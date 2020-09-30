Зарплата через СБП и Яндекс, покупки по QR-коду. К такому жизнь нас не готовила

До недавнего времени мы знали два способы выплаты зарплат денежными средствами — наличный и безналичный. Оба достаточно затратные — банки берут комиссии как за снятие наличных со счета, так и за перечисления физлицам, комиссии не маленькие. И вот наконец появляется более дешевый альтернативный способ перечисления денег от компаний физлицам — через Систему Быстрых Платежей (СБП).

В частности, это позволяет переводить зарплаты работникам по номеру телефона, привязанному к счету в любом банке. Центробанк заявил о разработке приложения для СБП, которое поможет бизнесу снизить издержки. Приложение должно заработать в конце 2020 либо в начале 2021 года.

Пока ЦБ разрабатывает новое приложение, «Яндекс.Касса» и международная платежная система Visa запустили в России сервис по переводу заработной платы сотрудников на карты Visa любых российских банков.

Для осуществления платежей компания должна заключить договор с «Яндекс.Кассой», входящей в Яндекс.Деньги«, являющейся партнером Visa, и предоставляющей услуги расчетно-кассовых операций.

«Яндекс.Касса» открывает лицевой счет, на который компания переводит деньги для выплаты зарплат.

Платформа Visa Direct проводит мгновенные переводы между физлицами и от юрлиц физлицам.

Для получения зарплаты сотрудники подключаются к платформе организации и вводят номера карт на странице «Яндекс.Кассы». Система предоставляет работникам идентификаторы, которые и используются для перечисления зарплат.

Сервис позволит перечислять зарплату в любой банк. Подключение к сервису будет бесплатным, переводы будут облагаться комиссией 0,5%, но не менее 30 рублей за перевод.

Над появлением нового функционала работают многие банки. Очень важно, что переводы в СБП проходят ежедневно и круглосуточно в режиме реального времени в течение 10–15 секунд. Большое значение имеет количество банков-участников системы, и их число постоянно растет. Да и нет теперь у банка иного выхода, как только подключиться к СБП.

Система быстрых платежей освободит клиентов от необходимости привязываться к банку, используемому работодателем в рамках зарплатного проекта. У работников будет возможность выбирать телефонный номер в качестве идентификатора для осуществления выплат, что позволит менять банк даже без уведомления работодателя.

Вести учет любых видов расчетов с работниками можно в 1С ЗУП 8. неважно, как вы будете выдавать заработную плату — наличными, переводить со счета через зарплатный проект или воспользуетесь СБП.

СБП в расчетах с покупателями

Запуск СБП обеспечил рынок удобным альтернативным способом денежных переводов и распространился на оплату покупок. Способ платы по QR-коду через СБП в силу своего удобства в ближайшем будущем станет очень популярным, но для его распространения необходимо время и маркетинговое продвижение.

Планируется использовать POS-терминальные банковские сети для приема и обслуживания QR-платежей в максимально доступном объеме. Предположительно это будет осуществлено отображением QR-кода на экране терминала.

Получается, что с какой стороны ни посмотреть, СБП удобна и выгодна и отправителю, и получателю — удобнее, быстрее, дешевле старых проверенных способов оплаты.

Большинство банков участников СБП не берут комиссий за переводы по номеру телефона, либо устанавливают ее на минимальном уровне, некоторые из них, например в Альфа-Банк — переводы через СБП для клиентов остаются бесплатными, решение о введении комиссии будет принято позднее, Тинькофф — не ввели комиссию с момента запуска и пока не планируют этого делать.

Банки активно интегрируют современные возможности в свои приложения. Онлайн-бизнес первым оценил все преимущества нового способа расчета, а вот вести учет операций по продажам, независимо от варианта расчета с покупателем, удобно в 1С: Рознице или 1С: Управлении торговлей. Компания 1С всегда своевременно реагирует на изменения в работе бизнеса и подстраивает сервисы под нужды предпринимателей.

Самое главное, с облачной бухгалтерией или любым другим облачным сервисом — об обновлениях не нужно специально заботиться, они произойдут автоматически, без вашего участия.