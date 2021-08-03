Стали известны штрафы за нарушения прослеживаемости товаров

С 1 июля 2021 года в России окончательно ввели систему прослеживаемости товаров. До недавнего времени было неизвестно, какие санкции будут назначаться за нарушения в этой области. Наконец Министерство финансов обнародовало первую информацию о новых штрафах.

За что будут наказывать?

Новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях определяют несколько видов нарушений. Штрафы последуют, если:

компания не предоставила отчет об операциях с прослеживаемыми товарами;

не были предоставлены документы с реквизитами прослеживаемых товаров;

реквизиты прослеживаемых товаров не отражены, отражены неправильно или не полностью в УПД, счетах-фактурах, отчетах;

были нарушены правила предоставления контрагентам счетов-фактур и УПД, отражающих операции с прослеживаемыми товарами (они должны выдаваться только в электронном виде).

Как будут наказывать?

1 000 рублей — за каждый документ с неправильными реквизитами;

1 000 рублей — за просрочку или отсутствие отчетности;

200 рублей — за каждый бумажный УПД или счет-фактуру (общая сумма штрафа — до 100 000 рублей).

Штрафные меры еще будут дополнены санкциями для операторов ЭДО и окончательно вступят в силу 1 июля 2022 года.

Ускорить и упростить документооборот можно с помощью облачного сервиса 1С: СтартЭДО от компании «СервисКлауд».

Что думаете о новых штрафах? Готовы работать по новой системе?