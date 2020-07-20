Бедность vs Путин: вечная борьба

Вопросы на тему «Кому на Руси жить хорошо?» еще классик задавал. Президент 13 июля во время видеоконференции заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, тоже видимо подумал над этим и решил — нужно «бороться с тем, что называется малоприятным словом „бедность“».

Борьба эта непримиримая и длится уже давно. Вот и в начале года главой государства были озвучены новые стратегии и инициативы, призванные улучшить материальное положение сограждан. В основном они связаны с поддержкой семей с детьми — увеличение пособий, маткапитал на первого ребенка и т.п.

Безусловно эти проекты важные и нужные, но как реально обстоят дела с уровнем бедности в стране, кто входит в категорию бедных и как будет государство им помогать?

Уровень бедности

По данным Госкомтстат в 2019 году за чертой бедности находилось 12.3% россиян. Это те, кто получает доходы ниже прожиточного минимума.

Вот ТОП десяти регионов, где население беднее всего (во второй колонке значение в процентах к общей численности населения).

Перейдем к еще одной картинке. Это уже планы Правительства по снижению уровню бедности до 2024 года:

Т.е. государство надеется прийти к показателю вдвое ниже текущего — 6,6 %. Насколько реален такой прогресс, если уже сейчас видно из графика, что 2019 год не принес установленных планами темпов снижения.

Мало того. Реальные денежные доходы по прогнозу должны были вырасти в прошлом году на 1,9%, а в итоге подросли совсем чуть-чуть, только на 0,8%. Почувствуйте, что называется, разницу.

Планы до 2030 года

Президент после поправок в Конституцию уже строит планы не только до 2024 года, но уже заглядывает за горизонт и планирует развитие до 2030-го. Ну, вы поняли.

Сейчас действует несколько программ, направленных на повышение качества жизни россиян, но они не помогут в увеличении доходов и вот почему.

Семьи с детьми. Для молодых семей, многодетных, есть возможность внести оплату первого взноса или основного долга по действующему ипотечному кредиту материнским капиталом. Тем более с этого года появился маткапитал на первого ребенка, а еще можно получить от государства субсидию в сумме 450000 на те же цели при рождении третьего (есть нюансы).

Это безусловно сильная поддержка и действительно освобождает определенную часть семейного бюджета, но допустим, что семья имеет жилье, которое ее устраивает или не хочет брать ипотеку, т.к. на платежи по кредиту просто нет денег, даже с учетом приличного первого взноса.

В этом случае материнский капитал можно потратить на другие цели, но чаще только тогда, когда ребенку исполниться три года. Есть вариант получать ежемесячную выплату в течение трех лет, если среднедушевой доход членов семьи не превышает двукратный прожиточный минимум. И вот это уже хорошая новость, но в других случаях наличных выплат из капитала получить нельзя. Т.е. какие-то расходы за счет этих средств можно покрыть, но с условиями, а иногда придется ждать несколько лет.

Содействие занятости. Программы образования по направлению от служб занятости, переобучение, курсы для предпенсионеров. В 9 из 10 случаев толка не будет. Почему?

Во-первых, в основном это курсы краткосрочные, можно сказать экспресс. К примеру, можно попробовать выучиться на:

Мастера маникюра

Официанта

Бармена

Бухгалтера;

Сантехника

Плиточника

Сборщика мебели

Верстальщика сайтов

При этом они занимают по времени период от месяца до полугода. Бухгалтеры могут себе представить, чему можно обучиться за полгода на таких курсах. Почти ничему, если только восстановить какие-то навыки и получить «корочку» для будущего работодателя.

Если получилось освоить новую профессию и найти себя, мы очень рады. А если вы еще и свое дело открыли, то SCloud поможет организовать его работу в удобном облачном сервисе. Вот, к примеру, 1С: Салон красоты или 1С: Общепит 8. Готовое решение, интуитивно понятная программа.

Центры занятости давно уже не являются местом, где можно реально устроится на работу. Вакансии или устаревшие, или просто «мертвые», т.е. организации их подают исключительно ради соблюдения законодательства, реально не рассчитывая, что кто-то к ним с биржи придет.

А вот какие суммы выделены на программы по содействию занятости населения на период с 2013 по 2024 годы:

В этом году, к примеру, сумма ассигнований составляет (внимание!) 67 836 033 000,00. А теперь буквами — шестьдесят семь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов тридцать три тысячи рублей.

Но может эффект от реализации нацпроектов высокий? Посмотрим, как прошло в прошлом 2019 году выполнение плана по содействию занятости:

Большинство запланированных событий даже не наступили. Это только два примера того, что даже широко «разрекламированные» проекты имеют множество недостатков и недоработок.

При этом В.В.Путин 13 июля отметил, что считает очевидным: для борьбы с бедностью «нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести своё дело». Очевидно поэтому с 1 июля по территории всей России разрешили ввести НПД (налог на профессиональный доход, самозанятость).

Правда, самозанятые не могут брать на работу сотрудников, иначе они потеряют право на НПД и вынуждены будут открывать ООО или регистрироваться в качестве ИП.

Есть в планах президента и укрепление системы медицины, и поддержка молодых талантов. Надеемся (но не особо), что эти то программы пройдут лучше, чем содействие занятости.

Почему уровень доходов не растет

Счетная палата считает, что прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за 2020 год завышен. Нацпроекты не могут охватить все малоимущее население, т.к. не все они ориентированы именно на него.

Статистически, с повышением МРОТ увеличилось количество людей, перешагнувших барьер нищеты, в том смысле, что если человек получал в 2019 году зарплату 12000, то эта величина была выше МРОТа (в 2019-м — 11280,00 рублей), а в 2020 с тем же доходом выходит, он получает меньше минималки (МРОТ в 2020-м равен 12130).

И, да, доходы не растут. Посмотрите хотя бы сайты с вакансиями, работодатели не стесняются предлагать оплату труда ниже МРОТ и не за неполное рабочее время, а за обычный день. Иногда правда указывается часовая ставка, что сбивает с толка, но если пересчитать — вуаля.

В прошлом году повысилась ставка НДС, что сказалось на стоимости товаров, которая конечно возросла не на 2%, как налог. Даже, если человек получал прибавку к зарплате, она скорее всего «съедалась» инфляцией. Многие работодатели вообще не поднимают зарплату годами, потому что просто не имеют для этого ресурса (или, надо признать, в некоторых случаях еще и желания).

Вы-то точно своим работникам вовремя повышаете зарплату, мы уверены! А чтобы считалась она всегда правильно и проще было формировать отчеты — подключите 1С: Зарплата и управление персоналом 8.

В целом оптимистичный настрой президента и его желание вытащить страну из бедности похвален, однако времени на решение проблемы было уже достаточно — с 2000 года прошло 20 лет!

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