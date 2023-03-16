Как правильно заполнить бухгалтерский баланс за 2022 год

Что такое бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс – это отчёт, который содержит информацию о финансовых показателях деятельности компании за конкретный период. Баланс входит в бухгалтерскую отчётность и сдаётся каждый год до 31 марта следующего за отчётным года. За 2022 год баланс нужно сдать до 31 марта 2023 года.

Документ предоставляется в налоговую только в электронном виде через ЭДО. Составить документ, проверить его на ошибки и отправить в ФНС можно с помощью сервиса 1С-Отчетность.

Как заполнить бухгалтерский баланс по общей форме

Баланс заполняется по федеральному стандарту ПБУ 4/99. Бланк для заполнения отражен в приказе Минфина № 66н. Бланк можно заполнить по-разному – заполнение строк зависит от деятельности организации. Далее подробно расскажем, как заполнить бланк по общей форме.

Как заполнить титульный лист

На титульном листе указываются:

дата заполнения документа;

код по ОКПО;

ИНН плательщика;

код ОКВЭД 2;

код ОКОПФ/ОКФС;

код по ОКЕИ.

Также на титуле указываются основная информация об организации, адрес, вид деятельности, форма собственности компании. Если бухгалтерская отчётность подлежит обязательному аудиту, то отражаются данные об аудиторе или аудиторской организации: ФИО или название компании, ИНН, ОГРН/ОГРНИП.

Как заполнить бухгалтерский баланс по строкам

В строках указывается информация о балансе счетов бухгалтерского учёта. Если данных для заполнения конкретной строки нет, ставится прочерк.

В столбцах предусмотрено указание даты за текущий отчётный период и за два прошлых периода. Отчётный период для бухгалтерского баланса – год.

«Активы»

Что указывается в строках пункта «Внеоборотные активы»:

1110 – остаточная стоимость нематериальных активов: из остатков на счету 04 вычитается амортизация на счету 05. Для счета 04 не учитываются данные из строки 1120, для счета 05 – данные из строки 1130.

1120 – затраты на НИОКР из остатка на счету 04.

1130 и 1140 – затраты на освоение природных ресурсов из остатка на счету 08 за вычетом амортизации на счетах 02 и 05.

1150 – остаточная стоимость основных средств: из остатков на счету 01 вычитается амортизация на счету 02. Средства суммируются с затратами на капитальные вложения, отраженными на счетах 07 и 08. Для счёта 02 не учитываются средства из строк 1140 и 1160, для счёта 08 не учитываются данные из строк 1130 и 1140.

1160 – разница остаточных средств на счетах 03 и 02, отражается только информация о тех же объектах.

1170 – информация о долгосрочных вложениях (со сроком более 12 месяцев): разница между суммой средств по долгосрочным вложениям на счетах 55, 58, 73 и резервами по долгосрочным вложениям на счету 59.

1180 – баланс счёта 09.

Что указывается в строках пункта «Оборотные активы»

1210 – остаточные средства на счетах: 10, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 28, 29, 41, 43-46, 97. Причем из баланса счетов 10 и 11 вычитается резерв на счёте 14, а остаток на счету 41 отражается за вычетом средств на счету 42, если товарный учёт в организации ведется с наценкой.

1220 – баланс счёта 19.

1230 – дебетовые остатки, отраженные на счетах: 60, 62, 66-711, 73-76. Причём из остаточных средств на счетах 60 и 62 вычитаются резервы на счету 63, а в остатках на счету 73 не учитываются данные из строки 1170.

1240 – информация о краткосрочных вложениях (со сроком менее 12 месяцев): разница между суммой средств по краткосрочным вложениям на счетах 55, 58, 73 и суммой резервов по краткосрочным вложениям на счету 59.

1250 – сумма остаточных средств на счетах: 50-52, 55, 57. Для счёта 55 не учитываются депозиты.

«Пассивы»

Что указывается в строках пункта «Капитал и резервы»:

1310 – баланс счета 80.

1320 – баланс счета 81.

1340 – баланс счета 83, указываются только данные по ОС и НМА.

1350 – баланс счета 83 без учёта данных об ОС и НМА.

1360 – баланс счета 82.

1370 – баланс счета 84.

Что указывается в строках пункта «Долгосрочные обязательства»:

1410 – информация о долгосрочной кредиторской задолженности из остатков на счёте 67.

1420 – баланс счёта 77.

1430 – данные по долгосрочным резервам из остатков на счету 96.

Что указывается в строках пункта «Краткосрочные обязательства»:

1510 – сумма остатков на счетах 66 и 67. Причём отражаются данные по долгосрочным займам и кредитам, которые на момент составления баланса стали краткосрочными.

1520 – сумма остаточных средств по кредитам на счетах: 60, 62, 68-73, 75, 76.

1530 – сумма сальдо счетов 86 и 98.

1540 – данные по краткосрочным резервам из остатков на счету 96.

После заполнения строк бухгалтер также составляет пояснение к указанным в балансе цифрам в свободной форме. Если строки заполнены верно, то средства по статьям «Активы» и «Пассивы» будут равны.

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