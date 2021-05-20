 1С: Фреш или аренда 1С в облаке?

Многие руководители и бухгалтеры оценили преимущества использования облачных технологий для ведения учета. Хотите попробовать, но не знаете, что выбрать: 1С: Фреш или аренду 1С в облаке? Проведем сравнение – в чем состоят отличия между ними.
Принцип работы
Фреш - cервис самой фирмы «1С», но продают доступ только аттестованные партнеры.
«1С в облаке» – это решение от 1С: Франчайзи, которые предоставляют доступ к полноценной лицензионной программе 1С. Цены у партнеров +/- одинаковые. Однако они отличаются качеством предоставляемого сервиса, а также набором конфигураций, доступных в аренду.
Компания «СервисКлауд» является партнером «1С» с 2011 года. Нам уже доверяет более 40 000 пользователей.
Доступные конфигурации
В 1С: Фреш можно работать со всеми популярными типовыми продуктами, кроме 1С: Управление торговлей. Среди решений представлены те, которые предназначены для ведения бухучета в государственных организациях, для CRM, а также отраслевые продукты.
Стоит отметить, что в 1С: Фреш представлены продукты, которые недоступны в аренду:
- 1С: Предприниматель
- 1С: Садовод
- 1С: Маркетинг. Лидогенерация
Партнеры по аренде 1С в облаке предоставляют доступ ко всем типовым конфигурациям. Среди них:
- Бухгалтерия.
- Зарплата и управление персоналом,
- Управление нашей фирмой,
- Розница,
- Управление торговлей.
У некоторых доступен и большой выбор отраслевых программ в 1С:
- Аренда и управление недвижимостью,
- Управление торговлей алкогольной продукцией,
- Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия,
- Автосервис,
- Общепит и др.
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Расширение функционала
Работая во «Фреш» вам доступно расширение возможностей 1С с помощью:
- Расширений конфигурации,
- Дополнительных отчетов и обработок.
Важно! Допустимо использовать обработки, представленные в магазине расширений 1С. В случае, если вы хотите разместить стороннюю, это необходимо согласовать с компанией «1С».
К недостаткам относятся следующие моменты:
- у программиста нет доступа к конфигуратору,
- не допускается загрузка измененной конфигурации,
- для загрузки расширений или внешних доработок нужно согласование с фирмой «1С».
Выбирая 1С облако в аренду, вы получаете:
- доступ к конфигуратору для программиста через удаленный рабочий стол, или RDP,
- использование расширений конфигураций,
- возможность работать с нетиповой (доработанной) конфигурацией.
Стоимость
Цены на 1С: Фреш начинаются от 543рублей в месяц.
В стоимость базового тарифа входит подключение 2 пользователей на полгода.
Преимущества:
- В пакет входит сервис 1С: Контрагент,
- 50 комплектов документов для передачи через ЭДО.
Недостатки:
- предоплата минимум на полгода,
- нет возможности вернуть деньги,
- 1 информационная база без возможности увеличения количества
Также представлены другие тарифы 1С:Фреш с возможностью увеличить количество пользователей или баз 1С.
Стоимость аренды 1С на одного пользователя за месяц – от 950 рублей в месяц.
Преимущества:
- помесячная оплата,
- при оплате за 3, 6, 12 месяцев предоставляются скидки,
- доступно от 10 баз на аккаунт с возможностью увеличения их количества,
- можно вернуть неиспользованную сумму.
При этом такие сервисы как 1С: Контрагент или 1С:СтартЭДО необходимо приобретать дополнительно.
Рассчитайте ваш тариф облачной 1С. Платите за то, что вам необходимо!
Клиентская поддержка
Обязанности по поддержке сервиса «Фреш» ложатся на плечи партнерской компании. Консультации по работе с программой 1С и ее возможностям предоставляются за дополнительную плату.
При аренде 1С клиентов обслуживает компания, которая предоставила лицензию. Даже сложные задачи решаются в короткие сроки, поскольку в штат входят IT-специалисты и методисты.
Оперативность поддержки зависит от многих факторов, в том числе от организации работы в обслуживающей компании. Scloud предлагает круглосуточную поддержку своим клиентам, а также бесплатные консультации по работе с программой и постоянно наполняющийся самоучитель по 1С.