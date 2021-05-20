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 1С: Фреш или аренда 1С в облаке?

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Многие руководители и бухгалтеры оценили преимущества использования облачных технологий для ведения учета. Хотите попробовать, но не знаете, что выбрать: 1С: Фреш или аренду 1С в облаке? Проведем сравнение – в чем состоят отличия между ними.

Принцип работы

Фреш - cервис самой фирмы «1С», но продают доступ только аттестованные партнеры. 

«1С в облаке» – это решение от 1С: Франчайзи, которые предоставляют доступ к полноценной лицензионной программе 1С. Цены у партнеров +/- одинаковые. Однако они отличаются качеством предоставляемого сервиса, а также набором конфигураций, доступных в аренду.

Компания «СервисКлауд» является партнером «1С» с 2011 года. Нам уже доверяет более 40 000 пользователей. 

Доступные конфигурации

В 1С: Фреш можно работать со всеми популярными типовыми продуктами, кроме 1С: Управление торговлей. Среди решений представлены те, которые предназначены для ведения бухучета в государственных организациях, для CRM, а также отраслевые продукты.

Стоит отметить, что в 1С: Фреш представлены продукты, которые недоступны в аренду:

  • 1С: Предприниматель
  • 1С: Садовод
  • 1С: Маркетинг. Лидогенерация

Партнеры по аренде 1С в облаке предоставляют доступ ко всем типовым конфигурациям. Среди них: 

  • Бухгалтерия.
  • Зарплата и управление персоналом,  
  • Управление нашей фирмой,  
  • Розница,  
  • Управление торговлей.  

У некоторых доступен и большой выбор отраслевых программ в 1С:  

  • Аренда и управление недвижимостью,
  • Управление торговлей алкогольной продукцией,
  • Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия,
  • Автосервис,
  • Общепит и др.  

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Расширение функционала 

Работая во «Фреш» вам доступно расширение возможностей 1С с помощью: 

  1. Расширений конфигурации,  
  2. Дополнительных отчетов и обработок.  

Важно! Допустимо использовать обработки, представленные в магазине расширений 1С. В случае, если вы хотите разместить стороннюю, это необходимо согласовать с компанией «1С».

К недостаткам относятся следующие моменты:  

  • у программиста нет доступа к конфигуратору,  
  • не допускается загрузка измененной конфигурации, 
  • для загрузки расширений или внешних доработок нужно согласование с фирмой «1С».  

Выбирая 1С облако в аренду, вы получаете: 

  • доступ к конфигуратору для программиста через удаленный рабочий стол, или RDP,  
  • использование расширений конфигураций,  
  • возможность работать с нетиповой (доработанной) конфигурацией.  

Стоимость  

Цены на 1С: Фреш начинаются от 543рублей в месяц

В стоимость базового тарифа входит подключение 2 пользователей на полгода. 

Преимущества:

  • В пакет входит сервис 1С: Контрагент,  
  • 50 комплектов документов для передачи через ЭДО.

Недостатки:

  • предоплата минимум на полгода,  
  • нет возможности вернуть деньги,  
  • 1 информационная база без возможности увеличения количества 

Также представлены другие тарифы 1С:Фреш с возможностью увеличить количество пользователей или баз 1С.

Стоимость аренды 1С на одного пользователя за месяц – от 950 рублей в месяц.

Преимущества

  • помесячная оплата,  
  • при оплате за 3, 6, 12 месяцев предоставляются скидки,  
  • доступно от 10 баз на аккаунт с возможностью увеличения их количества,  
  • можно вернуть неиспользованную сумму.  

При этом такие сервисы как 1С: Контрагент или 1С:СтартЭДО необходимо приобретать дополнительно.

Рассчитайте ваш тариф облачной 1С. Платите за то, что вам необходимо!

Клиентская поддержка  

Обязанности по поддержке сервиса «Фреш» ложатся на плечи партнерской компании. Консультации по работе с программой 1С и ее возможностям предоставляются за дополнительную плату.

При аренде 1С клиентов обслуживает компания, которая предоставила лицензию. Даже сложные задачи решаются в короткие сроки, поскольку в штат входят IT-специалисты и методисты.

Оперативность поддержки зависит от многих факторов, в том числе от организации работы в обслуживающей компании. Scloud предлагает круглосуточную поддержку своим клиентам, а также бесплатные консультации по работе с программой и постоянно наполняющийся самоучитель по 1С.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Scloud — это аренда 1С в облаке
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