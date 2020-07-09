Поправки в Конституцию: как они аукнутся бизнесу

Резонанс с поправками в Конституцию вышел немалый. С некоторым замиранием сердца ждал окончательного текста поправок и российский бизнес. Предприниматели — стреляные воробьи, им известно, что если власть пошла кроить какие-то законы, то вряд ли это принесет облегчение. Вспомните хотя бы, какие поправки в НК привели к снижению нагрузки? Вот и мы не помним...

Чтобы сориентировать наших подписчиков в море информации и слухов, мы подготовили обзор самых любопытных, с точки зрения бизнеса, изменений и попробовали спрогнозировать — как они отразятся на нем в будущем.

Цифровые данные

В статью 71, определяющую перечень того, что находится в ведении Российской Федерации, конкретно в пункт «м» добавили такую приписку «обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».

Верно — сейчас все оцифровывается, создаются базы данных, в том числе конфиденциальных, содержащих личные сведения. Правда уже существует Федеральный закон «О персональных данных» и ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

С первым вы точно знакомы, ведь в организации обязательно должно быть соответствующее положение и все сотрудники знакомятся с ним под подпись при трудоустройстве. Но не станут ли меры по защите в области цифровых технологий еще более изощренными, не появятся ли новые требования к защите. Но не станут ли меры по защите в области цифровых технологий еще более изощренными, не появятся ли новые требования к защите?

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Человеческие поправки

Вот вроде бы совершенно не радикальные изменения — дополнили пункт «ж» статьи 72, регулирующей вопросы, находящиеся в совместном ведении РФ и ее субъектов «создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение».

Еще появился новый пункт 7 в статье 75 «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.»

Красиво звучит! Однако, сразу вопрос в лоб — за чей счет банкет? Работодатели уплачивают самостоятельно взносы за работников — ПФР, ФСС, ФОМС, т.е. активно так участвуют в этом самом социальном обеспечении, пополняя бюджет, который сейчас несколько поредел.

Приличная часть малого и среднего бизнеса попала под льготы — снижение размера взносов (например, в части ФСС на доходы сотрудника сверх МРОТ за месяц, они вообще не начисляются), для пострадавших отраслей — обнуление взносов за работников во 2 квартале 2020 и снижение фиксированных годовых взносов ИП.

Были выплачены немалые суммы поддержки семьям с детьми, за которые мы искренне рады, но нас пугает перспектива — как будут латать эти дыры? Возможно стоит ждать, что за послаблениями и льготами последует рост тарифов в ФСС и ФОМС или, к примеру, вырастет период больничных дней, которые придется оплачивать работодателю. Но, тссс, мы не хотим им подсказывать!

Что еще интересного из социалки (здесь и далее мы делаем выдержки самого интригующего):

статья 75, п. 6 «В Российской Федерации...осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Кстати, там еще закрепляется принцип солидарности поколений, т.е .работающие сейчас финансируют выплаты тем, кто уже вышел на пенсию.

статья 114, п. 1. «Правительство Российской Федерации:

в 2 ) обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, ...их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».

е 5 ) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду...«

Опять же, кто будет все это обеспечивать, что там за порядок индексации пенсий установленный ФЗ. Встречался ли вам человек, который уверен сколько именно ему будут платить на пенсии? Откроем секрет — в этом не уверены даже работники ПФР. А если хотите повеселиться — попробуйте воспользоваться калькулятором пенсии на сайте фонда. Как думаете, на хлебушек хватит?

Знаете ли вы, что организациям положено выделять квоты на места для инвалидов? Распространяется это правило на работодателей, у которых штат составляет от 35 человек. Квота составляет от 2% среднесписочной численности и устанавливается законодательством субъектом РФ.

А что там по труду

Довольно интересные поправки внесены в статьи, посвященные трудовым отношениям.

статья 114, п. 1. «Правительство Российской Федерации:

е4) обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

На самом деле принципы эти расписаны в кодексе, в статье 24. Не стесняемся спросить, чем плох ТК? Видимо настолько все запущено в этом деле, что Правительству самому приходится брать под контроль исполнение норм трудового права. Куда смотрит ГИТ?

статья 75, пункт 55 «Российская Федерации уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав». Неужели какие-то злоумышленники мешали делать это без внесения поправок в Конституцию, вот негодяи!

И далее: «Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации». Ну, все понятно, те же «редиски» не давали народу получать прожиточный минимум, теперь-то заживем!

Напоминаем (вдруг вы забыли), зарплату платите вы — предприниматели. Конечно, те, кто никогда не открывал собственное дело, не вкладывался в него, скажут, что справедливая оплата по труду должна быть. Кто бы спорил. Только сотрудники не видят или не замечают, на что еще тратит средства хозяин бизнеса, помимо очевидных взносов — СОУТ, обучение по охране труда, пожарная безопасность, защита персональных данных, СИЗ, техподдержка и отчетность.

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На закуску

79-я статья дополнена вот таким тезисом «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Однако то же самое положение уже есть в Конституции в статье 15 первой главы, пусть и выраженное другими словами. И оно не изменяется. Проще говоря — поправка не влияет на уже существующий приоритет российской Конституции над международными договорами.

Наконец, Конституция обещает в пункте е3 статьи 114, что Правительство будет содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.

На фоне всего вышесказанного это выглядит горькой иронией. А вы как считаете?