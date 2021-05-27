1С: Бухгалтерия, Контур.Бухгалтерия и БухСофт: в чем разница?

Сегодня большое количество программ для ведения бухгалтерского учета и управления предприятием: отражения хозяйственных операций, подготовки отчетности, анализа ФХД. Разработчики продуктов стараются привлечь клиентов и предлагают удобные и многофункциональные программные решения.
В поисках подходящего решения руководители компаний и бухгалтеры нередко сравнивают 1С: Бухгалтерию, Контур.Бухгалтерию и БухСофт. Как выбрать между ними? Взвешенное решение поможет принять изучение их сходств и различий.
Что у них общего и в чем разница?
Все три программы созданы в помощь бухгалтеру:
- для автоматизации обработки первичной документации,
- учета основных средств,
- контроля состояния склада,
- оформления кадров,
- начисления заработной платы.
1С: Бухгалтерия
Специализированное программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Данная система предназначена для предприятий разной сферы и любого масштаба. Ее могут использовать как индивидуальные предприятия, так и специалисты корпораций.
Основные возможности 1С: Бухгалтерии:
- ведение бухгалтерского и налогового учета,
- формирование отчетов любой сложности,
- консолидированный учет нескольких предприятий,
- постоянное обновление документации в соответствии с нормативными актами.
Контур.Бухгалтерия
Сервис, предназначенный для работы с «первичкой», банковскими и другими документами.
Основные возможности Контур.Бухгалтерии:
- автоматизация бухгалтерского учета, оптимизация и контроль валютных, производственных, проектных операций, а также оформление договоров, счетов-фактур, товарных накладных,
- формирование и сдача всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, органы статистики, иные учреждения,
- ведение расчетов с персоналом — расчет выплат по больничным листам, отпускам, декретным, премиям и т. д.
БухСофт
Это программа для ведения учета ИП и малых предприятий. В сервисе, соответственно, заложены те операции, которые регулярно выполняют бухгалтеры в небольших компаниях.
Основные возможности программы БухСофт:
- автоматизация бухгалтерского, налогового учета для организаций на ОСНО, УСН и ИП — на упрощенном режиме,
- ведение кассы, банка, покупок и продаж,
- автоматические операции — формирование проводок, заполнение книги доходов и расходов и др.
На основании учетных данных программа может автоматически формировать всю обязательную отчетность для ФНС, ПФР и других контролирующих органов.
Для кого предназначены решения?
Сервис 1С: Бухгалтерия предназначен для компаний, которые относятся к малому, среднему и крупному бизнесу. При необходимости расширения функционала есть возможность масштабирования программы. Начиная с редакции 3.0, программу можно совместить с конфигурациями:
- 1С: Управлением торговлей,
- 1С: Зарплатой и управление персоналом.
Контур.Бухгалтерия разработана для небольших предприятий. Ориентировочная численность сотрудников — до 100 человек. Данный программный продукт — оптимальный вариант для индивидуальных предпринимателей, небольших ООО, которые совмещают разные системы налогообложения.
Программа БухСофт позиционируется разработчиками, как продукт для бухгалтерии малого бизнеса. Сервис подходит для небольших ООО и ИП.
Выводы
Так какое решение выбрать? Рекомендуем предварительно оценить объем тех задач, которые ежедневно встают перед бухгалтером. При выборе программы следует также учитывать:
- количество операций, которые нужно проводить,
- удобство работы в сервисе, особенно для начинающих.
Оцените также возможности доработки каждой программы в будущем — она должна быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать запросам бизнеса и вовремя подстраиваться под изменяющиеся реалии отрасли и законодательства.
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