Бухгалтеры и работа в 1С: сегодня отвечаем на вопросы. Любые!

1С, конечно, самая популярная учетная программа. Это все знают. Но вопросов про работу в ней меньше не становится. Мы решили завести в нашем блоге новую рубрику: разбираем свежие вопросы юзеров и отвечаем в течение дня на новые в комментах.

В этот раз говорим про 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Вот прямо сейчас можете уже писать в комментах вопросы.

А пока пробежимся по другим частым проблемам коллег: пособие по уходу за ребенком, переносы вычетов НДС, поступления по картам.

Пособие по уходу за ребенком в РСВ

Бухгалтер начислил пособие по уходу за ребенком документом «Начисление зарплаты». Все проводки сформировались правильно, а при заполнении РСВ эта сумма не отразилась в приложениях 2 и 3 к разделу 1. Что не так?

Дело в том, что необходимо заполнить еще один документ — «Операция учета взносов».

Этот документ находится в разделе «Зарплата и кадры».

Перенос вычета по НДС на будущее

Бывают ситуации, когда с входящим НДС некоторый перебор: например, превышена безопасная доля вычетов, а то и вовсе образуется дебетовый остаток на счете 68.02. А в следующем квартале прогнозируется мало вычетов и много начислений.

Бухгалтер принимает решение перенести часть вычета по НДС на следующий квартал. Как это сделать?

Для этого нужно в документе «Счет-фактура полученный» отразить дату получения счета-фактуры следующим кварталом. Если при этом рядом не отжимать флажок (зеленую галку), то этот счет-фактуру в нужный период автоматически попадет в книгу покупок без лишней суеты.

Поступления по банковским картам

Компания стала принимать оплату от физлиц по картам. Банк перечисляет уплаченные клиентами средства на расчетный счет организации за минусом своей комиссии.

Как бухгалтеру все это отразить в 1С? Какие проводки сделать?

Проводки будут следующие:

Д51 — К57.03 — на сумму поступивших средств от банка Д91.02 — К57.03 — на сумму удержанной банком комиссии Д62 — К90.01 — на сумму выручки Д57.03 — К62 — на сумму выручки

Первые две проводки формируются документом «Поступление на расчетный счет».

Две другие проводки — документом «Отчет о розничных продажах».

В документе «Отчет о розничных продажах» следует заполнить, в том числе, вкладку «Безналичные оплаты».

Компания «СервисКлауд» является официальным партнером фирмы «1С», имеет статус франчайзи и позволяет своим клиентам воспользоваться программой 1С на условиях аренды с использованием облачных технологий. Регистрируйтесь и получите 14 дней пробного периода бесплатно.

Выбрав ServiceCloud, вы также получите консультации по 1С.

Мы подскажем, как рассчитать зарплату сотрудникам, правильно подготовить отчет для сдачи в контролирующие органы, провести документ и во многих других вопросах.