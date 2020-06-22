Не только бухгалтерия. Сервисы 1С для легкой работы

Если вы бухгалтер и используете 1С, то наверняка в курсе, что возможности программы не ограничены простым учетом, и при помощи дополнительных сервисов можно значительно расширить типовой функционал. Сегодня мы расскажем о нескольких таких сервисах и их преимуществах, возможно вы откроете для себя что-то новое.

1С-Отчетность

Очевидная польза — отправка и контроль электронной отчетности прямо из программы. Это означает сокращение времени (не нужно выгружать файлы в сторонний сервис) и риска ошибок. Подписание документов в 1С-Отчетность происходит при помощи ЭЦП, об изменении статуса отчета проинформирует SMS-сообщение.

Можно также получать запросы от контролирующих органов и отвечать на них. Обмен данными происходит не только с ФНС, ПФР и ФСС, но и с Росстатом, Росалкогольрегулированием, Росприроднадзором и Федеральной таможенной службой.

Другие возможности:

Сверка с ФНС и ПФР. Отправка реестров больничных листов. Получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Стоимость зависит от статуса (ИП или организация), количества подключаемых клиентов и региона.

1С: Контрагент

Одна из частых жалоб бухгалтеров — контрагенты присылают реквизиты в виде фото или скана, с которых очень неудобно вносить информацию в программу, часто их даже нельзя скопировать и приходится все делать вручную. Теперь этой проблемы можно избежать.

1С: Контрагент автоматически заполнит реквизиты, достаточно только ввести ИНН. Никаких опечаток или неактуальной информации. Кроме того сервис дает доступ к отчету «Досье контрагента» — данные и аналитика финансовой отчетности, оценка рисков и кредитоспособности, общие сведения из открытых источников.

Для тех, кто работает с НДС это позволит проявить осмотрительность в выборе партнеров по бизнесу, которой так рьяно требует ФНС.

1C: СтартЭДО

На носу конец квартала, но не все клиенты прислали подписанные накладные, поставщик отправил документы почтой, и вы не можете дождаться оригиналов, без которых нельзя закрыть период и составить корректную отчетность. Знакомо?

Чтобы сохранить бухгалтеру нервы, а организации репутацию ответственного налогоплательщика придумали 1С: СтартЭДО. Сервис позволяет оперативно обмениваться с контрагентами документами и подписывать их ЭЦП, исключает ошибки, типичные для ручного ввода в программу.

Дополнительные преимущества:

Пакет СтартЭДО встроен в программу, т.е. не нужно особых настроек. Работа с любым количеством пользователей, обладающих сертификатом электронной подписи. Автоматическая загрузка документа в базу 1С — бухгалтеру остается его только провести. Документы с ЭЦП аналогичны привычным бумажным и отвечают нормам действующего законодательства.

Сервис включает в себя: получение неограниченного количества документов и отправку до 20 комплектов документов в месяц.

1СПАРК Риски

Проявлять осмотрительность в выборе контрагента — не только здравый смысл, но практически требование, предъявляемое налоговыми органами. Немало судов началось с того, что ФНС сняла с вычета компании вычет по входящему НДС из-за якобы неблагонадежного поставщика. Контролеры обвиняют налогоплательщиков в плохой предварительной работе по проверке партнеров.

Сервис 1СПАРК Риски интегрирован в программу 1С и используется для отслеживания изменений в сведениях о контрагенте — смене руководителя, реорганизации, ликвидации и анализе рисков, связанных с потенциальными бизнес-партнерами. Расширенная версия «1СПАРК Риски Плюс » включает заверенную справку о факторах риска.

Основные возможности:

Экспресс-оценка на основе индексов СПАРК. Анализ более 40 факторов позволяет оценить финансовое состояние, вероятность банкротства, ответственность компании и не подходит ли она под признаки однодневки. Мониторинг изменений в регистрационных данных контрагентов. Причем о смене собственников, предстоящей ликвидации и других глобальных переменах можно узнать уже после подачи контрагентом соответствующего заявления. Бизнес-справка, заверенная ЭЦП АО «Интерфакс» . Юридически значимый документ, который, например, можно использовать при возникновении судебного разбирательства с ФНС.

Информационная система 1С: ИТС

Как начинающему, так и опытному бухгалтеру пригодятся грамотные методические материалы, особенно, если они дают рекомендации как применять положения законодательства на практике — в программе учета.

Информационная система 1С: ИТС «говорит» на понятном пользователю языке, ведь авторами материалов являются аудиторы и методисты фирмы 1С, т.е. практикующие бухгалтера и юристы, которые сами работают с программой.

Что можно найти в ИС 1С: ИТС:

Свежие новости и комментарии специалистов.

Рекомендации по учету хозяйственных операций, пошаговые инструкции.

Справочники с подсказками и советами (в том числе по кадровому учету).

Инструкции по составлению и отправке отчетности — бухгалтерской, налоговой, для ПФР.

Также пригодится Информационная система руководителям (юридическая поддержка, советы по налогообложению, справочник по договорам и т.д.) и IT-специалистам системы 1С (рекомендации по разработке и администрированию, отчеты, обработки, утилиты и многое другое).

Автораспознавание документов

Не все поставщики готовы перейти на ЭДО и вам постоянно приносят накладные с несколькими сотнями позиций, ввод которых превращается в пытку? И тут найдется решение — сервис автораспознавания документов для 1С.

В список преимуществ системы входят:

Загрузка документов «пачкой» : распознавание, сопоставление и разделение страниц. Сервис распознает счета, счета-фактуры, накладные, акты, УПД и кассовые чеки. Объединение документов в комплект . Можно собрать вместе, к примеру, счет, накладную и счет-фактуру. Контроль дублей — система проверит нет ли в базе документа по этому контрагенту с таким же номером и датой. Архивирование . Можно скачать zip-архив или реестр в Excel. Подгрузка сканов в 1С . К введенному в базу документу прикрепляется его скан-копия. Entera «читает» самые ходовые форматы — PDF, JPG, PNG, TIFF, BMP, Excel, Word.