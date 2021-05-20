 1С: Фреш или аренда 1С в облаке?

Многие руководители и бухгалтеры оценили преимущества использования облачных технологий для ведения учета. Хотите попробовать, но не знаете, что выбрать: 1С: Фреш или аренду 1С в облаке? Проведем сравнение – в чем состоят отличия между ними.

Принцип работы

Фреш - cервис самой фирмы «1С», но продают доступ только аттестованные партнеры.

«1С в облаке» – это решение от 1С: Франчайзи, которые предоставляют доступ к полноценной лицензионной программе 1С. Цены у партнеров +/- одинаковые. Однако они отличаются качеством предоставляемого сервиса, а также набором конфигураций, доступных в аренду.

Компания «СервисКлауд» является партнером «1С» с 2011 года. Нам уже доверяет более 40 000 пользователей.

Доступные конфигурации

В 1С: Фреш можно работать со всеми популярными типовыми продуктами, кроме 1С: Управление торговлей. Среди решений представлены те, которые предназначены для ведения бухучета в государственных организациях, для CRM, а также отраслевые продукты.

Стоит отметить, что в 1С: Фреш представлены продукты, которые недоступны в аренду:

1С: Предприниматель

1С: Садовод

1С: Маркетинг. Лидогенерация

Партнеры по аренде 1С в облаке предоставляют доступ ко всем типовым конфигурациям. Среди них:

Бухгалтерия.

Зарплата и управление персоналом,

Управление нашей фирмой,

Розница,

Управление торговлей.

У некоторых доступен и большой выбор отраслевых программ в 1С:

Аренда и управление недвижимостью,

Управление торговлей алкогольной продукцией,

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия,

Автосервис,

Общепит и др.

Нужна 1С для салона красоты или фитнес-клуба? Посмотрите типовые и отраслевые конфигурации у Scloud.

Расширение функционала

Работая во «Фреш» вам доступно расширение возможностей 1С с помощью:

Расширений конфигурации, Дополнительных отчетов и обработок.

Важно! Допустимо использовать обработки, представленные в магазине расширений 1С. В случае, если вы хотите разместить стороннюю, это необходимо согласовать с компанией «1С».

К недостаткам относятся следующие моменты:

у программиста нет доступа к конфигуратору,

не допускается загрузка измененной конфигурации,

для загрузки расширений или внешних доработок нужно согласование с фирмой «1С».

Выбирая 1С облако в аренду, вы получаете:

доступ к конфигуратору для программиста через удаленный рабочий стол, или RDP,

использование расширений конфигураций,

возможность работать с нетиповой (доработанной) конфигурацией.

Стоимость

Цены на 1С: Фреш начинаются от 543рублей в месяц.

В стоимость базового тарифа входит подключение 2 пользователей на полгода.

Преимущества:

В пакет входит сервис 1С: Контрагент,

50 комплектов документов для передачи через ЭДО.

Недостатки:

предоплата минимум на полгода,

нет возможности вернуть деньги,

1 информационная база без возможности увеличения количества

Также представлены другие тарифы 1С:Фреш с возможностью увеличить количество пользователей или баз 1С.

Стоимость аренды 1С на одного пользователя за месяц – от 950 рублей в месяц.

Преимущества:

помесячная оплата,

при оплате за 3, 6, 12 месяцев предоставляются скидки,

доступно от 10 баз на аккаунт с возможностью увеличения их количества,

можно вернуть неиспользованную сумму.

При этом такие сервисы как 1С: Контрагент или 1С:СтартЭДО необходимо приобретать дополнительно.

Рассчитайте ваш тариф облачной 1С. Платите за то, что вам необходимо!

Клиентская поддержка

Обязанности по поддержке сервиса «Фреш» ложатся на плечи партнерской компании. Консультации по работе с программой 1С и ее возможностям предоставляются за дополнительную плату.

При аренде 1С клиентов обслуживает компания, которая предоставила лицензию. Даже сложные задачи решаются в короткие сроки, поскольку в штат входят IT-специалисты и методисты.

Оперативность поддержки зависит от многих факторов, в том числе от организации работы в обслуживающей компании. Scloud предлагает круглосуточную поддержку своим клиентам, а также бесплатные консультации по работе с программой и постоянно наполняющийся самоучитель по 1С.