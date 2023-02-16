Объединение ПФР и ФСС: новая отчетность ЕФС-1

Новая отчётность ЕФС-1

Если в 2022 году работодатели сдавали разные отчёты в ПФР и ФСС, то с объединением двух учреждений объединилась и отчётность. За периоды 2023 года работодатели теперь отчитываются по новой форме ЕФС-1, в которую вошли старые отчёты:

СЗВ-ТД;

СЗВ-СТАЖ;

ДСВ-3;

4-ФСС.

Также в форму вошел отчёт для бюджетников – СИоЗП.

Почему СЗВ-М нет в списке? Этот отчёт не вошел в ЕФС-1. Вместо этого сведения из старого отчёта теперь подаются по новой форме – «Персонифицированные сведения о физических лицах». Отчёт подаётся каждый месяц, и не в Социальный фонд, а в налоговую.

Куда и в какой форме сдавать ЕФС-1

Единая форма сведений подаётся в отделение СФР по месту регистрации работодателя. Подать всю форму сразу нельзя, каждый раздел или подраздел отчёта подаётся отдельно за конкретный период.

Если у вас меньше 10 работников, вы можете выбрать, в какой форме сдавать отчёт – бумажной или электронной. Если сотрудников больше, то отчётность подписывается электронной подписью и сдаётся только в электронной форме по ТКС.

ЕФС-1 можно составить в 1С в облаке от Scloud и отправить в налоговую нажатием одной кнопки с подключенным сервисом 1С-Отчетность.

ЕФС-1: состав и сроки сдачи

Форма состоит из старых отчётов – они включены в новый отчёт в виде разделов и подразделов.

Состав ЕФС-1:

Титульный лист с информацией о работодателе: указываются контакты, ИНН, регистрационный номер и другие сведения.

Раздел 1 – отражаются сведения о трудовой деятельности сотрудников, зарплате и другая информация, которую раньше мы сдавали в пенсионный. Раздел заменил СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3.

Раздел 2 – указываются расчёты страховых взносов, раньше это был отчёт 4-ФСС.

Раздел 1

Подраздел 1. Указываются личные данные каждого сотрудника (ФИО, ИНН, СНИЛС и другое).

На замену СЗВ-ТД – подраздел 1.1. Здесь указываются кадровые изменения. Подраздел заполняется аналогично старому отчёту, но теперь нужно также отражать работников по договору ГПХ.

Когда сдавать:

Если заключили, приостановили, возобновили или расторгли трудовой договор – на следующий рабочий день.

Если заключили или расторгли ГПХ – также на следующий рабочий день.

Если произошли любые другие кадровые изменения – до 25 числа следующего месяца.

Сроки для всех разделов и подразделов сдвинутся, если 25 число попадает на выходные или праздничные дни.

На замену СЗВ-СТАЖ – подраздел 1.2. Теперь в подразделе работодатель указывает только сотрудников, у которых присутствуют особенности учёта стажа. Помимо этого теперь указываются районный коэффициент и результат специальной оценки условий труда.

Когда сдавать: раз в год до 25 января. В 2023 году этот подраздел сдаётся только по запросу от фонда.

На замену СИоЗП (отчёта для бюджетников) – подраздел 1.3. По большей части указываются сведения о зарплате, условия работы служащих и набор кодов из соответствующих классификаторов.

Когда сдавать: каждый месяц до 25 числа.

Подраздел 2. Заполняется работодателями только если сотрудники в компании выполняют работу, которая даёт право на досрочную пенсию по ст. 30 и 31 ФЗ «О страховых пенсиях».

Когда сдавать: вместе с подразделом 1.2 каждый год до 25 января.

На замену ДСВ-3 – подраздел 3. Здесь ничего не поменялось, подраздел заполняется аналогично старой форме: указываются сотрудники, в пользу которых уплачиваются дополнительные взносы.

Когда сдавать: ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Раздел 2

В разделе так же, как и в 4-ФСС, производится расчёт страховых взносов, но с изменениями:

больше не нужно указывать работников, пострадавших из-за страхового случая;

теперь нужно указывать количество застрахованных работающих лиц вместо количества физических лиц, по которым положены выплаты.

Когда сдавать: также сдаётся за периоды 3, 6, 9, 12 месяцев. Нужно подать не позднее 25-го числа месяца, который следует за отчётным периодом.

Есть ли штрафы?

Да, могут оштрафовать за неправильную информацию, просрочку или сдачу отчёта не в том виде.

Подраздел 1.1 раздела 1. Оштрафуют должностное лицо на сумму от 300 до 500 рублей. Штраф одинаковый как за ошибки, так и за срыв срока сдачи.

Остальные подразделы раздела 1. Выпишут штраф на компанию размером 500 рублей за каждого работника, в чьих данных допустили ошибку. Либо если пропустили срок сдачи. Физические лица заплатят от 300 до 500 рублей.

Раздел 2. Здесь штрафы зависят от размера страховых взносов за последние 3 месяца – 5% от взносов к уплате компания заплатит в случае ошибок или просрочки. Минимум придётся заплатить 1 000 рублей, а максимум – 30% от взносов. Должностных лиц тоже штрафуют – на сумму от 300 до 500 рублей.

Если ошибки привели к занижению базы для расчёта взносов, оштрафуют уже на сумму в 20% от неуплаченных взносов, если ошибку совершили неумышленно. При умышленном занижении базы штраф составит уже 40% от неуплаченных взносов.

Сдали не в том виде. Если должны были сдавать отчёт в электронном виде, а сдали в бумажном, оштрафуют на 1 000 рублей.

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