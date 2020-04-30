Майские праздники – 2020: длинные выходные без шашлыков

Майские праздники в этом году будут необычными — дней отдыха будет больше, а возможностей провести их так, как хочется — меньше. Как говорится, видит око, да зуб неймет...

Люди не отправятся к теплому морю, не пойдут в кино или ресторан, да и шашлыки на природе в компании друзей в период эпидемии и вынужденной самоизоляции — не вариант.

Чем же заняться?

Самоизоляция и работа

Пока ситуация с эпидобстановкой остается напряженной. Президент в своем очередном выступлении внес очередные корректировки режима нерабочих дней. Праздники остаются на месте, а несколько рабочих дней между ними объявлены нерабочими.

Таким образом отдых россиян продлится до 12 мая.

Постепенное ослабление ограничений в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на то, что большинство наших сограждан будут отдыхать почти до середины мая, бухгалтерам такой длинный отдых в большинстве случаев не светит. Как минимум, надо начислить зарплату за нерабочий апрель.

Напомним, что вы можете вести учет в привычной вам «1С:Зарплата и управление персоналом» или «1С: Бухгалтерия», не выходя из дома. В период действия ограничительных мер бухгалтеру гораздо удобнее работать в программе, расположенной в облаке, нежели в установленной на стационарном компьютере, находящимся в офисе за много километров от дома. Если раньше вы не решались перейти на облако, попробуйте сейчас. У вас будет 14 дней на бесплатное тестирование сервиса в полном объёме. Техподдержка Scloud работает все праздничные дни круглосуточно!

Мы все с нетерпением ждем, когда ситуация нормализуется и жизнь снова заиграет яркими красками. А пока рекомендуем вам не отчаиваться и при возможности в теплые праздничные дни самоизолироваться на природе.

Рекомендации государства

Добавим, что Президент поддержал планы россиян провести майские на дачах. Но призвал воздержаться от походов в гости, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Кроме того, на днях Роспотребнадзор выпустил Письмо № 02/8040-2020-24 от 27.04.2020, в котором перечислены рекомендации гражданам насчет майских праздников.

В документе отмечается, что гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления людей, пикников на природе.

Если же вы все-таки соберетесь на дачу, то рекомендуется сразу провести там генеральную уборку с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м — 2 м).

Если не исключен контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче) использовать маску для защиты органов дыхания обязательно.

А еще не забудьте про клещей.

Накануне ведомство опубликовало выдержки из этих рекомендаций на своем сайте, снабдив их иллюстрацией.

Май без праздников. Чтооо???

Кстати, совсем недавно звучали предложения в этом году майские праздники вообще отменить, так как люди уже наотдыхались в апреле, а экономика сама себя не поднимет.

Народная петиция с призывом объявить начало мая рабочим, была опубликована на сайте Change.org, но особой народной поддержки не снискала.

На эту тему также проводился опрос. 33 % его участников высказались за перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, еще 30 % считают, что ближайшие праздники стоит отменить.

Недавно в пользу этой идеи, в частности, высказался председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, целесообразна именно отмена праздников, а не перенос их на другое время.

Добавим, что обсуждая подобные инициативы, многие люди недоумевают. Вообще-то далеко не все апрель провели в праздном безделье. Кто-то работал не покладая рук, ничуть не меньше прежнего, а некоторые — даже больше.

Эти апрельские труженики с нетерпением ждут майских дней, чтобы хоть немного отдохнуть от трудов праведных.

Кто чем займется в праздники

Опрос, проведенный Mail.ru, показал, что большинство граждан (64 %) планируют на майские праздники остаться дома.

А вот 15 % намерены оформить пропуск и куда-нибудь съездить. Так, 45 % из них заявили, что отправятся на дачу, 16 % уедут в деревню, 15 % выберутся на природу, 9 % соберут друзей на шашлыки, а еще 7% посмотрят другой город.

Кстати, о шашлыках на природе. В ЛДПР призывают запретить их ТВ-рекламу.

«Нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски. Но сейчас люди сидят дома и при всем желании не могут сделать этого, а у кого-то и денег нет на это. Казалось бы, мелочь, но люди, оказавшиеся в домашнем заточении, могут воспринимать это весьма болезненно — зачем их раздражать?» — говорится в сообщении партии.

А как вы планируете провести предстоящие праздники?