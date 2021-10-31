Напоминание для бухгалтера: что изменилось в работе с 1 октября

Данные изменения были анонсированы Минфином достаточно давно, и теперь пришло время о них напомнить. Какие новые правила вводят для расчетов бухгалтерии?
Заполняем платежные поручения по-новому
Внимательно заполняем поля 101, 106 и 108. Коды с 9 по 12 для обозначения погашения задолженности упраздняются, теперь их заменит только один — 13. Коды для поля 106 ТР, ПР, АП, АР теперь указываются в поле 108 перед номером документа, на основании которого производится платеж.
Рассчитываем НДС правильно
При работе с иностранными компаниями нужно учитывать НДС, если поставщик состоит на учете в налоговой РФ и имеет ИНН и КПП. Ставят на учет в России тех иностранных лиц, которые имеют недвижимое или движимое имущество на территории страны, счет в российском банке или обособленное подразделение в России, кроме ситуаций, когда подразделение сдает отчетность самостоятельно.
НДС восстанавливается при передаче имущества в паевой инвестиционный фонд. Управляющая компания фонда принимает НДС к вычету при передаче имущества в доверительное управление.
От НДС освобождаются компании на УСН, работающие по концессионным соглашениям с объектами тепло- и водоснабжения, водоотведения и с отдельными объектами таких коммуникаций в населенных пунктах с численностью населения до ста тысяч человек.
Выплачиваем детские пособия на карту «МИР»
С первого октября детские пособия выплачиваются только на карту «МИР». Речь идет обо всех социальных выплатах, касающихся детей: при беременности, по уходу за ребенком и другие. Исключений нет.
Какие еще выплаты необходимо переводить на карту «МИР» читайте по ссылке
Учитываем налоги для товаров, купленных у физлиц
Для утвержденных категорий товаров, приобретаемых у физических лиц с целью перепродажи, определена особая налоговая база: разница между ценой по статье Налогового кодекса № 105.3 с учетом налога и цены приобретения. К этим товарам относятся:
— портативные компьютеры весом до десяти кг,
— телефонные аппараты для сотовых и других беспроводных сетей,
— холодильники и морозильники,
— стиральные машины,
— пылесосы.
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