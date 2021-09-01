ФСБУ 27/2021: работа с документами в 1С

Новые федеральные стандарты бухучета вступают в силу со следующего года. Но компании могут начать досрочно применять ФСБУ 27/2021. Расскажем, как оформлять, хранить и исправлять бухгалтерские документы с учетом новых требований. Для примера возьмем одну из самых распространенных программ 1С — Бухгалтерию 8, в редакции 3.0.

Оформление «первички»

В 1С: Бухгалтерии 8 при оформлении хозяйственных операций можно использовать разные формы первичных учетных документов.

Унифицированные, например, ТОРГ-12, АО-1. Их применение не является обязательным, но в бухучете они используются, если этот факт отражен в учетной политике. Формы полностью соответствуют ФЗ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (смотрите Информацию Минфина России № ПЗ-10/2012).

Документы, которые предлагают разработчики программного решения. К таким можно отнести всевозможные акты: на передачу прав, списание материалов и прочие.

Если компания или индивидуальный предприниматель использует электронный документооборот, то в программе разрешается формировать электронную «первичку». Можно использовать XML-формат, который утвердила ФНС.

С выходом новых версий 1С: Бухгалтерии пополняется и список справок-расчетов, упрощающих работу бухгалтеров. Используя печатные формы из программы, специалисты получают «первичку» в полном соответствии с государственными требованиями. В то же время документы вроде справок-расчетов начисления процентных расходов удобно использовать в работе, поскольку они наглядны и информативны.

Сохранение документов

Справки-расчеты формируются автоматически. Их можно вывести на печать или сохранить в электронном виде, в том числе с электронной подписью. Вся «первичка» хранится в архиве прямо в базе.

Важно! Печатные формы, созданные в 1С: БП, подписанные ЭЦП, и те, которые пользователи получили через сервис электронного документооборота, хранятся в разных архивах. При требовании налоговой предоставить документы механизмы их поисков в двух архивах различаются.

Что делать, если вас не устраивают документы, доступные в решении? В Бухгалтерии 8 можно создать и использовать свои печатные формы. Мелкие изменения в шаблоны можно вносить без помощи разработчиков.

По условиям закона № 402-ФЗ информация из первичных документов поступает в регистры бухучета, где и хранится. В 1С: БП 8 в качестве регистров используются отчеты, например, оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов. К этим документам добавляются обязательные данные: единицы измерения, должности ответственных лиц и расшифровки подписей. Бухгалтерские регистры сохраняются в архив.

Защитите свою бухгалтерию от потери данных из-за киберугроз и физических причин — переведите учет в облако. Scloud предлагает бесплатный тестовый период 14 дней на все облачные программы.

Исправление документов

Изменяя документы, подготовленные в бумажной или электронной форме, важно различать:

ошибки из-за человеческого фактора, например, неверно указанную стоимость товара,

корректировки, появившиеся из-за новых хозяйственных фактов: изменения тарифов задним числом, предоставления скидки контрагенту и пр.

Ошибки в счетах и в регистрах исправляют с помощью документа «Операция», реже используют «Корректировку реализации» или «Корректировку поступления». Когда они проводятся в программе, исправления в регистры вносятся автоматически.

В «Корректировке реализации» ошибки в бумажном документе исправляются путем выставления его исправленной копии. Для выполнения этого требования в дополнительных полях первичного документа пишется «Исправление №... и от ...».

По новым стандартам 27/2021 нужно сделать следующее:

на неправильном документе отметить, что данные поправлены,

исправленный бумажный документ прикрепить к ошибочному.

По мнению экспертов 1С, данный метод исправления в бумажной «первичке» не противоречит новым ФСБУ, потому что его условия соблюдаются: неправильный документ физически исправляется, а не заменяется.

Корректировку регистров также проводят через «Операцию». Внесение поправок из-за новых операций или изменившихся данных не меняет первичные учетные документы. В 1С: БП также есть «Соглашение об изменении стоимости» — его также можно использовать для подтверждения новых фактов.

Неверные электронные документы по новым стандартам бухучета можно исправлять, заменяя их новыми. В исправленных должно быть указано, что они служат заменами.

Хотите получать экспертную помощь по 1С вовремя? Подключите облачную 1С: ИТС в Scloud и изучайте все актуальные данные там, где вам удобно.

Уважаемые коллеги, используете новые стандарты? С какими сложностями столкнулись? Какие вопросы хотелось бы прояснить? Пишите в комментариях!