Маркировка товаров: готовьтесь раскошелиться

В статье рассмотрим основные устройства и сервисы для передачи данных. А в конце укажем, во сколько это примерно обойдётся.

Касса

Именно онлайн-ККТ отправляет сведения о выбытии кодов маркировки в «Честный ЗНАК». Посредником выступает оператор фискальных данных. И если вы уже работаете с ОФД, то подписывать с ним ещё один договор не потребуется. Все операции будут выполняться в рамках действующего и за ту же цену.

Ваша онлайн-касса должна:

Находиться в реестре Федеральной налоговой службы под ФФД 1.2. Это обновлённый формат фискальных документов, который позволяет отслеживать движение маркированных товаров. Иметь ПО с поддержкой маркировки. Программа определяет, что товар маркированный и запрашивает отсканированный код. Далее она создаёт чек, чтобы передать его в кассу, на фискальный накопитель, в ОФД и систему мониторинга.

Дополнительно вы можете подключить онлайн-кассу к программе 1С и упростить торговый и управленческий учёт в своей организации.

Сканер кодов Data Matrix

Такое устройство сканирует коды маркировки и продвинутый девайс здесь не требуется. Подойдёт простой 2D-сканер, особенно если у вас небольшое количество продаж – около десяти в день.

Но если сканер ежедневно обрабатывает тысячи кодов, то стоит приобрести более мощный вариант. Как правило, это настольные модели.

Терминал сбора данных

Это переносной компьютер со сканером. Он позволяет считывать коды маркировки и сопоставлять их с теми, что указаны в УПД. Когда вы подписываете документ, то получаете право на товары с определёнными кодами. Если на товарах и в документе коды не сходятся, то продавать такие товары нельзя.

Терминал удобно носить с собой, он компактный и похож на мобильный телефон. Поэтому им легко сканировать маркировку при приёмке – на складе или в магазине. Причём аппарат сам передаст информацию в товароучётную систему и кассу.

Чтобы настроить вышеперечисленные устройства и интегрировать их в автоматизированную программу учёта, нужно найти и установить драйвера. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к специалистам Scloud. Они помогут удалённо или приедут на место.

Система ЭДО

Магазин получает коды маркировки благодаря электронным накладным. Их составляют и передают поставщики товаров. Обмен информацией происходит по надёжным каналам в системе электронного документооборота.

Чтобы облегчить себе работу, организации могут подключить услугу 1С:ЭДО. Она сокращает временные и финансовые затраты на документооборот, исключает ошибки ручного ввода, упрощает сверку, повышает оперативность и точность работы.

Помимо этого, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП или КЭП). Это аналог рукописной подписи, но в электронном формате. При её разработке использовались защищённые алгоритмы шифрования, которые одобрила ФСБ РФ.

УКЭП следует оформлять на руководителя организации или ИП. Она удостоверяет личность владельца документа и неизменность сведений в нём.

Лишь УКЭП придаёт документу юридическую силу. Поэтому её можно использовать для дистанционного документооборота в системе «Честный ЗНАК».

Ориентировочные цены

Приведём примерную стоимость основных устройств и сервисов для работы с маркировкой:

Онлайн-касса с фискальным накопителем на 15 месяцев ~ от 22 000 рублей.

Регистрация кассы в ОФД и ФНС ~ от 1 500 рублей.

ОФД на 15 месяцев ~ от 1 700 рублей.

Сканер кодов Data Matrix ~ от 2 400 рублей.

Терминал сбора данных ~ от 17 500 рублей.

Система ЭДО в 1С ~ от 1 500 рублей / месяц (при оплате на 3 мес.).

Установка драйверов торгового оборудования ~ 1 500 рублей / час.

В сумме: 48 100 рублей.