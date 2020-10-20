Сколько осталось 1С? С поддержки снимается редакция 1С:Бухгалтерия 2.0. Разбираемся, чем хороша ее преемница

Наверняка пользователи 1С: Бухгалтерия уже в курсе, что со следующего года поддержка редакции 2.0 сойдет на нет. Компания 1С долго откладывала этот момент, давая возможность провести переход как можно плавнее. И все же некоторые бухгалтера до сих пор не решились на изменения. А зря. Вы только посмотрите какая 1С: Бухгалтерия 3.0 лапочка.

По сравнению с предшественницей она не только изменила интерфейс, но и приобрела кучу новых возможностей, автоматизировались и упростились многие операции. Даже базовая, казалось бы самая простая, версия обладает всеми инструментами для ведения небольшой организации или ИП. Итак, давайте-ка посмотрим что нового нам нам дает редакция 3.0.

Интерфейс

1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 поддерживается новый интерфейс «Такси». Чем он хорош:

рабочее пространство организовано таким образом, что с ним комфортно работать на мониторах с различным разрешением, а еще его можно самостоятельно настроить;

удобная навигация;

быстрый ввод данных по строке;

добавление новых элементов справочников происходит через список выбора;

выделена панель разделов, соответствующих разделам учета (банк и касса, продажи, покупки, склад и т.д.);

в каждом разделе открываются списки документов и справочники, их подборку можно также настроить самостоятельно;

создание новых документов, работа с отчетами и обработками производится с помощью панели действий.

Все вместе это означает, что вашим глазам комфортно работать с новым интерфейсом, он интуитивен и к нему легко привыкаешь. Новый документ или элемент справочника можно добавить в несколько кликов.

Кстати, в предшествующей версии изменения интерфейса происходили исключительно через Конфигуратор, а в редакции 3.0. многие настройки можно сделать непосредственно в программе.

Список задач, мониторинг показателей и отчеты руководителю

В редакции 2.0 эти функции существенно сужены и не могут настраиваться. Например, календарь бухгалтера есть, но отслеживать сроки платежей и другие налоговые события бухгалтер должен самостоятельно. Отсутствуют инструменты для регулярных неналоговых платежей.

В новой редакции списки задач создаются автоматически. Вам напомнят, когда платить налоги, сдавать отчеты, платить по счету поставщику (регулярные платежи, например, аренду или коммунальные услуги). Все это можно настроить без помощи программиста и дополнительных обработок.

Для самых современных бухгалтеров — список задач синхронизируется с календарем Google.

Что касается основных показателей деятельности. Они дают важную информацию, которую регулярно, ежедневно отслеживает как бухгалтер, так и руководитель — остатки денежных средств, состояние расчетов с контрагентами и т.д. Из формы монитора открываются Отчеты для руководителя. В них просто и понятно показаны и детализированы все эти показатели.

Т.е. теперь бухгалтеру проще давать руководителю основную информацию — она вся перед глазами, не требуется формировать для этих целей какой-то особый документ, собирать оборотки и т.д. А руководитель, при наличии доступа к программе, может самостоятельно посмотреть все важные для него данные в понятном виде.

Интернет-сервисы, облако и мобильное приложение

Сразу скажем — в 2.0 ничего из этого не поддерживается. Совсем. Вообще.

Справедливости ради — интернет-сервисы в 3.0 доступны только обладателям подписки ИТС. Зато если она у вас есть, то вы можете выбрать сервисы, которые существенно облегчат как ведение и управление бизнесом, так и работу с самой программой.

Сервис 1С:Контрагентпомогает автоматически заполнять реквизиты любых организаций и государственных органов, а сервис 1СПАРК-Риски оценит вашего контрагента с точки зрения надежности, сообщит об изменениях в сведениях и выдаст справку с электронной подписью о проведенном анализе. Самое то для защиты перед налоговой, когда заявляете к возврату НДС.

Про облако. Оно позволяет работать в 1С Бухгалтерии не только на локальном компьютере, но и в облачном сервисе 1CFresh. Для этого не требуется установка дополнительного ПО, достаточно подключения к интернету.

В качестве дополнения к облачному сервису можно использовать мобильное приложение. Оно позволяет часть действий в облаке выполнять со смартфона:

отслеживать важную информацию (как на мониторе руководителя);

работать с 1С:Отчетностью;

выписывать документы;

переписываться с бухгалтером (для 1С:БО).

Изменения печатных форм

Кратко — в 2.0 все изменения только через Конфигуратор, в 3.0 можно некоторые изменения вносить прямо в программе.

Обычно настраивают стандартный текст для «шапки» счета, добавляют строки или поля в формы, меняют их размеры. Раньше для подобных настроек вам, скорее всего, понадобилось бы обращаться в IT-поддержку или вызывать специалиста, если такой службы в организации нет. Теперь можно сделать это самостоятельно. Почувствуйте себя немножко программистом.

Обновления

Тоже в двух словах — предыдущая редакция не поддерживает обновление платформы, только конфигурации. А в 3.0 можно автоматически обновить и то и другое.

Кстати, в новой редакции изменения, произошедшие при обновлении не только описываются текстом, но также иллюстрируются наглядно.

При аренде 1С обновления включены в стоимость и устанавливаются автоматически.

Настройки

Приведем несколько примеров, как улучшился функционал настроек в новой редакции:

Учетную политику можно не только настроить для работы в программе, но и распечатать как готовый документ;

Нагляднее и понятнее стали настройки налогов, тем более, что они собраны вместе;

Статьи доходов, расходов и затрат не нужно вбивать вручную каждый раз, можно настроить их для автоподстановки;

Можно дать ограниченные права менеджеру для доступа к базе (а то знаем мы их шаловливые ручки!).

Теперь пройдемся по функциям, связанным с учетом различных участков и разделов учета.

Денежные средства

В 3.0 обмен данными с банком происходит напрямую, для него не требуется установка и использование отдельного ПО.

Автоматизированы расчеты по платежным картам не только в розничной, но и в оптовой торговле, также автоматизированы возвраты по картам.

Выписки банка не только загружаются напрямую, но требуют меньше настроек, а данные платежей и поступлений распознаются более качественно, в большинстве случаев программа полностью заполнит все необходимые реквизиты и счета, а также предложит автоматизировать ввод (в 3.0 подсказки вам дает симпатичные кот-помощник).

Появилась поддержка счетов в иностранных банках, а также проверка правильности введения номера банковского счета.

Кроме того, мы уже говорили, что о регулярных платежах вам напомнят на главном экране.

Товары и торговля

Автоматизированы процессы проверки контрагента по базе ФНС и введение реквизитов, возможно формирование досье контрагента (для подтверждения должной осмотрительности при проведении сделки).

Стало возможным создание счета без договора или создание договора в пару кликов. Ранее приходилось вводить договор, а уже затем создавать счет. Для разовых операций, когда договор даже не заключается, это обязанность была ненужной, утомительной и отнимала лишнее время.

Сами договора, кстати говоря, тоже можно распечатать из программы, а в счете дополнительно настроить логотип, факсимиле и выбрать различные условия оплаты.

В новой редакции своевременность оплаты счетов программа контролирует автоматически. Вы увидите в списке какие счета оплачены, по каким платеж еще не поступил, но нет нарушений сроков, а какие уже просрочены. Статусы исполнения имеют и другие документы — акты, накладные и т.п.

Наверное самое классное в редакции 3.0 — документы в формате Excel можно загрузить в программу, не забивая их руками. При помощи Excel также можно загрузить номенклатуру и цены, отредактировать и выгрузить обратно.

В программе, даже без наличия электронного документооборота можно отправлять документы по электронной почте. Получатель сможет загрузить документы прямо из e-mail.

Упрощены операции по корректировке долга.

Для розницы тоже есть хорошие новости: в редакции 3.0. поддерживается совместимость программы с таким оборудованием как сканер штрихкодов, эквайринговые терминалы и онлайн-кассы. А также обмен данными с ЕГАИС (алкоголь), ГИМС (меховые изделия), интернет-магазинами. Информацию не придется заносить вручную.

Основные средства

Во-первых, учет ОС стал намного проще по сравнению с редакцией 2.0, никаких замудренных форм, есть типовые операции, которые легко провести даже бухгалтеру, мало знакомому с учетом ОС.

Во-вторых, появилась возможность автоматизировать операции по договору лизинга, когда учет предмета лизинга ведется на балансе лизингополучателя.

В-третьих, можно также автоматизировать учет передачи ОС в аренду.

Кадровый учет и зарплата

Ух! Тут конечно можно много всего рассказать, пожалуй одной статьи мало будет.

Кадровый учет определенно стал удобнее и полнее, можно выбрать упрощенный или полный вариант ведения кадрового учета.

При упрощенном отдельные кадровые документы не требуются, а все данные хранятся в справочнике «Сотрудники». Распечатать необходимые документы можно непосредственно из карточки.

При полном — используются кадровые документы.

Если решите поменять режим с упрощенного на полный, то документы могут быть сформированы автоматически.

И теперь о самом радостном. В редакции 3.0 появилась возможность вести расчет:

больничных;

отпускных;

удержаний по исполнительному листу.

Для тех, кто не использует отдельную программу для расчета с сотрудниками это настоящее спасение. Вы можете также распечатать расчет и выдать его сотруднику для ознакомления.

Автоматически формируются резервы на отпуска и поддерживается пилотный проект ФСС (который фактически стал повсеместным).

Учет затрат, себестоимость

Программа поумнела и теперь может закрывать период даже если ваш учет очень сложный — многопередельное производство, встречный выпуск и т.д. Ранее, в предыдущей редакции, она могла вас не понять, обидеться и отказаться закрывать период.

Если в учете возникли ошибки, то программа не просто вас о них известит, но еще и подробно расскажет в чем собственно дело, где кроется проблема и как можно все исправить.

Налоговый учет

Тут стоит выделить учет НДС. Чтобы бухгалтерам проще было разбираться с этим запутанным налогом, к которому не ослабевает внимание налоговиков, 1С создала все условия:

Более грамотно реализован раздельный учет НДС . Новая методика «Раздельный учет НДС по способам учета» позволяет уже при поступлении указать для какого вида деятельности предназначены товары или услуги. Способ учета — субконто на счет 19, поэтому проанализировать ведение раздельного учета можно используя стандартные бухгалтерские отчеты.

Автоматизированы операции по ввозу товаров из государств ЕАЭС и сверка с поставщиками (любыми конечно);

Появилась расшифровка показателей декларации по НДС ;

Усовершенствован учет операций с поставщиками , которые не являются плательщиками НДС, контролировать наличие / отсутствие счетов-фактур стало проще;

Появилась возможность подготовки консолидированной отчетности для пользователей версии КОРП. Если учет обособленных подразделений ведется в отдельных базах, то данные можно загрузить из них и подготовить консолидированную отчетность по НДС;

Но не только налогоплательщики на ОСНО могут вздохнуть свободнее. Для упрощенцев 1С тоже приготовила полезные функции:

Налог рассчитывается, декларация и документы на уплату формируются автоматически;

Показываются пояснения по расчету налога, автоматом определяются суммы взносов для уменьшения налога при режиме УСН «доходы»;

Появилась возможность раздельного учета при совмещении режимов;

Настраивается региональная ставка по УСН (в некоторых регионах существуют льготы и пониженные ставки для отдельных категорий налогоплательщиков);

Автоматическим стал учет расходов на уплату таможенных платежей и НДС при импорте товаров и ввозе из тран ЕАЭС;

Перейти с ОСНО на УСН с помощью программы стало проще — операции автоматизированы.

А что было по этому поводу в предшествующей версии 2.0? Все перечисленные операции могли выполняться в программе исключительно вручную. Может вы уже созрели для перемен?

Если же мало вам НДС и единого налога, так в 1С редакции 3.0 автоматизированы операции не только по ним, но также по налогу на имущество, транспортному, земельному налогам, ЕНВД (пусть и жить ему недолго осталось, но наверняка 1С поддержит удобный переход с него на иные режимы), торговому сбору и взносам ИП «за себя».

Отчетность

Опять же в предыдущей версии многие возможности из новой редакции 3.0 либо вообще не поддерживались, либо выполнялись вручную (мы уже устали повторять это слово — не кажется вам, что в отношении ред. 2.0 оно мелькает слишком часто?).

Итак, что можно сделать в 1С Бухгалтерии 3.0 без мучений:

сформировать, распечатать и отправить сообщения об открытии/ закрытии подразделений, переходе на УСН, постановке на учет и т.д.;

заполнить форм статистики;

сформировать и сохранить бухгалтерские регистры и регистры для СМП;

провести финансовый анализ и оценку риска налоговой проверки ;

загрузить, отредактировать и отправить отчет, сформированный в другой программе.

Есть и другие возможность и дополнения, например, подготовка и отправка отчетов о финансовом состоянии в ПАО Сбербанк для его заемщиков.

Вишенки

На этом торте вишенок будет много — не любите вишню, представьте себе шоколад или малину, карамель или персики, в общем то, от чего на душе тепло и радостно.

Помимо обеспечения бухгалтера полноценной рабочей программой, которая позволяет не затрачивать кучу времени на рутинные операции и обивание порогов IT-отдела, разработчики 1С заботятся и о дополнительном комфорте пользователя.

Вот, например, в программе можно «подцепить» к документу скан оригинала, которым можно манипулировать — отправлять контрагентам, в электронный архив и т.п.

Можно проконтролировать — а пришли ли вообще оригиналы документов, подписаны они или нет.

В помощь бухгалтеру созданы календари:

для отображения неналоговых проверок, их списки публикуются в открытых источниках, но отслеживать вручную данные очень неудобно;

для выстраивания графика платежей на основе имеющихся в программе данных.

Если возникают сомнения «а той ли дорогой мы идем, товарищи?», то можно сравнить разные режимы налогообложения и выбрать оптимальный именно для своей организации.

Надеемся, что наш обзор оказался полезным и вы все же решитесь на переход к редакции 3.0. В любом случае у вас есть время. Сколько? Смотрите в таблице ниже.

Для пользователей 1С:Бухгалтерия КОРП редакция 2.0 под ограниченной поддержкой понимается выпуск обновлений форм отчетности и поддержка требований законодательства к ведению учета.