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Нововведения-2021: как отчитываться о прививках сотрудников?

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Столичные власти активно борются с пандемией коронавируса в городе и области. Для снижения темпов роста заболеваемости московское правительство ускоряет вакцинацию. С этой целью выпущено несколько новых распоряжений. В их числе – введение отчетности об обязательной вакцинации работников организаций и индивидуальных предпринимателей.

Требование вступает в силу с первого июля. Как заполнять и сдавать новые отчеты? Какие санкции ждут за нарушение новых правил?

Новое распоряжение

Постановление главного санитарного врача города Москвы от 15.06.2021 года гласит: работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее шестидесяти процентов своих сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 15.07.2021. Вакцинироваться обязаны все сотрудники: работающие на постоянной основе по трудовым договорам и оказывающие разовые услуги по гражданско-правовым.

Кого касается?

Данные правила действуют на территории Москвы и Московской, Кемеровской, Сахалинской области. К моменту публикации статьи могут появиться распоряжения и в новых регионах.  

Контролировать исполнение постановления власти будут при помощи отчетности. С первого по пятнадцатое июля 2021 года предприятия, входящие в отраслевой список, должны предоставить отчеты о привившихся работниках. Это следующие организации:  

  1. торговые предприятия,  
  2. общепит,  
  3. учебные заведения, 
  4. учреждения здравоохранения,  
  5. СПА, массажные, косметические салоны, салоны красоты, солярии,  
  6. фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы,  
  7. общественные бассейны,  
  8. бани и сауны,  
  9. химчистки и прачечные,  
  10. отделения почты и финансовых организаций,  
  11. МФЦ,  
  12. такси и транспортные предприятия,  
  13. центры социальной защиты и обслуживания,  
  14. отделения ЖКХ и энергетики,  
  15. выставки, музеи, библиотеки,  
  16. кино, театры, концерты,  
  17. организаторы любых развлекательных, культурных, досуговых, спортивных и других массовых мероприятий,  
  18. детские лагеря, центры и игровые комнаты. 

Что должно быть в отчете?

Сведения о предприятии:  

  1. Полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.  
  2. Сокращенное наименование.  
  3. ИНН. 
  4. ОГРН.  
  5. Юридический адрес по ЕГРЮЛ или ИГРИП.  
  6. Вид деятельности по ОКВЭД.  
  7. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД.  
  8. Общее количество сотрудников.  

Сведения о вакцинированных сотрудниках:  

  1. СНИЛС. 
  2. Полис ОМС.  
  3. Паспортные данные. 
  4. Контактный телефон.  

Как подать отчет? 

Отчетность сдается в электронном виде в личном кабинете на сайте мэра и Правительства Москвы.

Компания «1С» также выпускает обновления, которые позволят формировать отчетность из конфигураций 1С. Например, «Зарплата и управление персоналом». Это упростит и ускорит процесс, поможет проконтролировать, насколько правильно заполнены ведомости, и исключит ошибки. 

Смотрите инструкцию как подготовить отчет о вакцинированных работниках.

Что грозит за нарушения?

Несоблюдение новых требований повлечет за собой административную ответственность:  

  1. штраф от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц,  
  2. от 200 до 500 тысяч – для организаций,  
  3. приостановление деятельности компании до 90 суток для всех.  

Если нарушения распоряжения о вакцинации повлекли за собой вред здоровью или летальный исход, наказание будет еще более серьезным:  

  1. для должностных лиц – штрафные санкции от 300 до 500 тысяч рублей, отстранение от должности на срок до трех лет;  
  2. для индивидуальных предпринимателей и организаций – штраф от 500 тысяч до миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

Итог

Главное, что важно сделать, чтобы не нарваться на взыскания – не пропустить сроки подачи отчета. Для упрощения подготовки нового документа пользоваться автоматизированными программами для его заполнения и отправки. Это гарантирует правильное формирование, быструю и простую сдачу без бюрократических проволочек и прочих проблем.  

Как проходит вакцинация в вашей компании? С какими трудностями столкнулись?

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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