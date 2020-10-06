Использование личной почты в работе. Нюансы посткарантинного периода

Несомненно, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в наш повседневный уклад жизни. Тем, кто не мыслил своей жизни без общения с коллегами, перекуров у бизнес-центра и празднований дней рождений в кругу коллектива, пришлось мириться с необходимость работать в домашних условиях, порой, в полном одиночестве, наедине с самим собой.

Работодатели в этот период тоже не дремали, считая, что раз сотрудники выполняют свои обязанности в рамках компании, значит, и ответственность за стремительно падающие доходы предприятия они должны разделить вместе с директором. Поэтому «работа из дома» стала восприниматься не как вынужденная необходимость, а как некая «благодать», за которую еще нужно можно сказать «большое спасибо».

Что это значит

Ну, если «спасибо» на хлеб не намажешь и в карман не положишь, то приходится рассчитываться деньгами.

По оценкам Роструда, с начала текущего года реальные доходы населения снизились не менее, чем на 8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Такому положению вещей, бесспорно, поспособствовали предприятия, которые снизили зарплаты в том числе по причине того, что люди не ходили в офис.

Неуверенность в завтрашнем дне, домашняя атмосфера, самоизоляция, сериалы и компьютерные игры — все это создало благодатную атмосферу, в которой границы рабочего и личного времени размылись.

Точно также размылась и корпоративная этика, когда персонал стал использовать свои телефоны и адреса электронной почты, выполняя должностные обязанности. Мало кто подумал, что данный факт может стать хорошим инструментом борьбы руководства с неугодными сотрудниками.

Коммерческая тайна

Можно предположить, что, устраиваясь на текущее место работы, офисный работник подписывал соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Из определения Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ следует, что это «режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду».

Соответственно, эта информация может содержать сведения о: Численности персонала; Cтруктуре организации; Ценовой политике; Производственных разработках; Контрагентах, контактных лицах и переписке с ними.

Важный пункт

Кстати о переписке с контрагентами. Составляя правила внутреннего распорядка, компания имеет право обязать контактировать с клиентами, используя только корпоративный номер телефона и адрес электронной почты. В случае с почтой любая переписка становится публичной для начальства, а это значит, что и принадлежит она компании.

В то же время, любой человек в нашей стране, не несущий в текущий момент уголовную ответственность, является свободным и поэтому имеет право общаться с кем угодно и как угодно. Если так, то и писать в нерабочее время с личной почты контрагенту он тоже может. В этом случае работодатель не имеет права ознакомиться с характером и содержанием диалога, т.к. эта информация будет считаться «личной», а значит на нее распространяется право на тайну переписки, закрепленную в Конституции страны.

В домашних условиях

Другое дело, что работодатель имеет полное право ограничить сотрудника в использовании личной электронной почты. С этим все более-менее понятно, когда все ходят на работу, но как быть, если речь идет об «удаленке»?

Проблема заключается в том, что это никак не проконтролируешь, тем более, если работник, находясь дома, использует для рабочих целей свой собственный компьютер. В случае с корпоративным устройством, системные администраторы всегда могут установить специализированное ПО для изучения трафика.

Работодателю остается только или довериться своему работнику, или ограничить его возможность выполнять должностные обязанности с дома.

Позиция Конституционного суда

С юридической точки зрения любое разглашение коммерческой тайны может стать основанием для увольнения даже при единичном нарушении — это указано в пп. «в» п. 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. Спрашивается, почему?

Исходя из самой сути коммерческой тайны следует, что ее сохранность действует ровно до тех пор, пока она не разглашается третьим лицам. С высокой долей вероятности, у каждого из нас есть свой адрес электронной почты, который зарегистрирован на одном из популярных почтовых сервисов. Фокус заключается в том, работодатели склонны считать, что мы не являемся правообладателями той информации, которая содержится в наших «ящиках», если это касается корпоративных сведений. Следовательно, пересылая документы себе на почту, сотрудник, сам того не осознавая, передает некие данные почтовому сервису, а значит, третьему лицу — на это давит руководство, если дело доходит до суда.

Однако у КС на этот счет другое мнение. Наиболее резонансным стало Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ в связи с жалобой гражданина А.И. Сушкова». Из него следует, что суд признал право г-на Сушкова на тайну переписки, несмотря на то, что он пересылал себе на e-mail копии паспортов коллег и прочую информацию, относящуюся к коммерческой тайне.

Что предпринять

Наступила осень. Правительство вновь вводит ряд ограничений на работу компаний. Для того, чтобы обезопасить данные предприятия, руководству предприятий уже сейчас позаботиться об информационной безопасности и возможности ее поддержания. Например, перевести бухгалтерию в облако