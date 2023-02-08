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Сальдо в бухгалтерии простыми словами

Новички-предприниматели, которые самостоятельно ведут бухгалтерию, часто сталкиваются с понятием «сальдо». Что оно значит и как по нему можно определить, есть ли ошибки при ведении бухгалтерии, расскажем далее.

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Сальдо в бухгалтерии простыми словами
Иллюстрация: Scloud

Что такое сальдо

Сальдо – это остаток на бухгалтерском счёте организации на конец конкретного периода, или баланс счёта. Баланс учитывают при составлении бухгалтерской отчётности.

Например, у организации было 70 000 ₽ на счету. Она потратила 10 000 ₽ и получила 20 000 ₽. После всех операций осталось 80 000 ₽. Это и есть сальдо.

Разновидности сальдо

Сальдо бывает:

  • начальным или входящим, если его считают в начале месяца, квартала, года;

  • текущим, если его считают в настоящий момент;

  • конечным или исходящим, если его считают в конце месяца, квартала, года.

Причем конечный баланс прошлого месяца – это всегда начальный баланс следующего. Так же и с другими отчётными периодами.

Пример

1 марта на счету организации было 100 000 ₽ – это начальное или входящее сальдо.

За месяц организация потратила 30 000 ₽ и зачислила 20 000 ₽. В конце марта у компании осталось 90 000 ₽– это конечное или исходящее сальдо в марте. В начале апреля та же сумма будет уже начальным сальдо.

Текущее сальдо рассчитывается в конкретный день. Например, 15 марта у организации всё ещё 100 000 ₽, в этот же день она списала 15 000 ₽ и зачислила 2 000 ₽. Текущее сальдо на 15 марта будет составлять 87 000 ₽.

Бывает ли отрицательное сальдо

Если компания правильно ведет бухгалтерию, остаток всегда положительный. Отрицательное сальдо возникает только при неточностях – неправильном отображении сумм.

Сальдо ЕНС

Для организаций важно учитывать сальдо не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете. С 2023 года все налогоплательщики перешли на единый налоговый счет (ЕНС). Теперь все платежи переводятся на ЕНС, а после распределяются службами в счет уплаты налога или взноса.

У единого налогового счёта также есть сальдо – это остаток на ЕНС после того, как налоговая списала платежи в пользу конкретной налоговой обязанности.

Например, в марте компания перевела на ЕНС 100 000 ₽ для оплаты налогов и взносов. В конце месяца налоговая списала 80 000 ₽ в счёт конкретных обязанностей. На ЕНС осталось 20 000 ₽ – это и есть сальдо.

Каким бывает сальдо ЕНС

В налоговом учёте сальдо может быть нулевым, положительным или отрицательным:

  • положительное – компания перевела больше чем нужно, после уплаты платежей остались лишние средства;

  • нулевое – все платежи переведены в счёт конкретных обязанностей, задолженностей нет;

  • отрицательное – организация перевела меньшую сумму, чем должна была, есть задолженности, штрафы или пени.

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Сальдо в бухгалтерии простыми словами

Новички-предприниматели, которые самостоятельно ведут бухгалтерию, часто сталкиваются с понятием «сальдо». Что оно значит и как по нему можно определить, есть ли ошибки при ведении бухгалтерии, расскажем далее.

Сальдо в бухгалтерии простыми словами

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