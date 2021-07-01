Нововведения-2021: как отчитываться о прививках сотрудников?

Столичные власти активно борются с пандемией коронавируса в городе и области. Для снижения темпов роста заболеваемости московское правительство ускоряет вакцинацию. С этой целью выпущено несколько новых распоряжений. В их числе – введение отчетности об обязательной вакцинации работников организаций и индивидуальных предпринимателей.
Требование вступает в силу с первого июля. Как заполнять и сдавать новые отчеты? Какие санкции ждут за нарушение новых правил?
Новое распоряжение
Постановление главного санитарного врача города Москвы от 15.06.2021 года гласит: работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее шестидесяти процентов своих сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 15.07.2021. Вакцинироваться обязаны все сотрудники: работающие на постоянной основе по трудовым договорам и оказывающие разовые услуги по гражданско-правовым.
Кого касается?
Данные правила действуют на территории Москвы и Московской, Кемеровской, Сахалинской области. К моменту публикации статьи могут появиться распоряжения и в новых регионах.
Контролировать исполнение постановления власти будут при помощи отчетности. С первого по пятнадцатое июля 2021 года предприятия, входящие в отраслевой список, должны предоставить отчеты о привившихся работниках. Это следующие организации:
- торговые предприятия,
- общепит,
- учебные заведения,
- учреждения здравоохранения,
- СПА, массажные, косметические салоны, салоны красоты, солярии,
- фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы,
- общественные бассейны,
- бани и сауны,
- химчистки и прачечные,
- отделения почты и финансовых организаций,
- МФЦ,
- такси и транспортные предприятия,
- центры социальной защиты и обслуживания,
- отделения ЖКХ и энергетики,
- выставки, музеи, библиотеки,
- кино, театры, концерты,
- организаторы любых развлекательных, культурных, досуговых, спортивных и других массовых мероприятий,
- детские лагеря, центры и игровые комнаты.
Что должно быть в отчете?
Сведения о предприятии:
- Полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.
- Сокращенное наименование.
- ИНН.
- ОГРН.
- Юридический адрес по ЕГРЮЛ или ИГРИП.
- Вид деятельности по ОКВЭД.
- Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД.
- Общее количество сотрудников.
Сведения о вакцинированных сотрудниках:
- СНИЛС.
- Полис ОМС.
- Паспортные данные.
- Контактный телефон.
Как подать отчет?
Отчетность сдается в электронном виде в личном кабинете на сайте мэра и Правительства Москвы.
Компания «1С» также выпускает обновления, которые позволят формировать отчетность из конфигураций 1С. Например, «Зарплата и управление персоналом». Это упростит и ускорит процесс, поможет проконтролировать, насколько правильно заполнены ведомости, и исключит ошибки.
Смотрите инструкцию как подготовить отчет о вакцинированных работниках.
Что грозит за нарушения?
Несоблюдение новых требований повлечет за собой административную ответственность:
- штраф от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц,
- от 200 до 500 тысяч – для организаций,
- приостановление деятельности компании до 90 суток для всех.
Если нарушения распоряжения о вакцинации повлекли за собой вред здоровью или летальный исход, наказание будет еще более серьезным:
- для должностных лиц – штрафные санкции от 300 до 500 тысяч рублей, отстранение от должности на срок до трех лет;
- для индивидуальных предпринимателей и организаций – штраф от 500 тысяч до миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Итог
Главное, что важно сделать, чтобы не нарваться на взыскания – не пропустить сроки подачи отчета. Для упрощения подготовки нового документа пользоваться автоматизированными программами для его заполнения и отправки. Это гарантирует правильное формирование, быструю и простую сдачу без бюрократических проволочек и прочих проблем.
Как проходит вакцинация в вашей компании? С какими трудностями столкнулись?