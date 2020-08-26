Задумались об открытии НКО? Расскажем как зарегистрировать, что учесть и как сдавать отчеты

Зачем вообще может понадобиться некоммерческая организация, что она из себя представляет, какие бывают НКО, в чем особенности учета и как сдать отчетность и ничего не забыть — рассказываем в сегодняшней статье.

Начнем с азов. Некоммерческими называются такие организации, которые не ставят своей целью извлечение прибыли, а если в ходе деятельности и получают ее, то не распределяют ее между своими участниками (членами), в отличие, например, от обществ с ограниченной ответственностью.

Информацию о регулировании деятельности НКО ищите в Гражданском кодексе и Федеральном законе «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Кроме того существуют и другие законодательные акты по конкретным формам организаций.

Главное для НКО — общественно полезная деятельность, направленная на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных целей, а также на развитие физической культуры и спорта, оздоровление населения, удовлетворение духовных потребностей, защита прав и свобод и т.д.

Форм НКО довольно много и они перечисляются в статье 50 главы 4 ГК РФ:

Потребительские кооперативы. Из самых известных — жилищные, жилищно-строительные, гаражные и кредитные. Первые два могут впоследствии преобразовываться в товарищество собственников недвижимости. Например, вы сначала строите дом, объединяясь в кооператив, а затем, становясь собственниками готового жилья, превращаетесь в ТСЖ.

Общественные организации. Это профсоюзы, политические партии и даже самодеятельность. Отдельные общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) или преобразовываться в автономную некоммерческую организацию или фонд. Это объединение людей, которые сплотились благодаря общим интересам, стремлению к их защите и другим общим целям.

Общественное движение.

Ассоциации (союзы). К ним относится несколько подкатегорий — некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты. По крайней мере с понятием СРО вы должны быть знакомы. Эти организации имеют существенное влияние в строительстве, иногда без членства в СРО невозможно осуществлять деятельность или получить госконтракт.

Товарищества собственников недвижимости. Это ТСЖ, СНТ, ОНТ (огородное некоммерческое товарищество). Очень распространенный тип НКО. Если вы живете в многоэтажке, владеете дачей или земельным участком, то скорее всего уже получали членство в таких организациях. ТСН необходимо для совместного владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в общей собственности или в общем пользовании.

Фонды . В том числе общественные и благотворительные. Согласно статье 123.17 ГК к ним относятся организации, не имеющая членства, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

Учреждения. Причем не только государственные или муниципальные, но и частные. Создаются для осуществления управленческих, социально-культурных и иных аналогичных функций.

Автономные некоммерческие организации. Ее определение похоже на определение фонда, создается она в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.

Публично-правовые компании. Для них есть отдельный федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ. Создается на основании федерального закона или указа Президента РФ, а также путем реорганизации госкорпорации (за некоторым исключением).

Государственные корпорации (вот уж неожиданность). Они учреждаются Российской Федерацией. Например ,это Роскосмос или Агентство страхования вкладов.

Далее следуют более специфические — казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозных организаций, адвокатские палаты и образования, нотариальные палаты.

Глаза разбегаются, да? Список и правда внушительный, а учитывая, что существуют еще и подформы, то и вовсе можно запутаться. И тем не менее НКО сейчас очень много. Хотя бы те же ТСЖ, садовые некоммерческие товарищества, строительные кооперативы появляются как грибы после дождя.

Некоммерческие организации могут претендовать на получение грантов. Чтобы выделить только те, что имеют на это законное право, придумали реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Его еще летом опубликовало Минэкономразвития.

Чтобы учитывать гранты нужно составлять сметы и не забывать отчитываться о целевом использовании средств. Используйте для ведения учета 1С: Бухгалтерия некоммерческой организации.

Однако многие, включенные в него организации вызывают вопросы. Собственно и сам механизм отнесения организаций к некоммерческим сомнителен. Например, некоторые образовательные учреждения зарабатывают такие суммы, что возникает подозрение — верно ли, что они созданы не для извлечения прибыли? Вот университет «Синергия» включен в реестр, а меж тем его выручка в прошлом году составила 4 миллиарда рублей.

Если вы интересуетесь господдержкой и в дальнейшем надеетесь получить помощь от Фонда президентских грантов, то учтите какие НКО получать их не могут:

государственные организации, государственно-общественные и общественно-государственные (да,они разные) организации;

потребительские кооперативы;

политические партии;

СРО;

объединения работодателей;

объединения кооперативов;

торгово-промышленные палаты;

ТСН;

адвокатские и нотариальные палаты;

адвокатские образования;

микрофинансовые организации (как ни странно и они тоже НКО)

Остальные из числа претендентов не исключаются.

Но прежде, чем развивать бурную деятельность нужно зарегистрироваться.

Как зарегистрировать НКО

В отличие от обычных коммерческих организаций регистрацией НКО занимается Минюст за некоторым исключением. В его компетенцию не входит регистрация потребительских кооперативов и товариществ собственников недвижимости (ТСЖ, СНТ и другие), подавать по ним документы нужно в ФНС.

Очень важен этап предварительной подготовки — определение целей, составление устава, выбор названия.

Пошагово регистрация НКО выглядит так:

Чтобы правильно выбрать форму НКО надо определиться для каких целей она создается, выбрать подходящие коды ОКВЭД. Установить юридический адрес, это местонахождение исполнительного органа, который, как и у ООО, может быть единоличным или коллегиальным. Минюст вправе проверить юрадрес некоммерческой организации. Заранее запаситесь гарантийным письмом от собственника, в нем указывается, что он владеет помещением на таких-то основаниях и готов предоставить адрес для размещения там НКО. Прикладывается копия правоустанавливающего документа. С названием есть одна особенность — в нем должна озвучиваться конкретная форма НКО и направление деятельности. Например: Благотворительный фонд помощи многодетным семьям «Звездочка» или Товарищество собственников жилья «Долгострой». Также может быть отражена привязка к конкретному региону (Региональная общественная организация «Пчеловоды Урала»). Не используйте в наименовании иностранные слова или слово «партия» (если конечно вы не собрались регистрировать именно политическую партию, что вряд ли). Для использования слов Москва или Россия и их производных потребуется специальное разрешение, так что по возможности и их избегайте.

Ахтунг! Проверяйте наименование в реестре, если такая организация уже зарегистрирована, вам откажут.

Далее готовим устав. Он должен включать все основные сведения: наименование, местонахождение, порядок управления, порядок вступления и выхода учредителей, созыва собрания, источники имущества и правила распоряжения ими, порядок внесения изменений или ликвидации, а также другую информацию. Заполняем заявление на регистрацию. Форма такая же, как для ООО — Р11001. К заявлению необходимо приложить — в двух экземплярах решение (протокол) о создании, документ об уплате госпошлины, устав НКО в 3-х экземплярах. Можно добавить гарантийное письмо об адресе, о котором говорилось выше, но это не обязательный документ. Что касается госпошлины, то ее размер — 4000 рублей, как и при регистрации других компаний. Есть и некоторые исключения. К примеру для МФО пошлина всего 1500 рублей. Передаем документы в Минюст — ждем 14 дней. Потом, если все хорошо, документы из Министерства передаются ФНС и она вносит НКО в реестр ( еще 5 дней), ФНС сообщает Минюсту о внесении в реестр ( 1 день), а тот выдает свидетельство о регистрации ( 3 дня). Все сроки указаны в рабочих днях.

Религиозные организации могут подвергнуть религиоведческой экспертизе и процесс затянется, также более тщательную проверку проходят политические партии. При регистрации напрямую в ФНС ( допустим для товарищества собственников жилья) срок будет намного короче.

Отчетность НКО и особенности деятельности

Основная сложность в ведении учета в НКО — целевое финансирование ее деятельности. Если НКО оказывает платные услуги, прибыль от которых идет на обеспечение основной деятельности, то учет по ней ведется практически также как в обычной организации. А вот поступление, например, от членов СНТ или ассоциации это уже членские взносы и особый порядок учета.

Для целей налогообложения НКО выбирают обычно систему налогообложения попроще — УСН. И отчетности тут минимум (декларация раз в год), и если выбрать режим «доходы», то нет заморочек по учету расходов (с точки зрения налогов, конечно).

Кроме того не забудьте, что за 2020 год бухгалтерская отчетность абсолютно для всех становится электронной, а еще только в электронном виде сдается декларация по НДС и сведения о трудовой деятельности сотрудников СЗВ-ТД (эти данные придется сдавать очень быстро — в течение одного дня после кадрового события).

Расходовать средства по собственному усмотрению нельзя. Есть устав и положения, которые регулируют — на какие цели идут все поступления. Для того, чтобы рассчитать необходимую сумму расходов, требуются сметы. Для получения грантов они также нужны.

Отчетность у НКО обычная, но кроме общепризнанных отчетов придется дополнительно сдавать специальные формы в Минюст. Перед этим надо зарегистрироваться на портале (ничего сложного).

Виды отчетов в Минюст:

ОН0001 — Отчет о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов

ОН0002 — Отчет о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

ОН0003 — Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании

Из названий в общем понятно о чем отчеты. Вести учет можно в любой бухгалтерской программе, но лучше, если это будет специализированная, уже настроенная под нужды НКО, платформа. Такая есть у SCloud — 1С: Бухгалтерия некоммерческой организации. Она позволяет вести учет целевого финансирования, взносов, составлять сметы и знает как проводить основные средства именно в НКО (есть отличия от стандартного учета).