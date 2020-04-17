Не весь малый бизнес ощутит выгоду от снижения взносов: примеры расчетов

Недавно принят закон, вдвое снижающий ставки страховых взносов. Вместо 30 % надо будет платить 15 %.

Правда, не все так просто и однозначно ­— снижение предусмотрено не для всех, а только для малого бизнеса, и пониженная ставка применяется не ко всей сумме начисленной зарплаты, а только к превышению над МРОТ.

На просторах Инета встречаются негативные отзывы об этом законе. Мол, снижение не существенное, а для плательщиков УСН с объектом «доходы» оно вообще бессмысленно, так как уменьшение взносов увеличит налог и в результате то на то и выйдет.

Мы решили разобраться в этом вопросе, проанализировали нововведения и сделали ряд расчетов.

Кто и когда может применять новый тариф

Применять пониженные ставки могут организации и ИП, которые внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если ваша компания там зафиксирована, то начиная с начислений за апрель 2020 вы уже можете применять совокупный тариф 15 % вместо прежнего в 30 %.

Какой тариф

Новые ставки взносов такие:

страховые взносы на ОПС — 10 %

страховые взносы на ОМС — 5 %

страховые взносы на ОСС — 0 %

Как применяется

Снижение касается только выплат физлицам, превышающим МРОТ. Это низконалоговое превышение определяется по итогам каждого календарного месяца.

Таким образом, зарплата будет облагаться взносами в следующем порядке:

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Примеры

Разберем на примерах, какую налоговую экономию получит работодатель за месяц в различных ситуациях, и как снижение тарифа взносов влияет на налог по УСН.

Пример № 1: ООО на УСН с объектом «доходы минус расходы»

В компании трудятся 10 человек, из которых 5 человек получают зарплату в размере 12 130 руб., а еще 5 человек — в размере 30 000 руб. Итого ФОТ составляет 210 650 руб.

Доход компании за месяц составляет 1 200 000 руб., расходы (не считая взносов) — 600 000 руб., ставка налога по УСН — 15 %.

Как видим, при УСН «доходы минус расходы» взносы уменьшаются, но налог несколько увеличивается, потому что при неизменных доходах сокращается расходная часть. Но выгода все равно есть — ведь уменьшение налога составляет лишь 15 % от экономии на взносах. Кроме того, по итогам года компания может выйти на минимальный налог, и тогда вся экономия на взносах останется «на месте».

Пример № 2: ООО на УСН с объектом «доходы»

В компании трудятся 10 человек, из которых 5 человек получают зарплату в размере 12 130 руб., а еще 5 человек — в размере 30 000 руб. Итого ФОТ составляет 210 650 руб.

Доход компании за месяц составляет 1 200 000 руб., ставка налога по УСН — 6 %.

Как видим, если у компании на УСН «доходы» взносы составляют более 50 % от налога, экономия на взносах никакого отрицательного воздействия на налог не производит.

Но рассмотрим еще один пример, в котором взносы будут меньше, чем 50% от налога.

Пример № 3: ООО на УСН с объектом «доходы»

В компании трудятся 10 человек, из которых 5 человек получают зарплату в размере 12 130 руб., а еще 5 человек — в размере 30 000 руб. Итого ФОТ составляет 210 650 руб.

Доход компании за месяц составляет 4 000 000 руб., ставка налога по УСН — 6 %.

Как видим, если у компании на УСН «доходы» взносы и ранее, и тем более сейчас, составляли менее 50 % от налога, то вся экономия на взносах плавно перетекает в минус при расчете налога. В итоге срабатывает закон сохранения энергии: убывает в одном месте, прибывает в другом. Общая налоговая нагрузка не меняется. Впрочем, такие налогоплательщики не ощутили бы разницы даже если бы власти и вовсе отменили взносы — такова специфика этого режима налогообложения в случаях, когда доход относительно высокий.

Вывод

Компании на УСН «доходы минус расходы» ощутят уменьшение тарифа, и это ощущение усилится, если по итогам года налог получится минимальный.

Для компаний на УСН с объектом «доходы» выгода будет ощутима, если у них страховые взносы составляют более 50% от суммы налога. Такое бывает, когда доходы невелики, а доля зарплаты в структуре расходов — значительна.

Компаний на УСН с объектом «доходы», у которых страховые взносы составляют менее 50 % от суммы налога, никакой выгоды от снижения тарифов не получат.

Для тех компаний, где всем сотрудникам зарплата начисляется в размере не более МРОТ, ничего не изменится. Они продолжают начислять взносы по старым тарифам.

Какой вывод можно сделать из проведенного анализа?

Конечно, было бы отлично, если бы пониженный тариф ввели для всех поголовно — и малых, и крупных, и некоммерческих и если бы применялся он ко всей сумме начислений в пользу сотрудников, даже если они меньше МРОТ.

Но в любом случае снижение тарифа до 15 %, пусть даже с массой оговорок, это без сомнения гораздо лучше, чем тариф 30 %.

А что вы думаете по этому поводу? Как вы оцениваете этот шаг властей по снижению взносов?