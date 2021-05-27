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1С: Бухгалтерия, Контур.Бухгалтерия и БухСофт: в чем разница?

Для рубрики Бухгалтерские программы
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Сегодня большое количество программ для ведения бухгалтерского учета и управления предприятием: отражения хозяйственных операций, подготовки отчетности, анализа ФХД. Разработчики продуктов стараются привлечь клиентов и предлагают удобные и многофункциональные программные решения.

В поисках подходящего решения руководители компаний и бухгалтеры нередко сравнивают 1С: Бухгалтерию, Контур.Бухгалтерию и БухСофт. Как выбрать между ними? Взвешенное решение поможет принять изучение их сходств и различий.

Что у них общего и в чем разница?

Все три программы созданы в помощь бухгалтеру:

  1. для автоматизации обработки первичной документации,
  2. учета основных средств,
  3. контроля состояния склада,
  4. оформления кадров,
  5. начисления заработной платы.

﻿1С: Бухгалтерия

Специализированное программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Данная система предназначена для предприятий разной сферы и любого масштаба. Ее могут использовать как индивидуальные предприятия, так и специалисты корпораций.

Основные возможности 1С: Бухгалтерии:

  • ведение бухгалтерского и налогового учета,
  • формирование отчетов любой сложности,
  • консолидированный учет нескольких предприятий,
  • постоянное обновление документации в соответствии с нормативными актами.

Контур.Бухгалтерия

Сервис, предназначенный для работы с «первичкой», банковскими и другими документами.

Основные возможности Контур.Бухгалтерии:

  • автоматизация бухгалтерского учета, оптимизация и контроль валютных, производственных, проектных операций, а также оформление договоров, счетов-фактур, товарных накладных,
  • формирование и сдача всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, органы статистики, иные учреждения,
  • ведение расчетов с персоналом — расчет выплат по больничным листам, отпускам, декретным, премиям и т. д.

БухСофт

Это программа для ведения учета ИП и малых предприятий. В сервисе, соответственно, заложены те операции, которые регулярно выполняют бухгалтеры в небольших компаниях.

Основные возможности программы БухСофт:

  • автоматизация бухгалтерского, налогового учета для организаций на ОСНО, УСН и ИП — на упрощенном режиме,
  • ведение кассы, банка, покупок и продаж,
  • автоматические операции — формирование проводок, заполнение книги доходов и расходов и др.

На основании учетных данных программа может автоматически формировать всю обязательную отчетность для ФНС, ПФР и других контролирующих органов.

Для кого предназначены решения?

Сервис 1С: Бухгалтерия предназначен для компаний, которые относятся к малому, среднему и крупному бизнесу. При необходимости расширения функционала есть возможность масштабирования программы. Начиная с редакции 3.0, программу можно совместить с конфигурациями:

  • 1С: Управлением торговлей,
  • 1С: Зарплатой и управление персоналом.

Контур.Бухгалтерия разработана для небольших предприятий. Ориентировочная численность сотрудников — до 100 человек. Данный программный продукт — оптимальный вариант для индивидуальных предпринимателей, небольших ООО, которые совмещают разные системы налогообложения.

Программа БухСофт позиционируется разработчиками, как продукт для бухгалтерии малого бизнеса. Сервис подходит для небольших ООО и ИП.

Выводы

Так какое решение выбрать? Рекомендуем предварительно оценить объем тех задач, которые ежедневно встают перед бухгалтером. При выборе программы следует также учитывать:

  • количество операций, которые нужно проводить,
  • удобство работы в сервисе, особенно для начинающих.

Оцените также возможности доработки каждой программы в будущем — она должна быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать запросам бизнеса и вовремя подстраиваться под изменяющиеся реалии отрасли и законодательства.

Пользуетесь перечисленными выше продуктами? Делитесь в комментариях!

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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