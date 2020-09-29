Когда коронавирус можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам?

Лето уже позади, и пришло время подводить некоторые итоги. Начнем с того, что мир перевернулся с ног на голову и период с января по июнь 2020 года прошел под лейтмотивом самоизоляции, грядущего экономического кризиса и неясных перспектив дальнейшей жизни рядовых граждан и бизнеса.

Сегодня, когда многое уже позади, пришло время задумываться о второй волне пандемии коронавируса, которая, по оценкам ВОЗ, должна стать для всех стран еще одним испытанием. Несмотря на то, что Россия — это отдельная цивилизация, как сказал наш президент, нас это тоже касается.

И тут уже имеет значение, как поведет себя власть. Весной, у нас были нерабочие дни, запреты на работу общественных пространств, занавешенные окна кафе и ресторанов. Бизнес, по сути, или «встал», или продолжил работу на полулегальных началах. Допустит ли руководство страны подобного сценария осенью?

Этого пока никто не знает, однако уже сейчас многие компании пересматривают договора сотрудничества и стремятся обезопасить себя на период потенциального «локдауна».

Что это значит

Это значит, что сейчас, пожалуй, как никогда раньше компании начинают уделять внимание разделу про форс-мажорные обстоятельства, который присутствует в каждом типовом договоре. Как правило, он посвящен ситуациям, при котором стороны освобождаются от ответственности соблюдать условия договора в случае обстоятельств непреодолимой силы. Иногда их даже перечисляют — природные катаклизмы, техногенные катастрофы и т.д.

Понятное дело, что про пандемию коронавируса никто и подумать не мог еще в начале этого года. Однако ее объявили и все последствия нам хорошо известны.

Если представить себе ситуацию, что у некого ресторана были договоренности с поставщиками мяса, фруктов, овощей, зелени, то весной этого года они были разорваны. Можно ли сказать, что речь идет об обстоятельствах непреодолимой силы? В обычном житейском понимании — безусловно, да. Но не все так просто.

ИЗ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА...

...А именно из пункта 3 статьи 401 следует, что непреодолимая сила (форс-мажор) — это чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательства.

Сразу возникает вопрос на примере нашего ресторана: здесь речь идет именно этом? Да, у него упала выручка, да он не может открыть помещение для посетителей. Однако ему никто не запрещал работать «навынос», верно? Это значит, что он может вести предпринимательскую деятельность и поэтому как бы «должен» выполнять обязательства с поставщиками.

В то же время позиция Верховного суда здесь достаточно ясна — стороны договора не освобождаются от обязательств по исполнению условий договора, если у одной из сторон нет для этого денег (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7)

Идем дальше:

Существуют 4 принципа, которым должны отвечать форс-мажор. В частности: Это обстоятельство должно быть чрезвычайным . Другими словами, его нельзя было предположить;

. Другими словами, его нельзя было предположить; Оно должно быть непредотвратимым . Это означает, что ни одна из сторон договора не может на него как бы то ни было повлиять.

. Это означает, что ни одна из сторон договора не может на него как бы то ни было повлиять. Оно непреодолимое , что не предполагает возможности избежать его последствий;

, что не предполагает возможности избежать его последствий; Не зависит от воли и действий должника. К этому пункту можно отнести не только отсутствие денег, но и любые другие противоправные действия.

Позиция Верховного Суда

Попадает ли коронавирус и его последствия в виде введенных государственных ограничений на работу бизнеса к форс-мажору? На этот вопрос ответ со стороны власти последовал, но не сразу.

С одной стороны, понять руководство страны можно. Стоит им только «дать отмашку» судам, как они будут завалены исками. Вероятно, это могло бы обернуться если не крахом всей экономики страны, то реально серьезным ударам по ее основам. При этом под давлением общественности Кабинет министров все-таки пошел на уступки и частично разрешил признавать пандемию форс-мажором.

Однако, как показала судебная практика, ВС пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали признавать форс-мажором случаи, когда бизнес фактически не мог осуществлять свою деятельность. Хороший пример — это когда компания, скажем, занимается оптовой торговлей, импортируя товар из Китая. Границы закрылись, товар не идет, продавать нечего. Тут уж, кажется, 100%-ый случай.

НО...

Существует Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14.01.2020 г. № 5-КГ19-216, 2-3488/2018, в котором есть прямое указание на то, что отсутствие необходимых товаров на рынке не является обстоятельством непреодолимой силы. Понятное дело, что с таким заявлением ВС выступал в январе, еще до пандемии, но все же этого Определение судебной коллегии никто не отменял.

Судебная практика

Особый интерес, как всегда, вызывает судебная практика, где разбираются схожие дела.

К примеру, Решение АС Чувашской республики по делу № А79-4387/2020 от 17.07.2020 г. оказалось не в пользу истца, просившего признать форс-мажор. Аналогичные истории встречаются в Решениях от 02.07.2020 г. АС Московской области по делу № А41-24945/2020, от 03.07.2020 г. АС г. Москвы по делу № А40-64713/20-5-476, от 18.06.2020 г. АС г. Москвы по делу № А40-128460/19-134-984 и т.д.

Справедливости ради надо сказать, что суды иногда шли навстречу истцам, однако подавляющее большинство решений сводится к отказам.

Выводы

Изучая данный вопрос, мы приходим к выводу, что в некоторых случаях суды признают коронавирус в качестве форс-мажорного обстоятельства. Другое дело, что это необходимо доказать. Суды очень внимательно следят за аргументацией в пользу того, что именно он, а ничто другое стало причиной для неисполнения обязательств. Как вы понимаете, это не только «фильтр» для недобросовестных предпринимателей, но и хороший инструмент контроля за статистикой решений.

Осознавая российские реалии следует понимать, что для доказательств своей правоты и права на признание форс-мажора следует обратиться к очень хорошему адвокату. В противном случае дело будет проиграно — это наше субъективное мнение.

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