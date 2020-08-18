Обзор новинок 2021: какими будут отчеты в следующем году

Да, уже пора морально готовиться к тому, что 1 января бухгалтеров, как обычно, ждет не столько отдых в новогодние каникулы, сколько очередная отчетная кампания. Разумеется без объявления войны нам что-нибудь еще к концу году организуют, а пока разберем текущие изменения.

С глаз долой — из сердца вон

Распрощаемся со следующего года с несколькими отчетами. Отменяются:

Декларации по транспортному и земельному налогам. Вместо них теперь организации будут получать сообщения от налоговых органов о рассчитанной сумме налога.

Хорошо это или плохо сказать, наверное, не трудно. Учет объектов в органах оставляет желать лучшего, межведомственный обмен тоже организован не совсем хорошо, а ФНС на себя берет все больше функций (ЭЦП вот собираются выдавать с 2022 года). Скоро будет как с Почтой России — заходишь, а там и посылку можно отправить, и кредит получить, и продуктами на неделю закупиться.

Кстати, компании не освобождаются от обязанности уплачивать авансовые платежи и должны самостоятельно их рассчитывать, так же как годовой налог. Если, вдруг, суммы в «письме счастья» и бухгалтерии не совпадут, придется подать возражения (с обоснованием, конечно).

Сведения о среднесписочной численности. Как таковой отчет перестанет существовать, данные о численности сотрудников теперь будут включаться в расчет по страховым взносам. Новшество действует, начиная с отчетности за 2020 год.

Декларации по ЕНВД. Ну как отменяются. Нет налога — нет деклараций. Инициативные депутаты пытаются реанимировать и возродить ЕНВД к жизни, но Мишустин уверен — теперь-то этот режим и даром не нужен государству. Онлайн-кассы, маркировка и прочие ништяки для бизнеса максимально его обеляют, в тени скрываться теперь очень опасно и дорого — штрафы за продажу немаркированных товаров ого-го. Между прочим для их продажи и применять то ЕНВД нельзя, а согласно честолюбивым планам правительства маркировка скоро охватит буквально все товары на рынке.

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Отчеты под бой курантов

Ну не бывает так, чтобы раз — и нет никаких изменений в действующих отчетах с нового года. Законодатели стараются, ночей не спят — улучшают и адаптируют, рационализируют и...в общем добавляют бухгалтерам работы. Что же меняется в отчетах в 2021 году:

Логично, что немного другим станет РСВ , ведь в него войдут данные о среднесписочной численности, а еще будут учтены изменения в расчете взносов для МСП (пониженные и нулевые ставки). Соответствующий законопроект ждет отправки в Минюст.

законопроект В этом году представители малого бизнеса могли сдавать бухгалтерскую отчетность на бумаге, все остальные перешли на электронный формат. Начиная с отчетности за 2020 год СМП утрачивают это право.

Есть хорошая новость — до 1 июля 2021 года продлили пилотный проект по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности через сайт ФНС (Приказ ФНС от 09.06.2020 № ЕД-7-6/380@).

Налоговая служба решила внести поправки в порядок заполнения декларации по НДС . Будут изменены и внесены новые коды операций.

К примеру, появятся вот такие:

1011451 — передача на безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике;

1011208 — реализация услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами;

1011446 — реализация услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах РФ, по перечню, утверждаемому Правительством РФ и другие.

Предполагается, что новый порядок начнет действовать с отчетности за 1 квартал 2021 года.

Лирическое отступление! В этом году тех, кто сдавал невовремя или с ошибками форму СЗВ-ТД, не наказывали. Теперь этому празднику придет конец — с 1 января 2021 года введен штраф по КоАП — от 300 до 500 рублей на должностное лицо за несдачу отчета или подачу некорректных сведений (пункт 8 статьи 1 Закона № 90-ФЗ от 01.04.2020).

Кто на новенького?

Наконец, в предстоящем году нас ждут довольно глобальные перемены.

Объединятся расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ — за 2020 год нужно будет сдавать эдакий отчет-симбиот в котором будут данные по каждому сотруднику. Срок — до 1 марта года, следующего за отчетным.

При этом остаются неизменными квартальные отчеты 6-НДФЛ (обрадовались, да, думали раз в год отчитываться?).

Утверждена новая форма декларации для налога на имущество организаций. Она будет применяться уже при сдаче отчета за 2020 год. Изменения внесены в связи с предоставлением поддержки из-за распространения коронавируса. В частности выделены особые категории налогоплательщиков — льготников и добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений (Приказ ФНС России от 28 июля 2020 года № ЕД-7-21/475@).

Изменится декларация для УСН — с отчетного периода за 2020 год будет действовать новая форма (Приказ Минфина России «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@»). Это тоже связано с предоставлением льгот.

Кроме того на стадии второго чтения находится законопроект, касающийся упрощенки. Предполагается отмена декларации для отдельной категории налогоплательщиков — тех, кто будет применять особый режим «УСН-онлайн». Для таких счастливчиков ФНС сама рассчитает налог на основании данных онлайн-касс, сдавать декларацию не придется вообще. Повторимся, что пока это законопроект, застрявший во втором чтении еще в апреле 2020 года.