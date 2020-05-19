Заявки на субсидию и льготный кредит можно сформировать в 1С

Власти разработали несколько мер поддержки, направленных на сохранение занятости. Среди таких мер, в частности — субсидия и льготный беспроцентный кредит.

Субсидия по 12 130 руб. на человека

Организации и ИП (в том числе без наемных работников), отвечающие определенным условиям, могут рассчитывать на получение бюджетной субсидии в размере 12 130 руб. из расчета на одного сотрудника (и на ИП).

Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:

состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;

указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей);

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (с учетом переплаты) по состоянию на 1 марта ( если недоимка больше — ее можно погасить к моменту оформления субсидии;

не увольнять более 10 % сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте (при этом увольнение одного сотрудника роли не играет).

Проверить, соответствуете ли вы этим условиям, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.

Заявление на субсидию можно подать электронно по ТКС или через «Личный кабинет», либо направить его почтой в бумажном виде.

ФНС рекомендует пользоваться сервисом «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет ИП».

Сформировать и отправить заявление на получение субсидии можно из программы 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Эта функция находится здесь:

Отчеты — Регламентированные отчеты — Уведомления — Кнопка Создать — папка Прочее — Заявление на получение субсидии

Заявление надо направить в следующие сроки:

• за апрель 2020 года — с 1 мая до 1 июня 2020 года;

• за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.

О факте выплаты субсидии ФНС проинформирует налогоплательщика по ТКС или в «Личном кабинете», или по почте.

Имейте в виду, если субсидия будет получена необоснованно, то ее потребуют вернуть. Об этом предупреждает ФНС.

На данный момент ФНС получила 472,8 тыс. заявок на выплату субсидии. 164,8 тыс. субсидий уже выдано на общую сумму 6,3 млрд. рублей.

Льготный кредит на зарплату

Кредитование предприятий из пострадавших отраслей на выплату зарплат сотрудникам осуществляется банками при поддержке ЦБ. Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).

Кредит можно оформить на 1 год. Оформить его можно до 1 октября.

Первые шесть месяцев ставка по кредитам — 0 %, следующие шесть месяцев ставка определяется как ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на 2 п.п. (в настоящее время — 3,5 %).

Вернуть банку долг надо будет по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года — в соответствии с графиком платежей, согласно договора кредитования.

Максимальная величина заёмных средств рассчитывается по формуле:

количество сотрудников х МРОТ х на 6 месяцев

Условия предоставления зарплатных кредитов утверждены в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 422.

В частности, необходимо соответствовать следующим критериям:

не менее одного года работать по виду деятельности, относящемуся к пострадавшим отраслям;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или процедуре банкротства;

хотя бы единократно уплатить налоги;

количество работников заёмщика, не относящегося к категории малое предприятие или микропредприятие, в течение отчётного месяца должно составлять не менее 90 % количества работников в месяце, предшествующем отчетному.

Для получения кредита необходимо обратиться в банк-участник программы (по телефону или онлайн). Наличие зарплатного проекта в данной кредитной организации не обязательно.

Сформировать заявку на получение льготного кредита можно из программы 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Эта функция находится здесь:

Банк и касса — Антикризис — Льготные кредиты

Работайте в 1С, не выходя из дома.