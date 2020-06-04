Кому надо надо успеть промаркировать остатки. Пока не поздно

Надежды бизнеса на то, что дату введения обязательной маркировки обуви перенесут из-за короновируса, рухнули, как карточный домик.

На днях стало известно, что в ходе совещания в Правительстве было решено сроки маркировки не менять.

Напомним, об отсрочке введения обязательной маркировки просили многие отраслевые ассоциации. Отмечалось что в связи с неготовностью многих предпринимателей и малых предприятий нести дополнительные убытки в обстоятельствах крайне тяжелой экономической ситуации, участники рынка вероятно продолжат торговлю немаркированной продукцией нелегально, что приведет к повсеместному привлечению к ответственности.

Но в кабмине сочли нецелесообразным перенос срока маркировки.

Таким образом 1 июля, то есть меньше чем через месяц, настанет час икс. С этой даты: запрещены производство и импорт обуви без маркировки;

запрещена оптовая и розничная продажа немаркированной обуви;

обязательна передача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже в систему маркировки.

Импорт товаров приобретенных до 1 июля 2020 года возможен без маркировки до 1 августа 2020 года. Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 августа 2020 года.

Маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 года возможна до 1 сентября 2020 года только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

Что делать продавцам обуви, которые в тщетной надежде на продление срока, пока не подключились к маркировке?

1. Приобрести ЭЦП и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Честного знака».

2. Приобрести недостающее оборудование (например, сканер штрих-кодов).

3. Убедиться, что ваша онлайн-касса поддерживает работу с реквизитом «Код товара».

4. После регистрации в системе «Честный знак» занести туда данные по остаткам обуви.

Отметим, что маркировка остатков обуви проходит по упрощенной схеме. Требуется указать только 4 атрибута:

ИНН участника оборота товаров;

вид обуви (мужская, женская, детская);

первые два знака кода товарной номенклатуры (код ТН ВЭД ЕАЭС) ( код номенклатуры для обувных остатков — «64» );

); способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в РФ, произведены в РФ).

Это ручной способ ввода данных в систему «Честного знака».

Можно внести остатки, загрузив в систему через личный кабинет файл формата XML или CSV.

Сформированный документ по остаткам товара надо подписать электронной подписью и отправить оператору ГИС МТ (это делается нажатием одной кнопки).

При успешной отправке документа зарегистрированному товару будет присвоен код товара. Отправленный документ отобразится в разделе Документы с наименованием «Описание остатков» и статусом «Обработан», он доступен к просмотру по нажатию на регистрационный номер документа.

Затем полученные коды надо распечатать на принтере и наклеить этикетки на коробку или ярлыки обуви, или саму обувь.

Промаркированные остатки обуви вводятся в оборот в личном кабинете.

Также продавцам обуви необходимо подключиться к ЭДО. Через эту систему можно регистрировать новые поступления, списания и возвраты товара.

С ЭДО не придется вручную вбивать в программу приход товаров с колами маркировки.

В вашу программу автоматически поступят входящие электронные документы, подписанные ЭЦП.

Сервис «1C: СтартЭДО в облаке», который предлагает наша компания, позволяет обмениться электронными документами с контрагентами прямо из 1С.

Еще раз напомним, промаркировать остатки обуви надо до 1 июля. Времени осталось немного, поторопитесь.

У вас будет возможность промедлить до 1 сентября, но только в том случае, если у вас имеются документы, подтверждающие, что вы купили немаркированную обувь до 1 июля. Если таких документов нет, после 1 июля промаркировать остатки уже не получится, а значит не получится их легально реализовать.

Торгуя обувью, целесообразно использовать товароучетную программу. В частности, под маркировку «заточена» «1С: Управление торговлей 11».

Не обязательно покупать программу и устанавливать ее на компьютеры в каждой торговой точке. Вы можете использовать облачный сервис. Арендовать 1С дешевле, чем купить ее.