Но не стоит расслабляться.

Эксперимент

В пилотном проекте участвовало почти 5 тысяч участников, сгенерировано 400 тысяч цифровых кодов, осуществлено полное прослеживание продукции с продажей в розничных магазинах.

Среди участников пилота, такие компании как «Фактор» (бренд Zolla), «Мэлон Фешн Груп» (бренды Beefree, ZARINA, LOVE REPUBLIC), «БНС Груп» (бренды Calvin Klein Jeans, Calvin Kein Underwear, Michael Kors и др ), Детский Мир и другие.

Товары

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, приводится в Распоряжении Правительства № 792-р от 28.04.2019.

Этапы

С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет запрещен.

До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.

Код

Код маркировки Data Matrix состоит из 75 символов. В том числе:

14 символов — код товара;

13 символов — индивидуальный серийный номер единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров;

4 символа — ключ проверки, предоставляемый оператором системы;

44 символа — код проверки, предоставляемый оператором системы.

Наносить код можно:

на потребительскую упаковку;

на товары;

на этикетку;

на ярлык.

Стоимость кода маркировки утверждена постановлением правительства РФ № 577 от 08.05.2019 и составляет 50 копеек без учета НДС. То есть полная цена кода — 60 копеек.

Чтобы получить коды, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте «Честного знака», передать сведения о товарах в информационную систему мониторинга, заказать коды маркировки и нанести их на товар.

Требования к рознице

Участники оборота маркированных товаров, осуществляющие розничную торговлю, должны иметь:

усиленную квалифицированную электронную подпись;

программно-аппаратный комплекс для формирования электронных документов;

2D сканер штрих-кода для считывания кода Data Matrix;

принтер;

онлайн-ККТ.

Кто регистрирует товары

Регистрацию товаров в системе маркировки осуществляют следующие участники:

производители;

импортеры;

участники оборота, осуществляющие оптовую и розничную торговлю;

комиссионеры;

юрлица и ИП, принявшие решение о продаже товаров, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд.

В каких случаях и кем регистрируется товар:

при производстве на территории РФ — производителями ;

; при производстве за пределами РФ, включая товары, ввозимые из государств — членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли — импортером , до пересечения товаров госграницы РФ;

, до пересечения товаров госграницы РФ; при получении от физлиц юрилицами и ИП, в рамках договоров комиссии — комиссионером ;

; при возврате товаров потребителем в соответствии с законом о защите прав потребителей — организацией розничной торговли ;

; при возврате в оборот товаров, приобретенных юрлицами и ИП для собственных нужд, — участником оборота, осуществляющим ввод товаров в оборот.

Информация о товаре

Чтобы зарегистрировать товар в системе маркировки, надо передать туда ряд сведений о нем.

Для одежды сведения следующие:

ИНН участника оборота товаров;

код товара (при наличии);

номер техрегламента (стандарта);

страна производства;

четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС;

наименование товара на этикетке или ярлыке;

вид изделия;

целевой пол;

состав сырья (при наличии);

цвет;

размер;

модель;

товарный знак (при наличии).

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Для белья сведения следующие:

ИНН участника оборота товаров;

код товара (при наличии);

номер техрегламента (стандарта);

страна производства;

четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС;

наименование товара на этикетке или ярлыке;

вид изделия;

вид материала;

состав сырья;

возрастная категория;

размер изделия;

модель изделия;

товарный знак (при наличии);

цвет.

Для маркировки остатков товаров понадобятся следующие сведения:

ИНН участника оборота товаров;

код товара (при наличии);

товарный знак (при наличии);

двузначный код ТН ВЭД ЕАЭС;

целевой пол (для предметов одежды);

возрастная категория (для белья);

способ ввода предметов одежды, белья в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).

Из ККТ в систему маркировки

Участник оборота товаров, осуществляющий их розничную продажу, сканирует и распознает техническими средствами, связанными с установленной у него ККТ, средство идентификации товаров (код или метку).

Затем формируется фискальный документ посредством ККТ. Оператор фискальных данных передает сведения в информационную систему мониторинга.

Передаются следующие сведения:

ИНН розничной организации;

вид документа;

порядковый номер фискального документа;

дата и время фискального документа;

признак расчета — приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);

код идентификации;

цена за единицу;

регистрационный номер ККТ;

адрес регистрации ККТ.

При выводе товаров из оборота по основаниям, которыми не является продажа в розницу, нужно в течение 3 рабочих дней представить оператору уведомление о выводе товаров из оборота с указание причины (например, уничтожение товара и т.д.).