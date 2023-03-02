Страховые взносы в 2023 году: кто и сколько платит

Изменения в порядке уплаты страховых взносов

С 2023 года взносы переводятся не отдельными платежными поручениями, а единым налоговым платежом на единый налоговый счет (ЕНС). Изменения касаются всех взносов: на травматизм, на пенсионное, социальное и медицинское страхование, а также на ВНиМ.

Также теперь работодатели обязаны платить взносы за сотрудников, которые работают по договорам ГПХ.

Единая предельная база для страховых взносов

С 1 января 2023 года установлена единая предельная база для расчёта страховых взносов – 1 917 000 рублей нарастающим итогом. Исходя из базы взносы рассчитываются по единым тарифам:

30% от выплат работодатель перечислит, если совокупные выплаты работнику не превышают единую базу.

15,1% от выплат работодатель перечислит, если совокупные выплаты работнику превышают единую базу.

Взносы за сотрудника уплачиваются по тарифу 30% каждый месяц пока совокупные выплаты сотруднику не превысят 1 917 000 рублей. Последующие месяцы оплачиваются по тарифу 15,1%.

Единые тарифы и база применяются для расчета взносов на ОМС, ОПС, ОСС, ВНиМ, а взносы на травматизм тарифицируются отдельно.

Поясним расчёт страховых взносов на примере:

Пример

В компании сотрудник получает 180 000 рублей в месяц, выплаты сотруднику суммируются таким образом:

Месяц Зарплата, руб. Сумма выплат, руб. Январь 180 000 180 000 Февраль 180 000 360 000 Март 180 000 540 000 Апрель 180 000 720 000 Май 180 000 900 000 Июнь 180 000 1 080 000 Июль 180 000 1 260 000 Август 180 000 1 440 000 Сентябрь 180 000 1 620 000 Октябрь 180 000 1 800 000 Ноябрь 180 000 1 980 000 Декабрь 180 000 2 160 000

В таблице видно, что сумма выплат превысила предельную базу в ноябре, поэтому страховые взносы в 2023 году рассчитываются таким образом:

Январь-Октябрь: 180 000×30% = 54 000 рублей.

Ноябрь: сумма выплат в месяц в пределах базы рассчитывается по тарифу 30%, сумма свыше – по тарифу 15,1%.

Взносы с выплат в пределах базы: 117 000×30% = 35 100 рублей.

Взносы с выплат свыше базы: 63 000×15,1% = 9 513 рублей.

Получается, в ноября компания заплатит 44 613 рублей взносов

Декабрь: все выплаты рассчитываются по тарифу 15,1%, так как сумма выплат превышает предельную базу: 180 000×15,1% = 27 180 рублей.

Необязательно самостоятельно рассчитывать взносы и следить за тем, когда выплаты превысят предельную базу – расчёт взносов можно автоматизировать с помощью 1С от Scloud.

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Взносы на травматизм

Здесь тарифы не изменились – тариф также устанавливается на основе одного из 32 классов профессионального риска, который определяется по основному виду деятельности плательщика. Полный список тарифов смотрите в ст.1 закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Чтобы платить взносы по конкретному тарифу, организациям нужно подтвердить основной вид деятельности по итогам прошедшего года. Для этого подаются заявление на подтверждение вида деятельности, справка и комментарий к бухгалтерскому балансу в СФР. Без подтверждения фонд самостоятельно установит ставку для компании.

Предпринимателям с сотрудниками ничего подтверждать не нужно – для них тариф устанавливается по коду ОКВЭД.

Отдельная категория – плательщики на АУСН, для них взносы на травматизм в 2023 году составят 2 217 рублей.

Взносы для ИП

Предприниматели с работниками рассчитывают взносы по единому тарифу исходя из единой предельной базы. Предприниматели без сотрудников платят только взносы за себя на пенсионное и медицинское страхование. В 2023 году размер взносов составляет 45 842 рубля, если доходы предпринимателя в этом году не превысят 300 000 рублей.

Если доходы превысят 300 000 рублей, то придётся заплатить дополнительные взносы: 1% с суммы превышения.

Поясним на примере: Доходы предпринимателя за 2023 год составили 350 000 рублей. С 300 000 рублей ИП заплатит фиксированные 45 842 рубля. С 50 000 рублей предприниматель заплатит по тарифу 1%: 50 000×1% = 500 рублей. В итоге предприниматель заплатит 46 342 рублей взносов за 2023 год.

Пониженные и дополнительные тарифы

Плательщиков взносов по пониженному тарифу, можно разделить на 3 группы.

Плательщики, применяющие ставку 15%, –малые и средние предприятия, которые применяют ставку 15% только для расчёта взносов с выплат свыше МРОТ, то есть свыше 16 242 рублей.

Например, если зарплата сотрудника составляет 30 000 рублей в месяц, то с 16 242 рублей взносы уплачиваются по стандартной ставке, а с 13 758 рублей (30 000 – 16 242) по пониженной ставке 15%.

Плательщики, применяющие ставки 7,6% и 0%, исходя из предельной базы:

7,6%, если сумма выплат работнику за год не превысила базу.

0%, если сумма выплат работнику за год превысила базу.

Такую ставку могут применять, например, IT-компании и организации с Курильских островов. Полный список смотрите в ст. 427 НК.

Плательщики, применяющие ставку 0%, – компании, которые производят выплаты экипажам судов.

Дополнительные тарифы распространяются на пенсионное страхование и зависят от класса условий труда. Дополнительная ставка варьируется от 0% до 8%, полный список дополнительных тарифов смотрите в ст. 428 НК.

Сроки уплаты страховых взносов

Взносы за сотрудников, кроме взносов на травматизм, уплачиваются каждый месяц до 28 числа текущего месяца за прошлый месяц. Взносы на травматизм также уплачиваются каждый месяц до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц.

ИП перечисляет фиксированные взносы за себя до 31 декабря текущего года, а взносы с суммы, превышающей 300 000 рублей, предприниматель должен перевести до 1 июля следующего года.

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