Что нужно знать, чтобы не бояться камеральной проверки

Камеральная проверка - стандартная процедура, которая проводится налоговыми органами. Хотя ее назначение - не случай из ряда вон, но компании всегда стараются ее избежать и ожидают с напряжением. Что нужно знать, чтобы все прошло гладко?

Обычная и углубленная камеральная проверка

Камеральная проверка, в отличие от выездной, проводится в офисе налоговой службы. При этом проверяется вся предоставленная отчетность на предмет достоверности сведений, которые в ней отражены.

Обычная камеральная проверка представляет собой автоматизированную сверку информации в разных отчетах. Если обнаружены несоответствия, начинается более углубленное изучение документации, которое может сопровождаться осмотром помещений, территорий и имущества фирмы, изъятием документации, допросом свидетелей, проведением экспертиз.

Когда налоговая может запрашивать документы?

при проверке декларации по налогам на добавленную стоимость;

если при сдаче отчетности не были приложены обязательные документы;

для подтверждения освобождения от налогов, льгот и пониженных ставок;

при подаче участником инвестиционного товарищества информации по налогам на прибыль и на доходы физических лиц;

при изменении суммы налога или убытков в уточненной декларации;

для отчетности по использованию природных ресурсов;

при подаче данных на вычет в декларациях по акцизам, на инвестиционный вычет в декларации по налогу на прибыль.

Важно! Федеральная налоговая служба не обязана уведомлять о начале камеральной проверки. Когда в отношении компании запускается проверка, это становится известно только после запроса из налоговой насчет поясняющих документов. Также начинаются проверки контрагентов.

Как проводится проверка

Данные из предоставленной отчетности переносятся в автоматизированную систему ФНС. Проверяется: документация на наличие несостыковок, своевременность подачи документов, наличие специальных требований для углубленной проверки (заявление на вычеты или льготы). Если расхождений не было обнаружено, камеральная проверка завершается без уведомления компании. Если были найдены нарушения, запрашиваются дополнительные сведения у самого предприятия, банков и контрагентов, с которыми оно сотрудничает. В этом случае налогоплательщик уведомляется о проведении камеральной проверки. Обязательно сообщается обо всех обнаруженных недочетах, в том числе о переплатах “в пользу” налоговой.

Когда назначается камеральная проверка

Любая отчетность, направленная в ФНС, может подвергаться камеральной проверке - вне зависимости от того, есть ли основания для ее возврата. Также проверяются единые упрощенные декларации: в периоде не должно быть объектов, облагаемых налогом, иначе нужно отчитываться согласно общим правилам.

Камеральная проверка может проводиться и до сдачи отчетов. Это происходит в том случае, если налоговыми органами из своих источников получена информация о незарегистрированных и незадекларированных операциях.

Налоговая проверяет документацию, если были предоставлены уточненные отчеты.

Проверяется отчетность налогоплательщика, который подал заявление на налоговые вычеты.

В соответствии с российской судебной практикой разрешается проверять сборы к уплате, хотя это не относится к налоговой практике.

Когда ФНС не имеет права проводить камеральную проверку

Если декларация не была сдана вовремя, налоговая имеет право назначать соответствующие санкции (например, блокировку счетов компании), но основанием для камеральной проверки это являться не может. Исключением являются иностранные юридические лица на территории РФ и их налоговые агенты.

Не имеют права налоговики повторно проверять одну и ту же отчетность, даже если это делают два разных налоговых органа. Результаты второго рассмотрения можно отменить через суд. Признание повторной проверки легитимной невозможно даже в том случае, если сам проверяемый требует проверить отчеты еще раз.

Что делать при камеральной проверке?

После того, как поступило уведомление по поводу пояснений к отчетности из налогового органа, у предприятия есть пять дней для предоставления разъяснений. Если бухгалтерии удалось найти ошибку в отчетности, можно исправить цифры и подать уточненную документацию. Тогда камеральная проверка по предыдущим отчетам прекращается, и ФСН проверяет уже исправленные документы.

Если компания считает, что нарушений не было, налоговики проверяют информацию на основе пояснений.

Если недочеты налоговой службой так и не были выявлены, камеральная проверка завершается без уведомления компании. Если ошибки найдены, в организацию направляется акт проверки: он должен быть составлен в течение десяти рабочих дней и предъявлен в течение пяти. Далее у предприятия есть месяц на то, чтобы составить возражения. На основе этих доводов налоговая служба выносит в течение месяца решение о том, правомерна ли предоставленная отчетность. При необходимости этот срок могут продлить еще на месяц. Предпринимателя могут вызывать в ФСН извещением для участия в контрольных мероприятиях. В результате фирму либо привлекают к ответственности за нарушения, либо принимают ее отчетность. В первом случае можно обжаловать решение, подав заявление в вышестоящие налоговые органы, а затем - в суд.

Уважаемые коллеги, а ваша компания подвергалась камеральной проверке? Как она прошла? Приходилось ли спорить с налоговой, и чем это закончилось?