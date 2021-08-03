1С: Садовод: обзор программы для учета в СНТ

В нашей стране существует огромное количество СНТ – садовых некоммерческих товариществ, в которые добровольно объединяются владельцы земельных участков для решения насущных проблем. В основном это обеспечение участников товарищества различными коммунальными и хозяйственными услугами в обмен на взносы. СНТ также облагаются налогом на добавленную стоимость и на прибыль. Естественно, там, где есть денежные отношения, возникает потребность и в ведении бухгалтерского учета.

Для СНТ разработчики 1С создали специальный продукт, подстроенный под их требования – Садовод.

1С: Садовод – что это?

Эта конфигурация направлена на автоматизацию рутинных бухгалтерских операций, как и все отраслевые продукты 1С. Но что именно она умеет? В программе реализованы следующие возможности.

Учет членских взносов и расчет задолженностей по участкам.

Фиксация коммунальных платежей с возможностью загрузки показаний счетчиков.

Печать платежных квитанций, рассылка по электронной почте.

Проведение платежей от участников через расчетный счет с оформлением банковских выписок.

Отражение прихода и расхода денежных средств.

Подготовка отчетности по регламенту налоговой службы.

Автоматизация платежей и отчетов, напоминания о сроках сдачи.

Расчет заработной платы.

Важно! Членские взносы принимаются с 2019 года только на расчетный счет, а не в кассу. С 2019 также отменены вступительные взносы.

С использованием 1С: Садовода бухучет предельно упрощается для руководства СНТ, отпадает необходимость в хранении огромного количества бумаг. Для участников главный плюс в том, что все затраты становятся прозрачнее: всем известно, сколько и на что пошло средств со взносов. Данные в программе хранятся в течение долгих лет. А доступ к конфигурации можно получить в любом удобном месте – облачную конфигурацию можно установить в виде мобильного приложения на смартфон.

Как выглядит отчетность?

В ней отражается баланс, финансовые результаты, отчет о целевом использовании денег, об изменениях капитала и движении средств.

Обычно СНТ работают по упрощенной системе налогообложения. Налоговая служба при этом может потребовать пояснительную записку о причинах убытков, если они есть, и способах их устранения. Важно: отчетность потребуется даже в том случае, если деятельность не велась. В таком случае предприятие – СНТ это тоже касается – все равно сдает нулевую отчетность. Обязанность отчитываться перед налоговиками пропадает только тогда, когда организация снимается с регистрации в ФНС.

Сдается отчетность не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Чем отличаются версии Базовая и ПРОФ?

В базовой версии 1С: Садовод количество участников ограничено до тридцати человек. Она устанавливается на один компьютер и не имеет функции одновременного доступа нескольких пользователей.

Если СНТ большое, то больше подойдет версия ПРОФ, в которую можно добавлять любое количество участков. Также в ней может работать сразу несколько пользователей, ее можно устанавливать на разные устройства, есть возможность вносить программные доработки, в отличие от базовой.

ПРОФ обойдется дороже, чем база, но зачастую без ее расширенного функционала не обойтись. Многие председатели СНТ в целях экономии пользуются облачными версиями «Садовода» в 1С: Fresh. В этом случае не нужно покупать «коробку» 1С и устанавливать ПО на компьютер. Вы просто арендуете место на удаленном сервере, то есть храните данные на внешнем диске и получаете к нему доступ. Это экономично, к тому же избавляет от необходимости покупать для товарищества мощную технику для сохранности информации. База находится в онлайн-облаке и не может быть удалена или утеряна в результате сбоя компьютера.

Сложно ли работать с программой?

Каждая конфигурация разрабатывается таким образом, чтобы в ней все было удобно и понятно даже начинающим. В самой программе есть подсказки для пользователей. Кроме того, существуют службы поддержки и обширные базы знаний от методистов и разработчиков. Программа 1С: Садовод создана так, чтобы для начала работы с ней не требовалось никакого обучения.

Чтобы начать, нужно только ввести ИНН своего товарищества. Данные о нем 1С загрузит сама, а далее перенаправит на страницу с подсказками.

Важно: в ходе работы не забывайте следить за обновлениями. С каждой новой версией 1С: Садовод совершенствуется, становится удобнее и проще. Кроме того, в нее добавляются новые опции в соответствии с изменениями в регламентах и законах. Об этом нужно помнить только тем, кто пользуется «коробочной» 1С: облачная обновляется сама, и в этом состоит еще одно ее существенное преимущество.

Итог

Итак, в чем плюсы ведения бухучета СНТ в 1С: Садоводе? С точки зрения председателя и бухгалтера применение автоматизированного учета – настоящее спасение от рутины, ошибок, потери данных и путаницы в таблицах Excel, просрочек отчетности, а, следовательно, от штрафов. Использование 1С: Садовода – способ сделать финансовые отношения в СНТ более прозрачными, выстроить работу в соответствии с законодательством, упростить и наладить документооборот. Если раньше некоторых руководителей садоводств напрягала необходимость покупки программы, то сейчас можно арендовать ее в облаке с несравнимо меньшими затратами. Удаленный облачный доступ идеально подойдет для председателей СНТ, которые не сидят в кабинете, как директоры фирм. Ведь в облаке можно работать из любого места: машины, дачи, дома.

Уважаемые председатели и участники СНТ, как ведется бухгалтерский учет в вашем хозяйстве?