Декларация по НДС

Декларация по НДС: кому и когда сдавать

Каждый квартал в ФНС необходимо подать декларацию по НДС, чтобы отчитаться об уплаченном налоге в прошедшем периоде. В статье расскажем, кому и по какой форме сдавать отчет.

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Декларация по НДС: кому и когда сдавать
Иллюстрация: Scloud

Кто предоставляет декларацию

Отчётность сдают плательщики НДС:

  • Компании и предприниматели на ОСНО.

  • Налоговые агенты.

  • Компании и предприниматели, которые выставляют счета-фактуры с НДС покупателям.

  • Компании и предприниматели, которые импортируют товары из стран ЕАЭС.

Кто не сдаёт декларацию

Декларацию не сдают компании и ИП, которые не являются плательщиками НДС:

  • Компании и предприниматели на УСН, патенте.

  • Компании и предприниматели с выручкой менее 2 миллионов рублей за последние три месяца. Чтобы получить освобождение от уплаты налога, нужно подать уведомление и другие документы в налоговую для подтверждения права не платить НДС.

  • Компании и предприниматели на ЕСХН с выручкой менее 60 миллионов рублей в 2022 году. Также нужно подать документы в налоговую.

В каком виде сдавать декларацию

На бумаге отчёт сдают иностранные компании, налоговые агенты по НДС с менее 100 сотрудниками, которые не выдают счета-фактуры и не ведут деятельность от своего имени. Остальные налогоплательщики сдают декларацию только в электронном виде, при подаче декларации на бумаге документ не примут.

Если налог в отчётном периоде начислен не был, сдают нулевую декларацию по НДС.

Сроки сдачи

Отчитываться за уплаченный налог нужно ежеквартально – до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

Сдавайте декларацию по НДС в электронном виде через 1С-Отчетность. Сервис проверит документ на ошибки и отправит файл в налоговую прямо из базы 1С.

Обязательно ли подавать все разделы декларации

Необязательно, все налогоплательщики сдают в обязательном порядке только титульный лист и раздел 1. Остальные разделы подаются при наличии сведений:

  • Раздел 2 сдаётся только налоговыми агентами.

  • Раздел 3 сдаётся, если налогоплательщик применяет ненулевую ставку налога.

  • Разделы 4-6 подаются, если плательщик применяет нулевую ставку налога.

  • Раздел 7 сдаётся, если у компании были необлагаемые налогом операции в отчётном квартале.

  • Разделы 8-9 подаются при наличии сведений в книге продаж и книге покупок.

  • Раздел 10-11 сдают посредники, которые ведут журналы учёта полученных и выставленных счетов-фактур.

  • Раздел 12 сдают компании, которые освобождены от уплаты налога либо совершают необлагаемые НДС операции.

Заполнить декларацию по НДС онлайн можно в 1С: Бухгалтерии в облаке от Scloud – программа автоматически рассчитает налог к уплате и заполнит форму декларации. В облачной конфигурации формы отчётности регулярно обновляются и соответствуют последним требованиям законодательства

Изменения в декларации

За периоды 2023 года отчитываться нужно по новой форме со следующими изменениями:

  • В разделе 3 отчёта в сумму налога, исчисленную с учётом восстановленных сумм налога, больше не включаются значения строк 043 и 044. Это средства, связанные с реализацией товаров для иностранных дипломатов, а также средства, связанные с реализацией товаров в розницу с оформлением чека для компенсации суммы налога.

  • В общую сумму налога, подлежащую к вычету (строка 190 раздела 3), больше не включается сумма налога, предъявленная к вычету подрядчикам при капитальном строительстве.

  • Изменились штрихкоды.

  • Изменились коды основания заявительного порядка возмещения налога.

  • Обновился список кодов операций.

Штрафы за несдачу декларации

Юрлица и предприниматели. При несдаче документа в срок выпишут штраф размером 5% от НДС, за который не отчитался налогоплательщик. Максимально могут взыскать 30% от неуплаченного налога, а минимально – 1 000 рублей. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки.

Также могут заблокировать расчётный счёт, если налогоплательщик не предоставил декларацию в течение 20 дней после завершения срока сдачи документа.

Руководители и другие должностные лица могут получить предупреждение за несдачу отчёта или штраф – 300-500 рублей.

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