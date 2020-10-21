«Коронавирусные» мошенники. Преступные схемы все еще работают

Сегодня ВОЗ констатирует тот факт, что число новых вспышек COVID-19 растет во всем мире и тенденций к изменению этого порочного тренда пока нет. Однако многие государства постепенно отказываются от ограничений, т.к. за первое полугодие пришло ясное осознание того, что запретами делу не поможешь.

Как бы то ни было, в России нас просят «не расслабляться» (смотрите последнее обращение президента), но при этом регионы поэтапно открывают торговые центры, разрешают работу кафе, открывают общественные пространства и т.д.

Заметили противоречие между словами и действиями властей? Полагаем, что заметили. Не менее внимательными к настроениям в обществе, как всегда, были и есть мошенники, для которых период неуверенности и некоего хаоса — благодатная почва для их незаконной коммерческой деятельности.

Мы собрали ТОП самых наглых и циничных уловок, к которым прибегали недобросовестные граждане в целях «поживиться» в эти непростые для всех времена. Пожалуйста, прочитайте наш список и будьте внимательны, не дайте им «заработать».

«ЗАБОТЛИВЫЕ» ВОЛОНТЕРЫ

Режим самоизоляции уже закончился во всех регионах — об этом знают все, кто читает новости в интернете. Проблема заключается в том, что пенсионеры часто получают информацию с запозданием. На это накладывается еще не всегда объяснимое доверие к государству, которое, если уж сказало сидеть дома, значит, так и надо делать.

Входя в доверие пожилых людей и объясняя действия намерением помочь, мошенники проникают в дома пенсионеров и попросту их грабят. На этом уже обожглись сотни наших граждан.

Близится осень и новые ограничения вполне возможно вновь будут введены. Порекомендуйте вашим близким не открывать двери посторонним. Главное, знать наверняка, что волонтеры могут посещать пенсионеров только тогда, когда они (пенсионеры) сами об этом попросят или оставят заявку на портале Госуслуг.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Не брезгуют мошенники играть и на альтруистических чувствах наших граждан. Не так давно в сети стали появляться призывы, посвященные необходимости объединиться всем человечеством для борьбы с ОБЩЕЙ напастью. И поэтому... И поэтому всем нам нужно «скинуться» на создание действительно работающей и качественной вакцины...

Злоумышленники уверяют, что государство о нас не заботится, что помочь мы можем только сами себе. Они указывают на то, что правительства стран уже давно имеют доступ к нужным вакцинам, но их нам, простым смертным, никто никогда не даст.

Стоит отметить, что главная цель этих призывов даже не получить лишние 100-200 рублей, а ознакомиться с данными банковских карт.

РАСПРОДАЖА ДЕФИЦИТНЫХ СИЗ

Мало того, что сейчас нет проблем с покупкой масок, перчаток и антисептиков, сейчас они стоят недорого даже в рознице. Однако злоумышленников это беспокоит не сильно, и они активно предлагают своим жертвам «дефицитный товар» по «очень хорошей цене», которая превышает рыночную в несколько раз. Если трюк сработает с 1 человеком из 50 — это уже неплохая прибыль.

Более того, что антисептики, что маски, что перчатки не отличаются у таких «предпринимателей» приемлемым качеством, ввиду чего можно с уверенностью сказать, что речь идет о нарушении прав потребителей.

ЧУДО КРЕМА И ИЖЕ С НИМИ

Пожалуй, применение всякого рода «волшебных» мазей, таблеток, помогающих «от всего», блокаторов и тому подобных вещей относится к числу к наиболее старым формам обмана. Пандемия коронавируса всячески благоволит стихийному появлению жуликов всех мастей, «исцеляющих» людей всеми этими средствами.

Причина, по которой многие все-таки соглашаются на покупку дорогого «крема от коронавируса», кроется то ли в безысходности, то ли в глупости. Этот обман цветет пышным цветом и, наверное, не прекратится даже после окончания тотальной эпидемии.

ПРОЙТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

Совсем новая история — это так называемые «ковид-тесты», которые мошенники активно предлагают и даже навязывают гражданам. Схема работы следующая: жертве звонят на мобильный и сообщают, что согласно данным Роспотребнадзора она контактировала с потенциально зараженным лицом. Они уточняют, что эти сведения они получили из данных геолокации телефона, т.к. ведомство якобы имеет специализированное ПО, способное из отследить.

Далее «врачи-эпидемиологи» утверждают, что необходимо пройти тестирование. Стоимость может достигать от 5000 до 15000 рублей за выезд и сбор биоматериала. При удачном стечение обстоятельств им удается приехать на адрес, соблюсти все формальности и уехать с деньгами в неизвестном направлении.

Говорят, что схема прекрасно работает в небольших городах, где есть очевидные проблемы с государственным тестированием.

«НЕПРАВИЛЬНАЯ» УДАЛЕНКА

У кого-то бизнес обещал долго жить, а у кого-то действительно дела пошли в гору. К примеру, сервис онлайн-коммуникации Zoom в первом полугодии 2020 года продемонстрировал буквально взрывной рост популярности.

Именно этим воспользовались мошенники, когда начали создавать фейковые сайты, откуда можно было скачать столь нужную программу. Проблема заключается в том, что при попытке скачивания пользователь получал не Zoom, а вирус троянского типа, который прекрасно компрометировал данные банковской карты.

Будьте бдительны и следите за тем, что происходит вокруг!