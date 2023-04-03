Взносы на травматизм в 2023 году

Нужно ли перечислять взносы на травматизм на ЕНС

Нет, нововведения с уплатой налогов и взносов на ЕНС взносов на травматизм не коснулись: они так же уплачиваются отдельным платежным поручением. Изменился только государственный орган, в который направляют взносы. Если раньше работодатели уплачивали взносы на травматизм в ФСС, то теперь взносы направляют в Социальный фонд России.

Сроки также не изменились – взносы на травматизм по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц. Срок переносится на следующий рабочий день, если 15 число – выходной или праздничный день.

Кто платит взносы на травматизм

Взносы на травматизм платят:

компании с сотрудниками, работающими по трудовому договору или ГПД;

предприниматели с сотрудниками, работающими по трудовому договору или ГПД;

обособленные подразделения компаний, которые осуществляют выплаты физическим лицам.

Причём не все выплаты сотрудникам облагаются взносами на травматизм. Например, их не нужно уплачивать с суточных выплат работникам в командировке, некоторых видов материальной помощи, выплат за обучение. Полный перечень необлагаемых выплат представлен в ст. 20.2 закона № 125-ФЗ.

Как определить тариф для расчёта взносов

Тариф устанавливается, исходя из класса профессионального риска. Размер тарифов варьируется от 0,2% до 8,5%, полный список тарифов представлен в ст. 1 закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Чтобы определить класс и тариф, организации нужно подтвердить свой основной вид деятельности, подав заявление и другие необходимые документы в СФР. Подать документы нужно до 15 апреля текущего года, чтобы установить тариф на следующий год. ИП ничего подтверждать не нужно – тариф для предпринимателей устанавливается по ОКВЭД.

Посмотреть тариф по коду можно на портале ФСС.

Для взносов на травматизм также установлены скидки и надбавки, которые зависят от количества страховых случаев, количества дней нетрудоспособности, проведения СОУТ и других показателей.

Рассчитать скидку или надбавку можно в калькуляторе на портале ФСС.

Отдельная категория плательщиков – работодатели на АУСН. Они уплачивают взносы на травматизм фиксированной суммой без тарификации. За 2023 год им нужно заплатить 2 217 рублей, в месяц работодатели на спецрежиме платят 1/12 всей суммы – 184,75 рубля.

Как рассчитать сумму взносов на травматизм

Для расчёта суммы взносов выплаты, облагаемые взносами, нужно умножить на установленный тариф.

Приведём пример расчёта: Сотрудники в компании получают 60 000 рублей, также работникам каждый месяц начисляется премия в размере 5 000 рублей. После подтверждения вида деятельности для компании установлен тариф 1,5%. Каждый месяц компания уплачивает следующую сумму взносов на травматизм: (60 000 + 5 000) х 1,5% = 975 рублей.

Рассчитать взносы автоматически по любому тарифу можно в 1С:ЗУП в облаке от Scloud. Программа рассчитает зарплату работникам, учтёт надбавки и удержания и исчислит страховые взносы с нужных выплат.

Отчётность по взносам на травматизм

Уплата взносов в новый орган повлияла и на отчётность – старая форма 4-ФСС вошла в состав новой формы ЕФС-1. Порядок заполнения также изменился, но незначительно: в отчёте теперь не нужно указывать количество сотрудников, получивших производственную травму или заболевание.

Как сдавать новую отчётность

Плательщики взносов на травматизм отчитываются в СФР каждый квартал и подают следующие разделы ЕФС-1:

Титульный лист с данными о страхователе.

Раздел 2 формы.

Новая отчётность сдается по новому сроку – до 25 числа следующего за отчётным периодом месяца. В отчёте отражаются данные за 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Работодатели с менее 10 работниками сдают ЕФС-1 на бумаге. Если работников больше, отчёт подается в электронном виде, например через 1С-Отчетность. Сервис позволяет автоматически формировать отчёты по взносам и отправлять их в СФР не выходя из базы 1С.

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