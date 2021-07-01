Нововведения-2021: как отчитываться о прививках сотрудников?

Столичные власти активно борются с пандемией коронавируса в городе и области. Для снижения темпов роста заболеваемости московское правительство ускоряет вакцинацию. С этой целью выпущено несколько новых распоряжений. В их числе – введение отчетности об обязательной вакцинации работников организаций и индивидуальных предпринимателей.

Требование вступает в силу с первого июля. Как заполнять и сдавать новые отчеты? Какие санкции ждут за нарушение новых правил?

Новое распоряжение

Постановление главного санитарного врача города Москвы от 15.06.2021 года гласит: работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее шестидесяти процентов своих сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 15.07.2021. Вакцинироваться обязаны все сотрудники: работающие на постоянной основе по трудовым договорам и оказывающие разовые услуги по гражданско-правовым.

Кого касается?

Данные правила действуют на территории Москвы и Московской, Кемеровской, Сахалинской области. К моменту публикации статьи могут появиться распоряжения и в новых регионах.

Контролировать исполнение постановления власти будут при помощи отчетности. С первого по пятнадцатое июля 2021 года предприятия, входящие в отраслевой список, должны предоставить отчеты о привившихся работниках. Это следующие организации:

торговые предприятия, общепит, учебные заведения, учреждения здравоохранения, СПА, массажные, косметические салоны, салоны красоты, солярии, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, общественные бассейны, бани и сауны, химчистки и прачечные, отделения почты и финансовых организаций, МФЦ, такси и транспортные предприятия, центры социальной защиты и обслуживания, отделения ЖКХ и энергетики, выставки, музеи, библиотеки, кино, театры, концерты, организаторы любых развлекательных, культурных, досуговых, спортивных и других массовых мероприятий, детские лагеря, центры и игровые комнаты.

Что должно быть в отчете?

Сведения о предприятии:

Полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя. Сокращенное наименование. ИНН. ОГРН. Юридический адрес по ЕГРЮЛ или ИГРИП. Вид деятельности по ОКВЭД. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД. Общее количество сотрудников.

Сведения о вакцинированных сотрудниках:

СНИЛС. Полис ОМС. Паспортные данные. Контактный телефон.

Как подать отчет?

Отчетность сдается в электронном виде в личном кабинете на сайте мэра и Правительства Москвы.

Компания «1С» также выпускает обновления, которые позволят формировать отчетность из конфигураций 1С. Например, «Зарплата и управление персоналом». Это упростит и ускорит процесс, поможет проконтролировать, насколько правильно заполнены ведомости, и исключит ошибки.

Смотрите инструкцию как подготовить отчет о вакцинированных работниках.

Что грозит за нарушения?

Несоблюдение новых требований повлечет за собой административную ответственность:

штраф от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, от 200 до 500 тысяч – для организаций, приостановление деятельности компании до 90 суток для всех.

Если нарушения распоряжения о вакцинации повлекли за собой вред здоровью или летальный исход, наказание будет еще более серьезным:

для должностных лиц – штрафные санкции от 300 до 500 тысяч рублей, отстранение от должности на срок до трех лет; для индивидуальных предпринимателей и организаций – штраф от 500 тысяч до миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Итог

Главное, что важно сделать, чтобы не нарваться на взыскания – не пропустить сроки подачи отчета. Для упрощения подготовки нового документа пользоваться автоматизированными программами для его заполнения и отправки. Это гарантирует правильное формирование, быструю и простую сдачу без бюрократических проволочек и прочих проблем.

Как проходит вакцинация в вашей компании? С какими трудностями столкнулись?