Какие технологии использовать бухгалтеру, чтобы оставаться востребованным

Бухгалтерам все труднее отслеживать использование современных технологий. Например, специалисты переживают, что внедрение обязательного электронного документооборота лишит их работы или добавит трудностей. Неизвестное – пугает. Однако переход на ЭДО увеличивает прозрачность отчетности для ведомств, ускоряет работу бухгалтеров. Расскажем, как современные технологии помогают специалистам все успевать.

Что дает электронный документооборот

Бухгалтерия без бумажной работы постепенно становится нашей действительностью. Все больше появляется сервисов, призванных устранить рутинные операции с “первичкой”.

Есть несколько причин перейти на электронный документооборот, или ЭДО:

упорядочивание документов на предприятии – больше никаких тяжелых папок-архиваторов, стопок актов, договоров на столе, потерянных в этой горе бумаг накладных;

поиск документов в несколько кликов – нужно поднять отчеты 2-летней давности? Просто найдите и отсортируйте их в базе;

ускорение бизнес-процессов – с электронным документооборотом отправка и получение счетов занимает менее 5 минут. Не нужно ходить на почту или дожидаться курьера.

Сервисы для ЭДО на базе 1С: Предприятия 8

1C-ЭДО от Scloud – сервис по работе с электронными документами. С ним вы обмениваетесь документами с контрагентами, используете ту электронную подпись, которая у вас есть или подключаете новую, работаете в привычном интерфейсе программы 1С, отправляете файлы одним кликом, сортируете файлы по разным признакам. Руководитель подписывает сразу пакет бумаг.

Предпринимателям и компаниям, у которых много счетов-фактур, можно попробовать облачный сервис 1С-СтартЭДО. Программа не пропустит документ с ошибкой и ускорит сверку.

Сервис для отправки отчетности из 1С

В 2021 году специалисты должны готовить всю бухгалтерскую отчетность в электронном виде. Для статистической отчетности еще действуют исключения и переходный период, который закончится в следующем году.

Если вы оказались в числе тех, кто обязан отчитываться в электронной форме, то для вас у Scloud тоже есть специальный сервис. Называется 1С-Отчетность. Прямо в программе 1С готовьте документы и отправляйте отчеты в налоговую. Перед отправкой сервис проверит правильность заполнения форм, а после – сообщит о доставке.

В сервисе 1С-Отчетность формируются отчеты в налоговую, ФСС и ПФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ФТС. То есть во все ведомства, с которыми обычно работают бухгалтеры.

Решение также:

получает требования из ФНС и отправляет ответы,

отправляет реестры больничных листов в ФСС,

получает выписки из EГРЮЛ/ЕГРИП,

сверяется с ФНС и ПФР.

Обучение бухгалтеров

Scloud предлагает пройти курс по ЭДО в 1С бухгалтерам и менеджерам. Вы получите навыки настройки электронного документооборота на примере программы 1С: Бухгалтерия 8 и сервиса 1С-ЭДО. Курс доступен в формате видео и онлайн-трансляций.

Коллеги, работаете с электронными документами? Как думаете, заменят ли программы когда-нибудь реальных бухгалтеров? Прогресс не стоит на месте!