Кому надо надо успеть промаркировать остатки. Пока не поздно

Надежды бизнеса на то, что дату введения обязательной маркировки обуви перенесут из-за короновируса, рухнули, как карточный домик.
На днях стало известно, что в ходе совещания в Правительстве было решено сроки маркировки не менять.
Напомним, об отсрочке введения обязательной маркировки просили многие отраслевые ассоциации. Отмечалось что в связи с неготовностью многих предпринимателей и малых предприятий нести дополнительные убытки в обстоятельствах крайне тяжелой экономической ситуации, участники рынка вероятно продолжат торговлю немаркированной продукцией нелегально, что приведет к повсеместному привлечению к ответственности.
Но в кабмине сочли нецелесообразным перенос срока маркировки.
Таким образом 1 июля, то есть меньше чем через месяц, настанет час икс. С этой даты:
- запрещены производство и импорт обуви без маркировки;
- запрещена оптовая и розничная продажа немаркированной обуви;
- обязательна передача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже в систему маркировки.
Импорт товаров приобретенных до 1 июля 2020 года возможен без маркировки до 1 августа 2020 года. Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 августа 2020 года.
Маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 года возможна до 1 сентября 2020 года только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.
Что делать продавцам обуви, которые в тщетной надежде на продление срока, пока не подключились к маркировке?
1. Приобрести ЭЦП и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Честного знака».
2. Приобрести недостающее оборудование (например, сканер штрих-кодов).
3. Убедиться, что ваша онлайн-касса поддерживает работу с реквизитом «Код товара».
4. После регистрации в системе «Честный знак» занести туда данные по остаткам обуви.
Отметим, что маркировка остатков обуви проходит по упрощенной схеме. Требуется указать только 4 атрибута:
- ИНН участника оборота товаров;
- вид обуви (мужская, женская, детская);
- первые два знака кода товарной номенклатуры (код ТН ВЭД ЕАЭС) (код номенклатуры для обувных остатков — «64»);
- способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).
Это ручной способ ввода данных в систему «Честного знака».
Можно внести остатки, загрузив в систему через личный кабинет файл формата XML или CSV.
Сформированный документ по остаткам товара надо подписать электронной подписью и отправить оператору ГИС МТ (это делается нажатием одной кнопки).
При успешной отправке документа зарегистрированному товару будет присвоен код товара. Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием «Описание остатков» и статусом «Обработан», он доступен к просмотру по нажатию на регистрационный номер документа.
Затем полученные коды надо распечатать на принтере и наклеить этикетки на коробку или ярлыки обуви, или саму обувь.
Промаркированные остатки обуви вводятся в оборот в личном кабинете.
Также продавцам обуви необходимо подключиться к ЭДО. Через эту систему можно регистрировать новые поступления, списания и возвраты товара.
С ЭДО не придется вручную вбивать в программу приход товаров с колами маркировки.
В вашу программу автоматически поступят входящие электронные документы, подписанные ЭЦП.
Сервис «1C: СтартЭДО в облаке», который предлагает наша компания, позволяет обмениться электронными документами с контрагентами прямо из 1С.
Еще раз напомним, промаркировать остатки обуви надо до 1 июля. Времени осталось немного, поторопитесь.
У вас будет возможность промедлить до 1 сентября, но только в том случае, если у вас имеются документы, подтверждающие, что вы купили немаркированную обувь до 1 июля.
Если таких документов нет, после 1 июля промаркировать остатки уже не получится, а значит не получится их легально реализовать.
Торгуя обувью, целесообразно использовать товароучетную программу. В частности, под маркировку «заточена» «1С: Управление торговлей 11».
Не обязательно покупать программу и устанавливать ее на компьютеры в каждой торговой точке. Вы можете использовать облачный сервис. Арендовать 1С дешевле, чем купить ее.
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