Налог и декларация на имущество в 2023 году

Порядок уплаты налога в 2023 году

Имущественный налог переводится на единый налоговый счёт в составе ЕНП. Для зачёта средств в счёт имущественного налога, организации нужно подать уведомление в ФНС. Срок сдачи – 25 число следующего за отчётным периодом месяца.

Квартальные платежи, если они предусмотрены законами субъекта, переводятся до 28 числа следующего за отчётным кварталом месяца. Годовой налог уплачивается до 28 февраля следующего года. Сроки могут сдвинуться из-за выходных и праздников.

Какое имущество облагается налогом

По налоговому законодательству следующее имущество облагается налогом:

недвижимость компании, признанная организацией как основное средство;

недвижимости компании, налог на которую рассчитывается по кадастровой стоимости.

С объектов культурного наследия, земельных участков, имущества государственных органов налог не взимается. Полный список необлагаемых объектов указан в ст. 374 НК.

Налоговая ставка

Для налога не установлена единая ставка: она определяется нормативными актами конкретного субъекта РФ. Например, для Москвы предусмотрены такие ставки: 2,2% и 2% для расчёта налога по среднегодовой и кадастровой стоимости соответственно.

Для отдельных категорий плательщиков предусмотрены льготы. Узнать ставку в субъекте РФ и положенные льготы можно на сайте ФНС.

Как рассчитать налог

Для расчёта суммы к уплате налоговая база умножается на региональную ставку. База определяется по кадастровой или среднегодовой стоимости недвижимости.

По кадастровой стоимости

Таким способом рассчитывается налог на гаражи, офисы, торговые центры и другие объекты. Точный список имущества и кадастровую стоимость недвижимости утверждают субъекты РФ. Если для имущества не установлена кадастровая стоимость, или оно не включено в список, то налоговая база определятся по среднегодовой стоимости.

База для расчёта налога в этом случае – кадастровая стоимость объекта на 1 января отчётного года. Налог организации платят за I, II, III кварталы, если это предусмотрено нормативными актами субъекта, и за год.

Сумма платежа в каждом периоде рассчитывается по формуле:

Сумма платежа = кадастровая стоимость х ставка / 4

Пример: Компания владеет офисным помещением, кадастровая стоимость которого составляет 5 000 000 ₽. Ставка в регионе – 2%. В каждом квартале и в конце года компания заплатит: 5 000 000×2% / 4 = 25 000 ₽.

По среднегодовой стоимости

База в таком случае определяется по остаточной стоимости имущества, признанного как основное средство. Налог уплачивается за 3, 6, 9 месяцев и за год.

Авансовые платежи

Для расчёта платежей используется средняя стоимость имущества:

Средняя стоимость = остаточная стоимость имущества за период / количество месяцев в периоде плюс единица

Стоимость недвижимости определяется на 1-е число каждого месяца в периоде, а также на 1-е число месяца, следующего за отчётным периодом.

Определим платёж за 3 месяца

В балансе отражены следующие суммы:

Число, месяц Остаточная стоимость, руб. 1 января 40 000 1 февраля 70 000 1 марта 30 000 1 апреля 60 000 Итого: 200 000

Средняя стоимость = 200 000 / 4 = 50 000 ₽.

После расчёта базы полученная сумма умножается на ставку региона, для примера возьмём ставку в Москве.

Авансовый платеж за 3 месяца = 50 000×2,2% = 1100 ₽.

Рассчитать платежи автоматически можно в 1С:Бухгалтерия в облаке от Scloud. Программа поддерживает автоматический расчёт налога любым способом, а также позволяет формировать уведомления в ФНС и налоговые декларации.

Годовой платёж

Налог за год рассчитывается по среднегодовой стоимости:

Среднегодовая стоимость = остаточная стоимость имущества за год / 13

Аналогично примеру выше, суммируется остаточная стоимость недвижимости на 1-е число каждого месяца в году, а также на 31 декабря.

Определим годовой платеж Остаточная стоимость недвижимости на конец 2022 года – 1 400 000 ₽. Региональная ставка – 2,2%. Среднегодовая стоимость = 1 400 000 / 13 (12 месяцев + единица) = 107 692 ₽. Сумма налога за год = 107 692×2.2% = 2369 ₽.

При уплате авансовых платежей из конечной суммы годового налога вычитаются уплаченные в течение года платежи.

Декларация на имущество

В 2023 году организации подают только годовую декларацию на имущество. Документ заполняется, согласно приказу ФНС № ЕД-7-21/766@. В 2023 году правительство изменило форму, но изменения касаются в большей части только участников СЗПК и имущества с территории «Сириус».

Годовая декларация подаётся в налоговую по месту нахождения недвижимости. Срок предоставления – до 25 марта.

В 2023 году отчёт нужно предоставить до 27 марта 2023 года и отразить в декларации налог за прошлый год.

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