Стали известны штрафы за нарушения прослеживаемости товаров

С 1 июля 2021 года в России окончательно ввели систему прослеживаемости товаров. До недавнего времени было неизвестно, какие санкции будут назначаться за нарушения в этой области. Наконец Министерство финансов обнародовало первую информацию о новых штрафах.
За что будут наказывать?
Новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях определяют несколько видов нарушений. Штрафы последуют, если:
- компания не предоставила отчет об операциях с прослеживаемыми товарами;
- не были предоставлены документы с реквизитами прослеживаемых товаров;
- реквизиты прослеживаемых товаров не отражены, отражены неправильно или не полностью в УПД, счетах-фактурах, отчетах;
- были нарушены правила предоставления контрагентам счетов-фактур и УПД, отражающих операции с прослеживаемыми товарами (они должны выдаваться только в электронном виде).
Как будут наказывать?
- 1 000 рублей — за каждый документ с неправильными реквизитами;
- 1 000 рублей — за просрочку или отсутствие отчетности;
- 200 рублей — за каждый бумажный УПД или счет-фактуру (общая сумма штрафа — до 100 000 рублей).
Штрафные меры еще будут дополнены санкциями для операторов ЭДО и окончательно вступят в силу 1 июля 2022 года.
Ускорить и упростить документооборот можно с помощью облачного сервиса 1С: СтартЭДО от компании «СервисКлауд».
Что думаете о новых штрафах? Готовы работать по новой системе?