1С: Бухгалтерия, Контур.Бухгалтерия и БухСофт: в чем разница?

Сегодня большое количество программ для ведения бухгалтерского учета и управления предприятием: отражения хозяйственных операций, подготовки отчетности, анализа ФХД. Разработчики продуктов стараются привлечь клиентов и предлагают удобные и многофункциональные программные решения.

В поисках подходящего решения руководители компаний и бухгалтеры нередко сравнивают 1С: Бухгалтерию, Контур.Бухгалтерию и БухСофт. Как выбрать между ними? Взвешенное решение поможет принять изучение их сходств и различий.

Что у них общего и в чем разница?

Все три программы созданы в помощь бухгалтеру:

для автоматизации обработки первичной документации, учета основных средств, контроля состояния склада, оформления кадров, начисления заработной платы.

﻿1С: Бухгалтерия

Специализированное программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Данная система предназначена для предприятий разной сферы и любого масштаба. Ее могут использовать как индивидуальные предприятия, так и специалисты корпораций.

Основные возможности 1С: Бухгалтерии:

ведение бухгалтерского и налогового учета,

формирование отчетов любой сложности,

консолидированный учет нескольких предприятий,

постоянное обновление документации в соответствии с нормативными актами.

Контур.Бухгалтерия

Сервис, предназначенный для работы с «первичкой», банковскими и другими документами.

Основные возможности Контур.Бухгалтерии:

автоматизация бухгалтерского учета, оптимизация и контроль валютных, производственных, проектных операций, а также оформление договоров, счетов-фактур, товарных накладных,

формирование и сдача всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, органы статистики, иные учреждения,

ведение расчетов с персоналом — расчет выплат по больничным листам, отпускам, декретным, премиям и т. д.

БухСофт

Это программа для ведения учета ИП и малых предприятий. В сервисе, соответственно, заложены те операции, которые регулярно выполняют бухгалтеры в небольших компаниях.

Основные возможности программы БухСофт:

автоматизация бухгалтерского, налогового учета для организаций на ОСНО, УСН и ИП — на упрощенном режиме,

ведение кассы, банка, покупок и продаж,

автоматические операции — формирование проводок, заполнение книги доходов и расходов и др.

На основании учетных данных программа может автоматически формировать всю обязательную отчетность для ФНС, ПФР и других контролирующих органов.

Для кого предназначены решения?

Сервис 1С: Бухгалтерия предназначен для компаний, которые относятся к малому, среднему и крупному бизнесу. При необходимости расширения функционала есть возможность масштабирования программы. Начиная с редакции 3.0, программу можно совместить с конфигурациями:

1С: Управлением торговлей,

1С: Зарплатой и управление персоналом.

Контур.Бухгалтерия разработана для небольших предприятий. Ориентировочная численность сотрудников — до 100 человек. Данный программный продукт — оптимальный вариант для индивидуальных предпринимателей, небольших ООО, которые совмещают разные системы налогообложения.

Программа БухСофт позиционируется разработчиками, как продукт для бухгалтерии малого бизнеса. Сервис подходит для небольших ООО и ИП.

Выводы

Так какое решение выбрать? Рекомендуем предварительно оценить объем тех задач, которые ежедневно встают перед бухгалтером. При выборе программы следует также учитывать:

количество операций, которые нужно проводить,

удобство работы в сервисе, особенно для начинающих.

Оцените также возможности доработки каждой программы в будущем — она должна быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать запросам бизнеса и вовремя подстраиваться под изменяющиеся реалии отрасли и законодательства.

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