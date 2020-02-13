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Бухгалтеры и работа в 1С: сегодня отвечаем на вопросы. Любые!

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1С, конечно, самая популярная учетная программа. Это все знают. Но вопросов про работу в ней меньше не становится. Мы решили завести в нашем блоге новую рубрику: разбираем свежие вопросы юзеров и отвечаем в течение дня на новые в комментах.

В этот раз говорим про 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Вот прямо сейчас можете уже писать в комментах вопросы.

А пока пробежимся по другим частым проблемам коллег: пособие по уходу за ребенком, переносы вычетов НДС, поступления по картам.

Пособие по уходу за ребенком в РСВ

Бухгалтер начислил пособие по уходу за ребенком документом «Начисление зарплаты». Все проводки сформировались правильно, а при заполнении РСВ эта сумма не отразилась в приложениях 2 и 3 к разделу 1. Что не так?

Дело в том, что необходимо заполнить еще один документ — «Операция учета взносов».

Этот документ находится в разделе «Зарплата и кадры».

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Перенос вычета по НДС на будущее

Бывают ситуации, когда с входящим НДС некоторый перебор: например, превышена безопасная доля вычетов, а то и вовсе образуется дебетовый остаток на счете 68.02. А в следующем квартале прогнозируется мало вычетов и много начислений.

Бухгалтер принимает решение перенести часть вычета по НДС на следующий квартал. Как это сделать?

Для этого нужно в документе «Счет-фактура полученный» отразить дату получения счета-фактуры следующим кварталом. Если при этом рядом не отжимать флажок (зеленую галку), то этот счет-фактуру в нужный период автоматически попадет в книгу покупок без лишней суеты.

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Поступления по банковским картам

Компания стала принимать оплату от физлиц по картам. Банк перечисляет уплаченные клиентами средства на расчетный счет организации за минусом своей комиссии.

Как бухгалтеру все это отразить в 1С? Какие проводки сделать?

Проводки будут следующие:

Д51 — К57.03 — на сумму поступивших средств от банка

Д91.02 — К57.03 — на сумму удержанной банком комиссии

Д62 — К90.01 — на сумму выручки

Д57.03 — К62 — на сумму выручки

Первые две проводки формируются документом «Поступление на расчетный счет».

Две другие проводки — документом «Отчет о розничных продажах».

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В документе «Отчет о розничных продажах» следует заполнить, в том числе, вкладку «Безналичные оплаты».

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Мы подскажем, как рассчитать зарплату сотрудникам, правильно подготовить отчет для сдачи в контролирующие органы, провести документ и во многих других вопросах.

Итак, задавайте вопросы про работу с «1С: Бухгалтерия». Сегодня мы все ваши. На все ответим!