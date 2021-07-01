Что изменится в счетах-фактурах с 1 июля 2021 года?

С 1 июля 2021 года плательщики НДС должны заполнять новые счета-фактуры. Изменения связаны с введением национальной системы прослеживаемости товаров и налоговыми корректировками. Подробная информация изложена в Федеральном законе от 9 ноября 2020 года № 371-ФЗ.

Напоминаем: прослеживаемость товаров – информационный учет некоторых категорий товаров. Учет ведут поставщики и покупатели, присваивая объектам идентификационные данные. Они помогают проследить весь путь товаров от первого поставщика до конечного потребителя.

Система прослеживаемости товаров в виде эксперимента действует в России 2 года, с 2021 г. ее использование обязательно для определенного круга продавцов.

Кто и когда обязан учитывать поправки?

Счета-фактуры оформляются при реализации товаров и услуг, если они являются объектами налогообложения. Нормы установлены в п. 3 ст. 169 НК РФ. Исключения – в статье 149 НК РФ.

С 1 июля 2021 года вступят в силу изменения, внесенные в п. 3 ст. 169 НК РФ. Сейчас еще существует такое допущение: если стороны заключили письменное соглашение о том, что они не оформляют счета-фактуры, то можно и не делать этого.

Важно: с 1 июля оформление счетов-фактур по прослеживаемым товарам является обязательным.

Реквизиты для счетов-фактур по прослеживаемым товарам

Эти реквизиты приняты на основе экспериментального использования системы прослеживаемости и связаны именно с ней. Обязательно нужно будет указывать:

регистрационные номера партии прослеживаемого товара (п/т) и декларации,

единица измерения п/т,

количество п/т в соответствующих единицах измерения.

Эти же требования обязательны и для корректировочных счетов-фактур.

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Как заполнять бланк?

Оформлять документ можно в бумажной или электронной форме, заполнять – от руки, на компьютере или комбинированно. При продаже п/т подготавливают только электронные счета-фактуры. Исключения – экспорт и сделки с физическими лицами.

При заполнении измененного документа нужно опираться на Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. Счет-фактура включает несколько частей:

строчную – всего их 13,

табличную – включает 14 граф,

подписную – строчки для подписей директора, главбуха, ИП или иных лиц по заверенной доверенности.

К табличной части добавили графы 11, 12, 12а и 13. Они нужны для отражения прослеживаемых товаров. Введена еще графа 1 – в нее вносят порядковый номер записи. «Старая» графа 1 («Наименование») переместилась в графу 1а.

В новом документе будет строка 5а, предназначенная для указания реквизитов отгрузочного документа в соответствии с порядковыми номерами записей в табличной части. Если таких документов несколько, то в строку надо вносить данные по всем документам через точку с запятой.

Внесенные данные должны идти в том же порядке, что и порядковые номера записей в табличной части.

В табличной части ставятся прочерки там, где в некоторых случаях не нужно ничего указывать. При оформлении документа в электронном виде эти строки можно пропускать.

Из-за предстоящих изменений в подготовке счетов-фактур нагрузка по работе с документами у бухгалтеров возрастет. Сервис 1С: СтартЭДО ускорит процесс: