Камеральные проверки: что чаще всего находят налоговики

Не так давно в Публичной декларации целей и задач на 2020 год ФНС перечислила 8 ключевых направлений своей деятельности по созданию благоприятной налоговой среды (аминь). Направление первое: налоговый контроль на основе риск-анализа и побуждение налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязательств — развитие инструментов риск-анализа, дистанционного автоматизированного контроля и мониторинга.

За время карантина, да и после него, поступления в бюджет упали. Доходы компаний также снизились. Организациям и ИП были оказаны меры по поддержке в условиях пандемии:

отсрочка сдачи отчетности;

отсрочка многих платежей в бюджет;

отмена налоговых проверок на период самоизоляции.

А теперь что? Основной задачей жизнедеятельности налоговой службы является пополнение бюджета. Для этого она анализирует. Анализирует, чтобы пополнить. А чтобы проанализировать — проверяет.

Камеральная налоговая проверка — это проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, которые имеются у налогового органа.

Порядок и сроки проведения камеральной проверки установлены статьей 88 НК РФ и подробно описаны на сайте ФНС:

Камеральная проверка начинается после того, как налогоплательщик представил в налоговый орган налоговую декларацию или расчет. Для начала проверки не требуется какого-либо специального решения руководителя налогового органа или разрешения налогоплательщика;

Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не направляется;

Камеральная проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган;

Если в ходе камеральной проверки выявлены ошибки, расхождения или несоответствие сведений, налоговый орган сообщает об этом налогоплательщику с требованием представить пояснения и/или внести исправления в налоговую декларацию.

Пояснения к налоговой декларации можно представить в письменном виде лично, почтовым отправлением либо по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи в течение 5 рабочих дней со дня получения требования. Внесение изменений в декларацию осуществляется путем подачи уточненной декларации.

Формировать, отправлять отчеты, получать требования от налогового органа и отвечать на них можно при помощи сервиса 1C-Отчетность.

В ходе камеральной проверки налоговый орган вправе запросить у налогоплательщика дополнительные сведения и документы.

Возможные действия налогового органа при проведении камеральной проверки

истребование документов у налогоплательщика;

истребование документов и сведений у контрагентов и иных лиц;

допрос свидетелей;

проведение экспертизы;

участие переводчика, эксперта;

осмотр документов и предметов (с согласия налогоплательщика).

Проверяя отдельную декларацию либо расчет, налоговик анализирует всю отчетность налогоплательщика за период, к которому проверяемый документ относится. Вот при этом анализе и выявляются нарушения. Анализируются все данные, которые удается узнать о проверяемом налогоплательщике: полученные из внешних источников, от контрагентов, сведения о прошлых камеральных проверках.

Самые распространенные нарушения, выявляемые при камеральных налоговых проверках

Налогоплательщик сдал отчетность, по которой определяется расхождение между налоговыми базами НДС и налога на прибыль и сразу посыпались запросы из инспекций с требованием предоставить пояснения. Нужно ли писать пояснения в ответ на запрос, ведь показатели в декларациях не должны совпадать, разве налоговики об этом не знают? Если в организации множество филиалов, то сколько запросов она получит?

Чтобы выработать единый подход к формированию пояснений при неправомерных запросах (а ответ давать все равно придется), нужно оптимизировать работу бухгалтерии, т.е. автоматизировать. В предприятиях, которые имеют обособленные подразделения, разрозненные территориально, этот процесс возможно организовать, подключившись к облачной системе учета.

Несоответствие данных 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам — та же история, что и при расхождениях между базами по НДС и налогу на прибыль. Налоговики сравнивают несравнимые базы.

Неполный комплект документов при возмещении НДС или по убыткам. Подавая сумму налога к возмещению, компания должна быть готова к тому, что к отчету будет пристальное внимание со стороны налоговиков, поэтому заранее должна подготовить необходимые документы — счета-фактуры, первичные документы, книги покупок и продаж.

Еще ряд ситуаций, когда от ФНС наверняка последуют вопросы:

восстановление НДС с авансов;

завышение расходов;

занижение выручки;

несоответствие физического показателя количества работников данным 6-НДФЛ — это у вмененщиков, при патентной системе или при проверке РСВ;

не представлены документы, подтверждающие налоговые льготы.

Конечно встречаются еще и арифметические ошибки. Даже если нарушения фактически нет, дать пояснения все равно нужно, не объяснишь — заблокируют счет.

90% нарушений и ошибок допущены по причине банальной невнимательности, которая может дорого обойтись организации. Поэтому доверить формирование отчетов, заполнение форм, сопоставление и анализ данных различных отчетов лучше автоматизированной системе, например, такой, как 1C-Отчетность.

Кроме того, чтобы подготовить ответ и собрать необходимые документы нужно время, а сроки предоставления пояснений ограничены. Значит нужно, чтобы все необходимое было под рукой, даже если вы находитесь в командировке или на отдыхе (налоговая не станет ждать вашего возвращения и имеет право отказать в отсрочке). Подключайтесь к облачной 1С и ваша бухгалтерия всегда будет рядом — достаточно выйти в интернет.

Обмен документами с контрагентами организуйте при помощи электронного документооборота 1C: СтартЭДО. Не придется делать копии бумажных экземпляров для ответа на требование, сшивать их и заверять или запрашивать дубликаты у контрагента при утрате оригиналов. Даже сканировать документы для отправки в ФНС не потребуется.